"Все недовольны". Как изменилось правительство России и что думают эксперты

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Премьер-министр России Михаил Мишустин собрал новое правительство. Кабинет министров поменялся почти наполовину, при этом изменилась и его структура - число вице-премьеров сократили до девяти, министерство по делам Северного Кавказа упразднили, а у четырех федеральных агентств сменились кураторы.

Русская служба Би-би-си рассказывает, что именно изменилось в правительстве при Мишустине.

Вице-премьеры новые, половина министров - тоже

Заместителей у Мишустина стало на одного меньше, чем было в правительстве Медведева - их осталось девять. Места потеряли семь из десяти старых вице-премьеров. Свои должности покинули вице-премьеры Ольга Голодец, Константин Чуйченко, Максим Акимов, Алексей Гордеев, Дмитрий Козак, Виталий Мутко и Антон Силуанов. Но последний остался работать в правительстве министром финансов.

Сохранившая должность зампреда правительства Татьяна Голикова с 2018 года курировала социальный блок. При этом все министры в ее подчинении потеряли свои должности.

Министра просвещения Ольгу Васильеву сменил руководитель службы надзора в сфере науки и образования Сергей Кравцов. Новым министром высшего образования и науки стал ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков.

Веронику Скворцову на посту министра здравоохранения сменил глава Росздравнадзора Михаил Мурашко. Минтруд вместо Максима Топилина возглавил заместитель министра финансов Антон Котяков.

Политолог Константин Калачев отмечает, что сменились все министры, которых больше всего критиковали в Госдуме, и шутит о "победе парламентаризма". Советник спикера Госдумы Вячеслава Володина Анастасия Кашеварова говорила, что на закрытой встрече Мишустина с фракцией "Единой России" депутаты ругали именно министров труда, здравоохранения, просвещения и культуры (глава минкульта Владимир Мединский также покидает правительство).

"Похоже, что стратегия власти изменилась: если раньше власть демонстративно говорила: назначаем, кого хотим, а кому не нравится, пусть идет к черту, то теперь власть уже боится раздражать общество", - резюмирует политолог Аббас Галлямов.

В целом состав министров изменился почти наполовину. На встрече с новым кабинетом министров президент Путин назвал состав нового правительств "сбалансированным". "Очень большое обновление, надеюсь, что вам удасться выйти на самые достойные показатели", - сказал Путин.

Собянинские кадры

В новом кабинете министров стало больше людей, близких к мэру Москвы Сергею Собянину. Политолог Константин Калачев отмечает "явное усиление" Собянина: "Правительство Москвы - кузница кадров".

В примеры он приводит вице-мэра и куратора руководителя столичного стройкомплекса Марата Хуснуллина, ставшего вице-премьером, и экс-главу департамента экономической политики Москвы Максима Решетникова - его назначили министром экономического развития.

Еще один близкий к Собянину новичок в правительстве - ректор Тюменского государственного университета Валерий Фальков. Он стал министром науки и высшего образования.

Свою должность сохранил и глава минстроя Валерий Якушев - также человек, близкий к Собянину, он был его заместителем, когда тот работал губернатором Тюменской области, затем сам возглавил регион после перехода Собянина на работу в Москву. В интервью ТАСС в конце 2017 года Якушев говорил, что иногда звонит Собянину за советом.

"Москва - важный субъект, и люди, которые работали в городе, имеют опыт, который всегда востребован в федеральных органах власти", - отмечает глава прокремлевского Фонда развития гражданского общества Константин Костин.

Политолог Михаил Виноградов считает приток Собянинских кадров в правительство "психологической компенсацией" для того, чтобы опровергать тезисы критиков, считающих, что именно мэр Москвы должен был стать премьером. "Не все кадры чисто собянинские, тот же Хуснуллин имеет свой бэкграунд, - подчеркивает политолог. - Но в целом возросшее представительство мэра Москвы - это его про аппаратный успех".

Минус одно министерство и переподчинение федеральных агентств

Путин своим указом упразднил министерство по делам Северного Кавказа. Его функции передали в министерство экономического развития. Минкавказ был создан в 2014 году для разработки госпрограмм по развитию Северного Кавказа.

Федеральное агентство по управлению государственным имуществом (Росимущество) передано минфину из ведения минэкономразвития. Ведомство существует с 1990 года под разными названиями. Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что перед минфином стоят "колоссальные задачи" с учетом передачи ему этого ведомства.

Переподчинение Росимущества является техническим, предполагает профессор Олег Шибанов: "Минфин и так принимал основные решения, а теперь будет делать это в обычном режиме".

Также изменено управление Росреестром, Росздравнадзором и Федеральным медико-биологическим агентством (ФМБА) - они теперь подчиняются напрямую правительству.

Раньше Росреестр находился в ведении министерства экономического развития, а Росздравнадзор и ФМБА - в ведении министерства здравоохранения.

В указе уточняется, что реорганизация проводится "в целях повышения эффективности деятельности федеральных органов исполнительной власти".

Белоусов вместо Силуанова

Андрей Белоусов в должности помощника президента запомнился своим предложением изъять у сырьевых компаний более 500 млрд рублей и направить их на выполнение майских указов. Бизнес и правительство раскритиковали предложение. В итоге власти договорились с предпринимателями, что бизнес будет добровольно инвестировать в проекты из майских указов.

"Назначение Белоусова очень логично вписывается в версию о том, что главной [причиной] отставки правительства был провал в части нацпроектов. Белоусов - один из их главных идеологов", - считает глава аналитического департамента "Локо-инвеста" Кирилл Тремасов.

"О назначении Белоусова было известно уже несколько дней, и все последние дни велись спекуляции, что это может привести к ослаблению бюджетной политики, к росту бюджетных расходов инвестиционного характера, - продолжает экономист. - С другой стороны, остался [министр финансов] Силуанов, остается бюджетное правило, и Силуанов теперь, я думаю, все свои силы бросит на защиту бюджетного правила".

По мнению Тремасова, конструкция, в которой Силуанов был одновременно вице-премьером и министром финансов, была очень неудачной, потому что он должен был заботиться об экономическом росте и реализации нацпроектов, а также о соблюдении бюджетного правила (то есть не наращивать расходы).

Главный экономист "Уралсиба" Алексей Девятов считает, что изменения в правительстве "достаточно косметические": "Основные проблемы нашей экономики лежат именно в институциональной плоскости. Честно говоря, я не очень ожидаю, что новое правительство здесь с каким-то прорывами будет работать".

"Все недовольны, - комментирует Би-би-си источник, близкий к правительству. - Мишустин и Силуанов - Белоусовым. Белоусов - Решетниковым и Силуановым".

Еще до объявления нового состава правительства некоторые экономисты сомневались, что кабинету министров удастся радикально улучшить экономическую ситуацию. Маловероятно, что в российской экономике произойдет радикальное улучшение ситуации вследствие политических перестановок, писал в обзоре макроаналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.