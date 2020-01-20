"Устранили из дела путем повышения". Чем известен будущий генпрокурор Игорь Краснов

Правообладатель иллюстрации SLEDCOM

После 12 лет работы на этой должности Юрий Чайка освобожден от должности генерального прокурора. Ведомство по предложению президента Владимира Путина возглавит замглавы Следственного комитета Игорь Краснов. Русская служба Би-би-си вспоминает основные этапы его карьеры.

44-летний Игорь Краснов начал работать следователем в 1997 году. Одно из первых его громких дел - расследование покушения на Анатолия Чубайса в 2005 году. Обвиняемых по этому делу во главе с отставным полковником ГРУ Владимиром Квачковым суд присяжных дважды оправдывал в 2008-м и 2010 годах.

В середине 2000-х годов Краснов стал известен благодаря расследованию нескольких громких дел против русских националистов. Он расследовал деятельность группировки БОРН и совершенное его активистами убийство адвоката Станислава Маркелова и журналистки Анастасии Бабуровой. К пожизненному заключению были приговорены исполнитель убийства Никита Тихонов и создатель организации Илья Горячев, подельница Тихонова Евгения Хасис получила 18 лет заключения.

Близкие знакомые осужденных всплыли в других делах, которые вел Игорь Краснов - об убийстве судьи Эдуарда Чувашова и антифашиста Ивана Хуторского. Расследования этих дел были объединены в одно производство, а по подозрению в убийстве СКР разыскивал Алексея Коршунова, но он сбежал на Украину, где случайно подорвался на гранате в Запорожье, совершая пробежку. Задержанные за соучастие в организации убийств судьи и антифашиста жители Подмосковья Михаил Баклагин и Вячеслав Исаев получили в итоге пожизненные сроки.

"Хороший сыскарь и профессионал"

Став одним из самых известных следователей СКР, Краснов в 2011 году получил медаль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, а в 2012-м - звание генерал-майора юстиции. "С Игорем Красновым наши адвокаты пересекались неоднократно, представляя интересы потерпевших по неонацистским делам, - прокомментировал его выдвижение в генпрокуроры глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. - Как глава следственной группы по этим делам оставил хорошее и личное профессиональное впечатление. С уверенностью можно утверждать, что зачистка 10 лет назад Москвы от неонацистского вооруженного подполья, на руках которого были десятки убийств, во многом результат работы Краснова".

С сентября 2014 года по март 2015 года он расследовал хищения денежных средств, выделенных на строительство космодрома Восточный.

В 2015 году Краснов возглавил следственную группу по делу о громком политическом убийстве Бориса Немцова. Сыщикам удалось выйти на след убийц, но довести успешное расследование до конца Краснов уже не смог. В результате приговор был вынесен лишь в отношении непосредственных исполнителей преступления. В июле 2017 года Московский окружной военный суд приговорил Заура Дадаева к 20 годам лишения свободы, Анзора Губашева - к 19 годам заключения, Шадида Губашева - к 16-ти, Темирлана Эскерханова - к 14-ти, Хамзата Бахаева - к 11 годам. Вместе с тем следователи не смогли установить заказчика убийства политика, а одного из подозреваемых, Руслана Геремеева, - ни задержать, ни допросить.

В 2015 году следователи минимум дважды были готовы предъявить Геремееву обвинение, но каждый раз это решение останавливал глава СКР Александр Бастрыкин, рассказал Би-би-си адвокат убитого политика и его дочери Жанны Вадим Прохоров. По его словам, Краснов - "хороший сыскарь и профессионал" и он активно занимался расследованием убийства, но затем "его устранили из дела путем повышения". В мае 2015 года Краснов возглавил созданное управление по расследованию особо важных дел, а группой по делу Немцова стал руководить другой следователь - Николай Тутевич.

30 апреля 2016 года Игорь Краснов был назначен заместителем председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина, а спустя год получил звание генерал-лейтенанта юстиции.

"Это позор, и он сам это понимает"

На странице Краснова на сайте Следственного комитета в разделе "Лента публикаций и выступлений" опубликованы два его интервью, вышедших в газете "Коммерсант" в начале 2019-го и 2020 годов. В первом он подробно рассказывал о работе представителей СКР в Сирии, но высказался и по поводу забуксовавшего расследования убийства Немцова: "Каждый диванный критик лучше любого следователя знает, как расследовать преступления", - заявил Краснов.

В январе 2020 года заместитель Бастрыкина в своем интервью больше рассуждал о борьбе с коррупцией, но затронул и расследование других резонансных дел. Так, говоря об убийстве в Центральноафриканской Республике журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко, Краснов заявил: "Установленные обстоятельства нападения указывают на совершение убийства с целью грабежа жителями ЦАР или близлежащих стран, систематически занимающимися совершением тяжких преступлений в этом регионе".

Следствием были полностью проигнорированы результаты расследования, которое было проведено командой Михаила Ходорковского (в Африку журналисты отправились снимать фильм о наемниках из ЧВК Вагнера для проекта Ходорковского "Центр управления расследованиями"). А родственники погибших по итогам этого интервью заявили о своем недоверии к результатам официального расследования. "Его комментарий по убийству в ЦАР - это позор, и он сам это понимает", - говорит Вадим Прохоров.

Долгое время Краснов рассматривался как потенциальный сменщик Александра Бастрыкина на посту главы СКР.