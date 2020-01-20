Правообладатель иллюстрации Mauricio Antón Image caption Ученые полагают, что древние люди воровали добычу у животных

Воздействие человека на природу нашей планеты началось гораздо раньше и было гораздо масштабнее, чем мы могли себе представить, признаются ученые.

Исследователи из Гетеборгского университета приводят доказательства того, что еще до появления на Земле человека разумного, наши далекие предки могли быть причиной исчезновения целых видов животных.

Ученые предполагают, что ускоренное сокращение популяций крупных млекопитающих в Восточной Африке, начавшееся около четырех миллионов лет назад, было связано с появлением на исторической сцене первых людей.

Судя по найденным исследователями ископаемым останкам, именно в этот период в регионе жили популяции древних людей.

"Сегодня мы как никогда сильно влияем на мир и на живущие в нем виды. Но это еще не значит, что когда-то раньше человек жил в подлинной гармонии с природой", - говорит один из авторов работы, доктор Сорен Фаурби.

"Сегодня мы чрезвычайно успешно монополизируем природные ресурсы, и наше исследование показывает, что судя по всему, этим успешно занимались и наши предки".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лев поедает труп носорога, Кения

Ученые проанализировали динамику вымирания крупных и мелких хищников и ее соотношение с динамикой климата - переменами температуры и уровня осадков.

Также они изучили изменения в размере мозга существовавших тогда предков человека - австралопитека и ардипитека.

И им удалось найти некоторые закономерности. Исследователи обнаружили, что скорость вымирания крупных хищников коррелировала с ростом объема мозга древнего человека и изменением количества растительности в регионе, а вот ни с осадками, ни с перепадами температуры обнаружить связи не удалось.

Ученые пришли к выводу, что ускоренное исчезновение хищников в Восточной Африке лучше всего объясняется прямой конкуренцией этих животных с нашими предками за еду.

Первобытные люди отнимали свежепойманную добычу у древних хищников, вроде саблезубых тигров, обрекая тех на смерть от голода.

"Из результатов следует, что существенное антропогенное влияние на разнообразние видов началось на миллионы лет раньше, чем мы считали до сих пор", - говорится в комментарии ученых к исследованию.

Один из авторов, Александр Антонелли из британского Королевского ботанического сообщества тоже говорит, что воззрения о том, что древние люди не оказывали особого влияния на животный мир вокруг себя, не соответствуют действительности.

"Влияние нашего вида на природу гораздо масштабнее и продолжительнее, чем мы вообще могли вообразить", - говорит он.

Как говорится в докладе, выпущенном при поддержке ООН в прошлом году, под угрозой исчезновения в течение последующих нескольких десятилетий находится почти миллион видов растений и животных.

Еще в одном недавнем исследовании говорится, что рост городов, вырубка леса под сельскохозяйственные нужды и резко выросший спрос на рыбу серьезно преобразили биосферу почти трех четвертей суши на нашей планете и более чем двух третей океанов.