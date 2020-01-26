Как "афганская Опра" пыталась обсуждать право женщин на развод

Правообладатель иллюстрации Mozhdah Jamalzadah

Мождах Джамалзадах известна тем, что познакомила афганцев с новым, поистине революционным для Афганистана, телевизионным форматом, но была изгнана из страны за то, что стала обсуждать животрепещущую тему развода.

"Нам стали постоянно звонить исламские проповедники и всевозможные экстремисты. Они звонили на телестанцию и говорили: мы вас взорвем, если вы не избавитесь от этой девицы или если вы не закроете эту передачу", - рассказала Мождах в интервью программе Всемирной службы Би-би-си Outlook.

Ее передача "Шоу Мождах" выходила на афганском телеканале 1TV в 2010-11 годах. Главными темами были права женщин и детей.

"Афганская Опра"

Image caption Мождах Джамалзадах на концерте в Европе

Передача, которую вела Мождах, выходила дважды в неделю в форме дискуссии с гостями, которым задавали вопросы присутствовавшие в студии зрители.

Популярность этого шоу росла, что радовало рекламодателей и принесло Мождах прозвище "Опра Афганистана", по аналогии со знаменитой американской телеведущей Опрой Уинфри.

Рассказы женщин, которые приходили поучаствовать в телешоу, убеждали Мождах в правильности того, что она делает.

Одна из участниц, к примеру, говорила, что ее муж, посмотрев эту передачу, перестал бить детей и, как следствие, и ее саму.

"Другая сказала: мой муж собирался выдать замуж нашу 12-летнюю дочку, но передумал, посмотрев "Шоу Мождах", - рассказала тележурналистка.

"Зашла слишком далеко"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Участница телешоу о разводе показывает шрамы от ожогов, которые она себе причинила

Несмотря на зрительский успех, шоу внезапно было снято с эфира, после того как Мождах проигнорировала совет своих продюсеров, просивших ее не записывать дискуссию о праве женщин на развод.

"Я все это очень остро прочувствовала - ненависть, отверженность. Я сразу ощутила, что зашла слишком далеко", - говорит она.

Мождах выбрала эту тему после того, как прочла сообщение о том, что за один только год 103 афганские женщины подожгли себя из-за невозможности уйти от мужа-насильника и выбрали мучительную смерть.

В Афганистане до сих женщины практически не могут получить развод без согласия мужа, и Мождах хотела начать общественную дискуссию по этому поводу.

"Мне необходимо было это сделать, поскольку на примере случаев самосожжения я видела, что происходит",- поясняет она.

Неудобное шоу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В Международный женский день 8 марта 2010 года Мождах Джамалзадах выступила в Белом доме в Вашингтоне

Мождах попыталась в этой непростой ситуации соблюсти необходимый баланс.

В самом начале программы она признала важность традиционных устоев, но затем стала отстаивать мнение о том, что физическое и психическое здоровье женщин важнее, чем то, что понимается под "честью семьи".

Она задала вопрос присутствовавшим в студии: "Как могут близкие родственники допускать, чтобы их дочери оказывались в такой ситуации?"

Гости студии были поражены такой постановкой вопроса. Когда же ведущая попыталась убедить их поставить под сомнение заведенный порядок, то столкнулась со стеной молчания.

"Это было самое странное шоу из всех. На всех других программах люди пели, радовались, аплодировали. А тут вдруг - полная противоположность", - вспоминает ведущая.

Скандал разразился после того, как выпуск вышел в эфир.

Бегство из Кабула

Image caption Мождах Джамалзадах знают далеко за предлелами Афганистана

В то время Мождах снимала большой, просторный дом в Кабуле и имела вооруженную охрану. Она думала, что скандал уляжется и все вернется на круги своя.

"Председатель телекомпании сказал мне: "Никакой объем предоставляемой нами охраны... не сможет тебя уберечь", - вспоминает Мождах.

Ее шеф убедил ее покинуть страну.

"Я поняла, что это действительно так. Я почувствовала себя сраженной. Это было невероятно больно, я впала в депрессию. Это было наихудшее для меня время", - говорит тележурналистка.

Мождах вернулась в Канаду, но угрозы смерти в ее адрес не прекратились и там: "По телевизору там сообщили, что меня застрелили. Что мне отрезали нос и отрубили голову".

Трудное детство

Правообладатель иллюстрации Mozhdah Jamalzadah Image caption Детство в Канаде позволило Джамах развить любовь к музыке, что было бы невозможно в Афганистане

Это было не первое бегство в жизни Мождах. Как и миллионы афганцев, она с детства знала, что такое разруха, лишения, угроза насилия и даже смерти.

"Я могла играть в поле со своими двоюродными братьями и сестрами, и вдруг раздавался звук реактивных снарядов, - рассказала она в интервью Би-би-си. - Моя мама постоянно твердила нам, чтобы мы не подходили к окнам. Я понимала, какие будут последствия, если вдруг что..."

Однажды ее отца, преподавателя университета, не скрывавшего своих прогрессивных взглядов, предупредили, что его жизнь в опасности. Это вынудило семью искать убежище за границей.

Мождах с родителями и двумя младшими братьями сначала поселилась в Пакистане, а затем семья получила статус беженцев в Канаде.

Фанат Опры

Правообладатель иллюстрации Mozhdah Jamalzadah Image caption Мождах Джамалзадах не раз в своих передачах привлекала внимание к судьбам афганских детей

Будучи подростком, она регулярно смотрела легендарное американское телешоу американской "королевы СМИ" Опры Уинфри, которая много эфирного времени уделяла социальным проблемам и вопросам саморазвития и духовного роста.

Мождах почувствовала тягу к музыке и в 18-летнем возрасте стала брать уроки вокала, а спустя несколько лет начала размещать свои собственные песни на YouTube.

Она получила известность благодаря своей песне "Афганская девушка", и перед ней открылись разные возможности.

В 2009 году, когда ей было уже за двадцать, Мождах вместе с матерью вернулась в Кабул, куда ее пригласили вести шоу по поиску молодых талантов на новом частном телеканале 1TV.

"Вы знаете, кто такая Опра?"

Image caption Мождах Джамалзадах критиковали за то, как она одевается на сцене

"Я думала, как здорово - я буду телеведущей! Но внезапно моя мать вошла в комнату и сказала: "Можно мне что-то сказать? Вы знаете, кто такая Опра?" - спросила мать Мождах у начальников телестанции, решив, что раз ее дочь должна будет покинуть Канаду и свою семью, то причина должна быть весьма веская.

К счастью, боссы телеканала были из США и Британии, где Опра Уинфри известна всем и каждому. И именно так родилось "Шоу Мождах", где поначалу упор делался на насилие, с которым сталкивались дети.

Вдохновленная примером Опры, Мождах начала обсуждать важные для женщин проблемы, но, к сожалению, афганское общество не было готово к свободным дискуссиям в духе тех, которые приняты на американском ТВ.

Встреча с кумиром детства

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Мождах Джамалзадах была участницей заключетельного шоу Опры Уинфри Surprise Oprah!

Отмена телешоу никак не повлияла на международную известность Мождах. Спустя несколько дней после его закрытия она получила приглашение стать участницей последнего выпуска передачи Опры Уинфри.

Встреча с кумиром детства, как и знакомство со звездами Голливуда, такими как Том Круз, например, несколько смягчили удар от потери любимой работы.

Но после небольшого перерыва Мождах снова вернулась в Афганистан и целый год вела там шоу молодых талантов. Для себя она сделала вывод, что поменять глубоко укоренившиеся представления очень непросто.

"Афганистан был когда-то одной из наиболее либеральных мусульманских стран. Кабул даже был известен как "азиатский Париж": было время, когда женщины там носили мини-юбки. Я хотела напомнить людям об этом", - признается она.

Выпущенный ООН в 2018 году доклад о ситуации в стране нарисовал очень тревожную картину.

"Направленное на женщин насилие - убийства, избиение, причинение увечий, детские браки, выдача девочек в обмен на разрешение спора - эти и другие губительные традиции остаются широко распространены в Афганистане несмотря на попытки правительства ввести уголовное наказание за них", - говорится в этом докладе.

Правообладатель иллюстрации Mozhdah Jamalzadah Image caption Мождах Джамалзадах продолжает свою просветительскую миссию с помощью соцсетей

Мождах часто ездит в Афганистан, чтобы выступить там с концертом. Свой успех она объясняет постоянной и нерушимой поддержкой, которую оказывает ей ее семья.

Она все еще сожалеет о том, что ее шоу закрыли, но считает, что ей все-таки удалось как-то повлиять на общественное мнение.

Несмотря на все преграды, она продолжает подавать вдохновляющий пример афганским женщинам, теперь уже с помощью соцсетей.

"Я просто не могу дать им взять верх", - говорит Мождах Джамалзадах.