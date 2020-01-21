Визионер, государственник, генератор идей. Кто пришел в правительство Мишустина

Правообладатель иллюстрации TASS

Во вторник стал известен новый состав правительства России. В кабинете премьер-министра Михаила Мишустина будет 14 новых лиц. Русская служба Би-би-си рассказывает, кто эти люди и чем они известны.

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Прежняя должность: председатель правления "Газпром-медиа"

Предшественник: предположительно, в правительстве Чернышенко будет курировать вопросы спорта, которыми раньше занималась Ольга Голодец

Чем известен: Чернышенко, как и премьер Михаил Мишустин, закончил Московский государственный технологический университет "Станкин". По словам собеседника "Медузы", премьер и вице-премьер - "ближайшие друзья" еще со студенчества. Издание "Проект" выяснило, что Мишустин и Чернышенко - соседи, их дома в элитном поселке на Рублевском шоссе разделяет несколько сотен метров.

По словам собеседника Би-би-си, близкого к правительству, в кабинет министров Чернышенко "продавил" Алексей Громов, первый замруководителя администрации президента, курирующий СМИ и информационную политику.

"Громову важно сохранить контроль над бюджетами каналов. Руководителю Первого Константину Эрнсту не повезло - они с Чернышенко друга друга ненавидят", - рассказал собеседник, отметив, что Первый канал, испытывающий финансовые трудности, надеялся на помощь правительства.

По словам еще одного источника, близкого к правительству, у Чернышенко действительно хорошие отношения с Громовым, а получить место в кабинете ему помогла семья Ковальчуков, которая близка к Владимиру Путину.

"Чернышенко умеет создать вокруг себя команду, это сильное качество, - говорит Би-би-си знакомый Чернышенко. - При этом он трусоват и боится сильных мира сего".

В девяностые после окончания университета Чернышенко занялся спортивной рекламой и маркетингом. В 1993 году вместе с однокурсниками он создал холдинг Media Arts, которым управлял 12 лет. Компания была одним из крупнейших игроков на рынке и входила в десятку крупнейших российских рекламно-коммуникационных групп по объему закупок рекламы.

В 2005 году Чернышенко ушел из бизнеса, возглавил заявочный комитет "Сочи-2014", а спустя два года возглавил оргкомитет Олимпийских игр. "Для него это стало настоящей историей успеха", - рассказывает Би-би-си знакомый Чернышенко.

Как писал "Коммерсант", работой Чернышенко остался доволен сам Владимир Путин, а развивать его дальнейшую карьеру поручили Дмитрию Козаку, тогда вице-премьеру. За помощь в организации игр Чернышенко получил орден "За заслуги перед Отечеством" II степени.

После Олимпиады Чернышенко получил сразу несколько предложений, но предпочел возглавить компанию Volga Group, управляющую активами Геннадия Тимченко - близкого знакомого Путина.

Кроме того, Чернышенко назначили президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), создание которой было идей Путина.

"Чернышенко - человек в спорте известный, а главное, что имеет отношение к хоккею - а это любимый вид спорта президента", - иронизирует собеседник, близкий к ушедшему правительству Медведева. Интересно, что хоккеем при этом увлекаются и Мишустин, и бывший работодатель Чернышенко Геннадий Тимченко - бизнесмен и премьер вместе с Путиным принимают участие в матчах "Ночной хоккейной лиги".

В Volga Group Чернышенко проработал недолго. В 2015 году он перешел на должность руководителя "Газпром-медиа холдинга", в который входят телеканалы НТВ, ТНТ, "Матч ТВ".

Генеральный продюсер "Матч ТВ" Тина Канделаки, комментируя Би-би-си назначение Чернышенко, назвала его "блестящим менеджером и визионером". "Это человек, который при подготовке к Олимпиаде взял на себя большую ответственность. Здорово, что есть люди, которые не боятся масштабных проектов и делом доказывают свою состоятельность", - говорит она.

Variety дважды включал Чернышенко в Variety500 - список 500 самых влиятельных медиаперсон в мире.

Министр спорта Олег Матыцин

Правообладатель иллюстрации Sergei Bobylev/TASS

Прежняя должность: Глава Международной федерации университетского спорта (FISU)

Предшественник: Павел Колобков

Чем известен: Матыцин заменил Колобкова на фоне нового витка допингового скандала. Сам Матыцин был фигурантом расследования о превышении должностных полномочий.

По словам главы Российского антидопингового агентства Юрия Гануса, Матыцин - "очень спокойный и взвешенный человек".

"Мне кажется, что он глубоко в проблематике допингового кризиса, его взгляды близки моим. Смотрю с оптимизмом на его назначение", - сказал Ганус Би-би-си.

Матыцин - в прошлом профессиональный игрок в настольный теннис, но больших успехов за свою карьеру не добился. В середине 1980-х Матыцин занялся тренерской работой, а потом перешел в систему образования. Около 30 лет он проработал в Российском государственном университет физической культуры, спорта, молодежи и туризма - из них пять лет ректором.

Скандал с Матыциным случился в 2009 году. Тогда следствие посчитало, что он с 2001 по 2006 год незаконно сдавал торговцам Черкизовского рынка часть университетской территории. Земля находилась в федеральной собственности, ущерб от действий Матыцина оценили 120 млн рублей.

Басманный суд отстранил Матыцина от должности президента университета, а в 2012 году его признали виновным и оштрафовали на 20 тысяч рублей. Мосгорсуд освободил его от наказания в связи с истечением срока давности. Свою вину Матыцин не признал.

Еще в середине 2000-х Матыцин увлекся популяризацией студенческого спорта. В 2015 году он ушел из университета и возглавил FISU - Международную федерацию университетского спорта. Эта организация отвечает за проведение Универсиад.

После отставки кабинета СМИ вовсе выдвигали версии, что министерство спорта во главе с Павлом Колобковым могут расформировать, а его функции передать специально созданному для этих целей агентству.

Колобкова в последние месяцы активно критиковали за вторую волну допингового скандала, из-за которого Россия попала под санкции и на четыре года потеряла право участвовать в крупнейших соревнованиях под своим флагом.

Предположительно, после назначения в правительство Матыцин останется главой FISU.

Министр здравоохранения Михаил Мурашко

Правообладатель иллюстрации Valery Sharifulin/TASS

Прежняя должность: глава Росздравнадзора

Предшественник: Вероника Скворцова

Чем известен: Вероника Скворцова и Михаил Мурашко фактически поменялись должностями. По данным РБК, Скворцова после своего ухода из правительства займет должность главы Росздравнадзора, которую как раз занимал Мурашко.

"Типаж у него странноватый, не хватает ботинка в руку, чтобы по трибуне начать стучать. Стиль общения резковатый и хамоватый, несмотря на молодой возраст, - рассказал Би-би-си источник в фармотрасли. - С ним было не очень легко коммуницировать".

"Любимое выражение - "взять на карандаш". Авторитарен, что хорошо для руководителя. Он сумел службу свою [Росздравнадзор] "собрать" в правильном направлении", - отметил еще один собеседник Би-би-си в фармотрасли.

"Он государственник, и будет в первую очередь заботиться о выполнении государственного задания. Развитие частного сектора не будет его первоочередной задачей", - считает консультант компаний на рынке здравоохранения.

Новому министру здравоохранения Михаилу Мурашко 53 года, он родился в Екатеринбурге. По врачебной специальности - гинеколог. Окончив Уральский мединститут, он работал в республике Коми, и в марте 2006 года стал министром здравоохранения региона.

В Коми Мурашко выступал свидетелем по уголовному делу о завышении цен при закупках томографов, которое возбудила генпрокуратура. Как минимум на одно из судебных заседаний в 2011 году его доставили принудительно, писали местные СМИ.

Росздравнадзор, которым Мурашко руководил с 2013 года, проводит проверки больниц, выдает лицензии аптекам, продавцам и производителям медицинских изделий. В старой структуре правительства организация была подведомственна минздраву, а теперь во главе с Вероникой Скворцовой подчиняется напрямую правительству.

По словам представителя отрасли, Мурашко "активно боролся с контрафактными лекарствами".

Два источника Би-би-си - на рынке медицинских изделий и источник, близкий к департаменту здравоохранения Москвы, сказали, что в последнее время процесс регистрации оборудования и препаратов усложнился.

"За последние три-четыре года процесс регистрации замедлился в два раза. Многие производители предпочитают не регистрировать новые современные модели, потому что это долго и дорого. Особенно это плохо для радиофармпрепаратов, которые нужны онкобольным. Это небольшой рынок, партии маленькие, а денег на это тратится, как при больших объемах", - рассказал Би-би-си один из представителей отрасли.

Мурашко предлагал выдавать частным клиникам лицензии только после анализа потребности в их услугах. В противном случае они работают на "том же поле", что государственные клиники, и переманивают специалистов и пациентов.

Мурашко вслед за Путиным счел правильным освобождение врачей от уголовной ответственности за утрату наркотических средств.

В последнее время он выступал и за смягчение наказания врачам за врачебные ошибки. "Уголовное преследование необходимо минимизировать, - говорил он. - Конечно же, каждый специалист должен помнить об ответственности, но все-таки нельзя врача загонять в стрессовое состояние, когда он опасается принятия решений".

При этом его беспокоила финансовая сторона вопроса. Врачебные ошибки стоят медицинским организациям до 15% их бюджета, говорил он.

По данным источника, близкого к минздраву, Мурашко входил в программу "кадровый резерв правительства" с июня 2019 года. Для его курса планировались недельная стажировка в Сингапуре и поездки в российские регионы.

Министр культуры Ольга Любимова

Правообладатель иллюстрации Alexander Shcherbak/TASS

Прежняя должность: глава департамента кинематографии минкульта

Предшественник: Владимир Мединский

Чем известна: Любимова - это назначение режиссера Никиты Михалкова, рассказывает собеседник Би-би-си. Он утверждает, что Михалков "никого не хочет пускать на свою поляну".

"[Любимова] деловая, современная, рекомендована Михалковым", - подтверждает другой собеседник Би-би-си, знакомый с ситуацией.

В 2018 году Любимова пришла работать в минкульт главой департамента кино. Новый министр культуры - дочь ректора Щепкинского театрального училища Бориса Любимова.

До госслужбы она работала на телевидении - снимала документальное кино на православные темы и была шеф-редактором программы "Православный календарь". Позже возглавляла дирекцию социальных программ Первого канала. В 2015 году начала работать в минкульте на должности советника департамента кино.

Сама Любимова рассказывала, что выросла в верующей семье и ходила в православную гимназию, позже разочаровалась в церкви и увлеклась журналистикой, но затем снова обрела веру. "Я либерально мыслящая православная", - говорила про себя Любимова.

На посту главы департамента кино Любимова запомнилась тем, что отозвала прокатное удостоверение у картины "Смерть Сталина". Сначала минкульт разрешил показ фильма в России, а затем созвал совет из экспертов и общественников, которые назвали ленту порочащей российскую историю.

"Непонятно, как она с киношным бэкграундом будет руководить другими отраслями, - говорит о Любимовой собеседник Би-би-си, знакомый с принятиями решений по кабинету министров. - Она в прошлом занималась какими-то православными проектами, что не делает ее плохим человеком, но, наверное, способствовало назначению", - говорит источник.

Другой собеседник Би-би-си в культурной сфере, напротив отмечает, что Любимова, несмотря на долгую работу по популяризации православия, "не религиозный человек".

Любимова умеет находить общий язык с людьми любого поколения - "от юных до мэтров", говорит директор департамента документальных фильмов "Первого канала" Светлана Колоскова.

"То, как она общается, уровень образованности и общей культуры у меня вызвал позитивные впечатления. С чувством юмора у нее отлично - она умеет шутить, легко реагировать, разрядить атмосферу конфликта", - описывает она нового министра.

По словам Колосковой, Любимова "жестко контролирует сроки и бюджеты": "В этом она человек принципиальный".

Вице-премьер Дмитрий Григоренко

Правообладатель иллюстрации NAlog.ru

Прежняя должность: заместитель руководителя ФНС

Предшественник: Константин Чуйченко

Чем известен: Григоренко близок к Мишустину - последние шесть лет он работал его заместителем в Федеральной налоговой службе.

Премьерам не всегда позволяют поставить на должность начальника аппарата "своего" человека. В правительстве Дмитрия Медведева этот пост занимали сначала Владислав Сурков, а затем Сергей Приходько - люди не из его команды. Только в 2018 году главой аппарата стал однокурсник премьера Константин Чуйченко, но лишь на полтора года.

Григоренко родился в 1978 году в Нижневартовске (Тюменская область). В 2000 году окончил Институт экономики, права и естественных специальностей Кубанского государственного университета по специальности юриспруденция и Кубанский институт международного предпринимательства и менеджмента по специальности финансы и кредит.

Он работал в налоговых органах с 2000 года и прошел путь от специалиста ФНС в Краснодаре до замглавы службы. На последней должности в ФНС Григоренко контролировал деятельность управлений по регистрации и учету, модернизации налоговых органов, а также управления интерактивных сервисов.

Григоренко интересуется спортивными автомобилями. В одном из мессенджеров он использовал как аватарку фото спортивного BMW 328, который производился в Германии в 1936-1940 годы. Впрочем, сам он, судя по декларации, ездит на обычном Volvo XC70.

Вице-премьер Марат Хуснуллин

Правообладатель иллюстрации Sergei Savostyanov/TASS

Прежняя должность: заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики

Предшественник: предположительно, в новом правительстве будет курировать вопросы спорта, которыми раньше занимался Виталий Мутко

Чем известен: Новый вице-премьер до последнего времени работал вице-мэром Москвы. Его называли одним из самых влиятельных столичных чиновников. Назначение Хуснуллина в правительство эксперты считают аппаратным усилением мэра Москвы Сергея Собянина.

Хотя большую часть своей жизни Хуснуллин жил и работал в Татарстане, "казанским человеком в Белом доме" он не станет, уверен собеседник Би-би-си, близкий к аппарату правительства Татарстана. По его словам, Хуснуллин уже намного сильнее связан с московской властью.

Он окончил Казанский финансово-экономический институт по специальности экономист в 1990 году. Уже в 21 год Хуснуллин занялся бизнесом, став в 1987 году главным бухгалтером, председателем кооператива "Темп". В чиновники Хуснуллин уходил уже став крупным предпринимателем - заместителем гендиректора ПЭО "Татэнерго".

В мае 2001 года Хуснуллин стал министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Татарстана и занимал эту должность до 2010 года.

"Трансперенси Интернешнл - Россия" утверждала, что работая в Татарстане, Хуснуллин заключал госконтракты с компаниями, принадлежащими Розе Хуснуллиной - предположительно, его матери. Та подтвердила "Дождю", что является матерью Марата Хуснуллина, но на вопросы про бизнес отказалась отвечать "без своего адвоката".

18 ноября 2010 года Хуснуллин возглавил Департамент городского строительства Москвы. На этой должности он отметился расторжением договоров на почти 12 млн кв. м. уплотнительной застройки, введением системы электронного документооборота, а также масштабной программой реновации пятиэтажек.

В 2013 году Хуснуллин заявил, что высокая стоимость жилья ограничивает миграцию в Москву. "У нас сегодня стоимость жилья является ограничивающим фактором миграции в Москву. Доступное жилье для Москвы как тезис не подходит городу", - отметил он.

Как утверждает "Новая газета", на руководящих постах в структурах стройкомплекса Москвы сейчас работают 46 земляков и бывших коллег Хуснуллина. Еще шесть выходцев из Татарстана трудоустроились в столичные департаменты финансов и городского имущества.

В связи с этим в Татарстане смотрят на Хуснуллина с надеждой, что родной регион он не забудет и работая вице-премьером. "Число переехавших вслед за ним земляков-чиновников - отличный тому показатель", - говорит собеседник Би-би-си, близкий к аппарату правительства Татарстана.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS

Прежняя должность: помощник президента

Предшественник: Антон Силуанов

Чем известен: Белоусов фактически сменил на посту первого вице-премьера Антона Силуанова. Прошлое правительство часто критиковали за то, что оно никак не может ускорить темпы роста экономики страны и выполнить нацпроекты. Минфин критиковали за слишком жесткие правила, которые мешают полностью тратить деньги, запланированные на национальные проекты.

"Назначение Белоусова очень логично вписывается в версию о том, что главной [причиной] отставки правительства был провал в части нацпроектов. Белоусов - один из главных идеологов этих нацпроектов", - считает глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов, который сам почти три года отработал в минэкономразвития.

"Белоусов - известный специалист по федеральным целевым программам, и мне кажется, что он у рынка ассоциируется именно с какими-то инфраструктурными проектами, он специалист по государственным инвестициям", - отмечает главный экономист "Альфа-банка" Наталия Орлова. По ее мнению, новый состав правительства говорит о том, что "есть запрос на реализацию экономического роста".

В 2006-2013 годах Андрей Белоусов работал на разных руководящих позициях в экономических и финансовых ведомствах правительства России, в том числе был министром экономического развития в 2012-2013 годах.

В июне 2013 года был назначен помощником президента России по экономическим вопросам. "Ведомости" сообщали со ссылкой на неназванные источники, что Белоусов воспринял новое назначение как повышение, потому что считал правительство Медведева слабым.

В должности помощника президента Белоусов больше всего запомнился в 2018 году своим предложением изъять у 14 сырьевых компаний более 500 млрд рублей "сверхдоходов" и направить их на выполнение майских указов. Бизнес и правительство раскритиковали эту идею. Это обрушило российский фондовый рынок.

В итоге предприниматели договорились с властями, что компании просто выделят деньги на проекты из майских указов Путина. В качестве примеров таких проектов приводились, в частности, высокоскоростная магистраль Москва - Казань, мост на Сахалин, а также строительство портов, сетей 5G, АЭС и национальных парков. Переговоры с предпринимателями об участии в нацпроектах идут до сих пор.

Доход Андрея Белоусова в 2018 году составил 7,7 млн рублей, в то время как его жена заработала 11,2 млн рублей. Сам Белоусов владеет только гаражом (18,5 кв. м), притом машины у него нет. А его супруга владеет автомобилем Audi A4, а также квартирой площадью 116,8 кв. м и машино-местом, участком площадью 600 кв. м и дачей (71,8 кв. м).

Министр экономического развития Максим Решетников

Правообладатель иллюстрации Sergei Karpukhin/TASS

Прежняя должность: губернатор Пермского края

Предшественник: Максим Орешкин

Чем известен: Максим Решетников - выходец из команды мэра Москвы Сергея Собянина. Он сменил на посту Максима Орешкина, которого называли любимчиком президента Владимира Путина.

Решетников возглавлял рабочую группу по экономике в рамках Госсовета. "Решетников - классный специалист, на рабочей группе Госсовета он генерировал много идей", - рассказал Би-би-си источник, близкий к ушедшему правительству.

"Вообще Решетникову не позавидуешь, потому что минэкономразвития в абсолютно разобранном состоянии находится", - добавил он. По его мнению, это может означать смену курса и риски для макроэкономической стабильности.

Директор гимназии, в которой учился Решетников, вспоминала, что на выпускном вечере в альбоме классного руководителя он оставил слова благодарности с подписью "от будущего премьера".

Максим Решетников окончил Пермский государственный университет по специальности "экономист-математик". Защитил кандидатскую диссертацию на тему "Управление экономикой региона на основе финансовых потоков: принципы и модели". Сейчас Решетникову 40 лет.

С начала 2000-х годов он работал на различных должностях в администрации Пермской области и края, в 2007 году перешел в федеральное министерство регионального развития.

Решетников работал в аппарате правительства, когда им руководил Сергей Собянин. После того, как тот стал мэром Москвы, Решетников перешел на работу в правительство столицы, в том числе руководил департаментом экономической политики. В 2017 году он был назначен исполняющим обязанности губернатора Пермского края, а в сентябре того же года победил на выборах.

Доход Решетникова в 2018 году составил 7,6 млн рублей, а его супруга заработала 5,3 млн рублей, следует из декларации чиновника. Семья владеет двумя квартирами площадью 258 и 158 кв. м, также у них в пользовании дача площадью 279 кв. м. У Максима Решетникова один автомобиль - Kia Cerato, его стоимость - около 1,2 млн рублей.

Вице-премьер Алексей Оверчук

Правообладатель иллюстрации Gavriil Grigorov/TASS

Прежняя должность: заместитель руководителя Федеральной налоговой службы

Предшественник: неизвестно

Чем известен: Оверчук много лет работал под руководством Мишустина. Именно он в срочном порядке заменил нового премьера на выступлении во время Гайдаровского форума.

Мишустин должен был 16 января 2019 года. В программе его должность была написана как "глава ФНС", а рассказывать он должен был о налогах. Но накануне стало известно, что Мишустину предложено кресло премьер-министра. На форуме его быстро заменили на Оверчука.

Зал, где выступал Оверчук, был набит слушателями и журналистами. Все ждали от него каких-то комментариев о его руководителе. Но Оверчук спокойно рассказывал о последних тенденциях налогообложения, а после окончания выступления быстро покинул зал и растворился в толпе. На вопросы журналистов он не отвечал.

Алексей Оверчук окончил Московскую сельскохозяйственную академию по специальности "экономическая кибернетика". В 90-х и начале 2000-х годов он работал в Государственном комитете РФ по земельным ресурсам и землеустройству и в министерстве по земельной политике, строительству и ЖКХ.

Под руководством Мишустина Оверчук работал с 2004 года - сначала в Федеральном агентстве кадастра объектов недвижимости, затем в Федеральном агентстве по управлению особыми экономическими зонами. В 2008-2010 годах Оверчук занимал руководящие посты в инвестиционной группе UFG, которую возглавлял Мишустин.

С октября 2010 году Оверчук был советником Мишустина, который уже возглавил Федеральную налоговую службу. В марте 2011 года он стал заместителем главы ФНС.

Министр труда и соцзащиты Антон Котяков

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS

Прежняя должность: замминистра финансов

Предшественник: Максим Топилин

Чем известен: Бывший подчиненный Силуанова сместил одного из долгожителей правительства - Максима Топилина.

Котяков как замминистра финансов вел весь социальный блок, поэтому его назначение в минтруд логично, говорит собеседник Би-би-си, близкий к ушедшему правительству Медведева.

"Он плотно работал с Голиковой, энергичный, у него всегда было много идей, он креативный, сильный управленец. Но очень закрытый и не любит публичность", - добавляет собеседник.

39-летний Котяков родом из Куйбышева (сейчас - Нижний Новгород). До своего назначения он около трех лет работал заместителем министра финансов.

В 2002 году закончил Самарскую государственную экономическую академию по специальности "экономическая теория", а в 2011 году - магистратуру в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) по специальности административное и финансовое право.

В начале 2000-х годов Котяков работал на разных должностях в Самарской области. В 2014 году он стал министром финансов Московской области, а затем министром экономики и финансов области.

Котяков - участник так называемой школы губернаторов, программы РАНХиГС и администрации президента по подготовке кадрового резерва. В 2019 году РБК упоминал его среди участников гребли на лодках класса "Дракон", которые состоялись на Гребном канале Москвы. Также участники программы должны были продемонстрировать соответствие государственным нормам ГТО ("Готов к труду и обороне") к уровню физподготовки.

Вице-премьер Виктория Абрамченко

Правообладатель иллюстрации Stoyan Vasev/TASS

Прежняя должность: замминистра экономического развития, глава Росреестра

Предшественник: неизвестно

Чем известна: Абрамченко никогда не была публичным чиновником. Карьера выпускницы Красноярского государственного аграрного университета началась в 1998 году. Она три года работала в Комитете по земельным ресурсам и землеустройству Роскомзема и ФГУ "Земельная кадастровая палата", затем с 2001 до 2005 года - в Росземкадастре и Роснедвижимости.

С 2005 по 2011 год Абрамченко трудилась в минэкономразвития, дослужившись до заместителя директора департамента недвижимости министерства. В 2011 году она недолго проработала заместителем руководителя Росреестра, а в 2012 году перешла в минсельхоз на должность главы департамента земельной политики, имущественных отношений и госсобственности.

В 2015 году Абрамченко назначили замминистра сельского хозяйства, но уже через год она перешла в минэкономразвития, возглавив Росреестр. В последние годы это агентство отметилось рядом публичных скандалов.

Данные Росреестра часто используют в своих расследованиях оппозиционные политики и журналисты. В 2017 году из реестра прав на недвижимое имущество, который находится в составе Росреестра, исключили высокопоставленных чиновников и государственных деятелей, которых охраняет ФСО, включая президента, премьера и патриарха.

В 2016 году Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального нашел в выписках Росреестра как минимум 12 объектов недвижимости, принадлежащих сыновьям генпрокурора России Артему и Игорю Чайкам. Однако через некоторое время ФБК обнаружили, что их имена были заменены кодировками - Артем Чайка превратился в "физическое лицо ЛСДУ3", а Игорь - в "физическое лицо ЙФЯУ9". Позже Росреестр вовсе удалил данные о владельцах этой недвижимости.

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков

Правообладатель иллюстрации Alexandr Scherbak/TASS

Прежняя должность: ректор Тюменского государственного университета

Предшественник: Михаил Котюков

Чем известен: Фальков - выходец из Тюмени и связан с людьми из команды мэра Москвы Сергея Собянина.

Фальков учился в аспирантуре Тюменского государственного университета, где познакомился с Евгением Стружаком. Сейчас Стружак руководит департаментом труда и социальной защиты населения мэрии Москвы.

Фальков и Стружак в годе учебы в аспирантуре стали бизнес-партнерами по "Тюменской дорожной компании".

Однако Фальков не столько занимался бизнесом, сколько делал карьеру в образовании в родном ТюмГУ. С заместителя завкафедрой он дорос до ректора всего за 10 лет и занял этот пост в 2013 году. Тогда его выбрали голосованием на конференции трудового коллектива, а в 2018 году снова назначили на этот же пост, но уже по приказу минобрнауки.

В конце нулевых стал председателем Совета молодых ученых (именно при нем совет был признан одним из наиболее эффективных в стране).

Тогда же, в 2011 году, он организовал олимпиаду для школьников "Менделеев" с целью поиска в регионе талантливых детей. Также он инициатор проекта по правовому просвещению граждан "Открытая школа права" в Тюменской области.

Фальков избирался в Тюменскую городскую думу от "Единой России" и занимался там вопросами градостроительства, а затем победил и на выборах в областную - одномандатником.

На федеральном уровне Фалькова заметили несколько лет назад: 25 декабря 2018 года он вошел в состав совета по науке и образованию при президенте. А за неделю до назначения на пост министра Фальков вошел еще и в рабочую группу по внесению поправок в Конституцию.

Министр просвещения Сергей Кравцов

Правообладатель иллюстрации Sergey Fadeichev/TASS

Прежняя должность: глава Рособрнадзора

Предшественник: Ольга Васильева

Чем известен: В 1996 году Кравцов закончил педагогический вуз по специальности "учитель математики и информатики", но учителем никогда не работал. Он руководил Рособрнадзором с 2013 года. В 2018 году ведомство перешло из ведения минобразования в подчинение правительству, но Кравцов остался его руководителем.

Рособрнадзор при Кравцове исследовал компетенции учителей, заявляя, что сейчас их аттестация проходит слишком формально, и проверял сайты вузов на предмет наличия в них раздела "доступная среда".

Ведомство также требовало проверять школьные пособия по истории - вдруг ключевые события прошлого там оценены неправильно. Рособрнадзор запомнился и внеплановыми проверками и лишением аккредитации ведущих вузов России - Московской высшей школы социальных и экономических наук ("Шанинки") и Европейского университета (ЕУСПб).

Кравцов также отвечал за ЕГЭ - именно Рособрнадзор занимается единым госэкзаменом для школьников. В 2016 году он получил благодарность от правительства за совершенствование механизмов проведения госэкзамена.

Собеседник Би-би-си, знакомый с Кравцовым по работе в Рособрнадзоре, называет его "жестким, авторитарным, но эффективным менеджером". Во главе ведомства он контролировал, в том числе, борьбу с коррупцией в российских регионах. В 2017 году Кравцов стал одним из инициаторов отставки скандального министра образования Дагестана Шахабаса Шахова.

Министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев

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Прежняя должность: вице-президент "Ростелекома"

Предшественник: Константин Носков

Чем известен: Шадаев работает в сфере информационных технологий с 1999 года. В 2004 перешел на госслужбу - был советником министра связи и главой департамента программ развития инфраструктуры.

В 2008 году ушел работать помощником главы администрации президента Сергея Нарышкина, где отвечал за работу президентского совета по развитию информационного общества. В 2012 стал советником спикера Госдумы. Через два года перешел работать в правительство Московской области, где занимал пост министра госуправления, информационных технологий и связи.

А еще через два года Шадаев стал вице-президентом государственного "Ростелекома". Одновременно с этим он возглавляет дочку "Ростелекома" - компанию "РТ лабс", одного из разработчиков системы госуслуг.

При участии Ольги Шаминой, Сергея Горяшко, Павла Аксенова, Андрея Захарова, Ольги Ившиной, Марии Киселевой, и Ильи Барабанова