Пицца палочками. Блондины с афро. Культурные проколы модных брендов
Бренд Comme Des Garçons возмутил общественность на Парижской неделе моды своими "макаронными афро" на белых моделях. Почему крупнейшие модные бренды наступают на грабли культурной апроприации?
Dolce & Gabbana с китайскими палочками для еды в 2018 году, Gucci с джемпером а ля "блэкфейс" в 2019 году, Commes Des Garçons - в 2020-м.
И это только три примера нечувствительности, воспринимаемой и критикуемой в последние годы как культурная апроприация.
Когда Dolce & Gabbana столкнулись с негативной реакцией в рамках своей шанхайской кампании после публикации видео китайской модели, которая пыталась есть макароны и пиццу при помощи палочкек , ее соучредитель Доменико Дольче пообещал в будущем не допускать таких проколов.
В Gucci сообщили, что извлекут уроки и превратят инцидент со свитером, напоминавшим черный грим белых актеров, изображавших афроамериканцев, в урок для команды бренда.
И хотя парикмахер-стилист Comme Des Garçons Жюльен д'Ис извинился и сказал, что не хотел никого обидеть белыми моделями с афрокосичками, этот инцидент стал самым обсуждаемым за неделю в индустрии моды.
"Они сделали выводы"
По словам редактора отдела моды Financial Times Лорен Индвик, существует параллель между скандалом с Comme Des Garçons и показом коллекции Valentino 2015 года, которая должна была стать данью Африке, - там были представлены преимущественно белые модели, а также одежда, пошитая в Париже.
Мария Грация Кьюри была креативным директором модного дома в то время и подверглась критике за отбор менее 10 темнокожих моделей для своего показа.
Но сейчас итальянка работает в Dior, чьи коллекции воспринимаются как один из примеров удачной репрезентации мировых культур.
Ее шоу в Марракеше расхвалили за внимание к деталям - от работы эксперта по африканскому текстилю до выставления скамей с подушками, вышитыми местными ткачами, на которых гости могли сидеть.
Лорен говорит, что ее успех сводился к внимательному изучению местной культуры.
"Они [Dior] провели исследование и работали с местными художниками и кураторами, которые прочитали несколько лекций на показе, чтобы люди могли по-настоящему понять их культуру и научиться", - рассказала она Би-би-си.
Обвинения в культурной апроприации не являются чем-то новым, но социальные сети породили гораздо больше дискуссий о том, что приемлемо в моде.
"Я думаю, что индустрия действительно осознала проблемы и предприняла реальные усилия для обучения сотрудников и создания советов по вопросам многообразия. Я думаю, что сейчас акцент делается на многообразие состава рекрутируемых моделей, чего, вероятно, не было три или четыре года назад", - анализирует Индвик.
Она называет бренд Ralph Lauren лучшим примером в реализации этой модели, поскольку у дома моды есть сотрудники по вопросам репрезентации и интеграции на всех его уровнях.
"Вам нужно начать с совета по многообразию - у Chanel, например, он уже есть, и это действительно хороший шаг. Вы должны выяснить, в чем проблема, прежде чем начать ее решать", - говорит Лорен.
После истории со свитером и блэкфейсом Gucci назначила ответственного за многообразие, а Prada после аналогичного скандала создала целый комитет под председательством режиссера Ады Дюверней.
Лорен говорит, что если бы у каждой компании была похожая модель и команда принимала решения - от того, какие материалы использовать в одежде до того, какой стиль общения практиковать в социальных сетях, - то и проблем было бы меньше.
"Только тогда, когда у вас есть это понимание, вы можете начать лучше обслуживать клиентов и поставите под сомнение свои привычные методы", - резюмирует фэшн-консультанка.
Не только бренды высокой моды промахиваются с репрезентацией различных культур.
В прошлом году испанская массовая марка Zara попала под шквал критики после того, как китайским моделям нанесли грим в виде веснушек - для людей монголоидной расы они не характерны, - а в 2018 году бренд H&M извинялся после рекламной кампании с темнокожим ребенком в толстовке с "самой классной обезьяной в джунглях".
"С брендами быстрой моды мы имеем дело с гораздо большим количеством базовых предметов одежды - если вы придете в любой магазин Zara, вы найдете множество джинсов, блейзеров и ботильонов", - рассказывает редактор моды Financial Times.
"Коллекции на подиумах сильно отличаются - дизайнеры путешествуют, вдохновляются и хотят создавать тематические коллекции и рассказывать истории, поэтому я не думаю, что "быстрая мода" более разнообразна или лучше, они просто создают другой продукт", - подчеркивает Лорен Индвик.
Как в России реагируют на скандал?
В комментариях к русскоязычным сообщениям о скандале с Comme Des Garçons встречается тотальное непонимание и термина "культурная апроприация", и того, почему "макаронные" афропрически таковой являются.
"Если я как дизайнер и еврейка надену на христианского человека-модель, например, кипу в контексте своего видения образа будет ли это культурной апроприацией? Просто интересно", - вопрошает Василиса Вашина (орфография и пунктуация оригинала сохранена).
"Я решила, они так под Древний Египет косят", - теряется Лена Хетагурова.
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Тем не менее, среди русскоязычных юзеров есть и те, кто готов разъяснить окружающим значение термина.
"Белая культура и ее носители доминируют, поэтому нет кейса, когда кто-то присваивал бы какой-то элемент культуры белых, за который белые же подвергались бы дискриминации, и делали бы это из маргинального мейнстримом", - интерпретирует Станислав Климов.
Создательница феминистского Telegram-канала Polina was online Полина Забродская написала подробную справку всем, кто хочет разобраться в значении термина.
"А теперь представьте, что Диор выпускает не парфюм Dior Sauvage ("Дикарь"), с пляшущим индейцем и не слишком одетой индианкой, а парфюм Dior Brute ("Зверь") - и там безымянный русский мужик танцует вприсядку на крыше танка, полураздетая русская женщина идет зимой по Красной площади с автоматом, а главный герой, Джонни Депп, брутально играет соло на гитаре, одетый в американский камуфляж и шапку-ушанку, и купается в проруби с медведем [...] А вы в это время пытаетесь устроиться на первую работу в Лондоне", - описывает потенциальные минусы культурной апроприации Полина.
"А потом на вас обрушивается волна народного гнева, и вас записывают в психованные: это всего лишь реклама, русские достали уже обижаться, им не понять искусство, у них нет чувства юмора, иди попляши на своем танке и накачайся допингом, может хоть тогда перестанешь истерить", - завершает свой ликбез-путеводитель по воображаемой ситуации Забродская.
Она, впрочем, подчеркивает, что на ее мысленный эксперимент ее вдохновили проблемы из реальной жизни.