Неизвестный остров сокровищ Роберта Льюиса Стивенсона

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Он всегда знал, что найдет свой остров сокровищ. Тот, на котором он родился, его не совсем устраивал. Постоянные дожди, сырость и пронизывающий ветер заставляли его все чаще мечтать о волшебном месте, где тепло, солнечно и уютно, а главное - о месте, где не донимают удушающий кашель и приступы, один хуже другого.

В январе 1890 года уже тогда известный шотландский писатель и поэт, основоположник неоромантизма, неутомимый путешественник и искатель приключений Роберт Льюис Стивенсон подписал документы на покупку дома на Уполу, острове в южной части Тихого океана, входящем в состав государства Самоа.

Самоанцы сразу полюбили прибывшего к ним экстравагантного и необычного джентльмена. В их островном и немного отчужденном от цивилизации мире Стивенсон стал сенсацией. Вскоре они прозвали его Тузитала ("Рассказчик"), а походы к нему в гости на Виллу Вайлима превратились в настоящее паломничество.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вилла Ваилима Роберта Льюиса Стивенсона на Самоа

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вилла Ваилима, наши дни.

После смерти писателя самоанцы накрыли его тело британским флагом и отнесли на вершину горы Веа, где его могила находится до сих пор.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На надгробии могилы Стивенсона написаны строки из написанного им "Реквиема"

Стивенсон все еще живет в песнях островитян. О нем они вспоминают, напевая народные мотивы, когда встречают очередной корабль с туристами.

"Талофа, Тузитала!", - кричат самоанцы проплывающим мимо на лодках путешественникам. Про Тузиталу поют на праздниках и во время танцев.

Кажется, жизнь на острове Уполу невозможна без воспоминаний о Стивенсоне, так же, как и детство миллионов людей по всему миру - без всеми любимого "Острова Сокровищ".

Но Роберт Льюис Стивенсон и сам как остров сокровищ…

Поэзия Стивенсона

С поэзией Стивенсона русскоязычных читателей познакомил Самуил Маршак. Его перевод баллады "Вересковый мед" довольно известен, по ее мотивам снимали мультфильмы, а многие знаменитые актеры не раз читали эти строки на публике:

Из вереска напиток

Забыт давным-давно.

А был он слаще меда,

Пьянее, чем вино…

Некоторые стихи Стивенсона были положены на музыку. Иногда он и сам сочинял мелодии. Писатель научился играть на пианино в 36 лет, двумя годами позднее он освоил флажолет и свистульку, написал более 173 композиций.

Некоторые его произведения можно послушать. Но стоит признать, что писательство ему давалось куда лучше музыки.

Часто Стивенсон брал уже существующие мелодии и писал к ним стихи. Так произошло с известной песней о Красавчике Принце Чарли и его побеге из Шотландии после битвы при Куллодене, когда британские войска разгромили якобитов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На Вилле Ваилима стараются сохранить убранство времен проживаний на ней Стивенсона

Изначально стихи были написаны английским баронетом Гарольдом Болтоном во второй половине XIX века. Услышав эту песню, Стивенсон посчитал, что слова совсем не элегантны, и вскоре предложил свою версию, которая по популярности обогнала оригинал.

Его строки с небольшой редакцией были использованы в известном сериале "Чужестранка" про героиню, которая из послевоенной Шотландии перенеслась во времена борьбы якобитов с британской короной.

Спой мне о том, кто уплыл на Скай,

Быть может, он — это я?

Весел душой, он в море ушёл,

Скрылась вдали земля…

Стивенсон был одним из первых, кто распознал гений Огюста Родена. Они познакомились в Париже и сразу нашли общий язык.

Роден подарил Стивенсону свою скульптуру "Весна" с надписью: "Р. Л. Стивенсону, прекрасному художнику, верному другу и дорогому поэту".

Скульптор восхищался "Островом сокровищ" и собранием детективных историй "Клуб самоубийц". Стивенсон отвечал ему взаимностью в творческом признании и не раз поддерживал Родена в трудные минуты.

Когда работы скульптора отказались принимать на выставку в Королевскую академию, Стивенсон написал в Times: "Публика утомилась от работ, которые ничего в себе не несут. И вот перед вами человек, чьи статуи живы, они говорят и говорят то, что достойно быть произнесенным. Дайте ему время, избавьте от ненужных прозвищ и, я вам обещаю, этот мастер затронет человеческие души".

Фонарь в Эдинбурге

Роберт Льюис Стивенсон родился в Эдинбурге 13 ноября 1850 года. Шотландская столица по сей день бережно хранит все, что с ним связано.

Самым примечательным, пожалуй, остается дом с ярко-красной дверью по адресу 17 Хериот-роу. Туда семья Стивенсонов переехала, когда их единственному сыну исполнилось 6 лет. Именно там юный Роберт, еще не освоивший азов чтения и письма, диктовал свои первые рассказы няне и маме.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption 17 Хериот-роу в Эдинбурге

В периоды затяжной болезни, когда ему приходилось подолгу оставаться дома, маленький Лу часто смотрел в окно, наблюдая за происходящим на холодных, ветреных улицах Эдинбурга.

Каждый вечер он с нетерпением ждал появления фонарщика. Ловкими уверенными движениями тот зажигал свет напротив его комнаты и все вокруг сразу преображалось. Будущему писателю тогда казалось, что нет работы интересней и он сам ею займется, когда вырастет.

Так появился стих "Фонарщик", а вместе с ним и увековеченный фонарь, который до сих пор стоит в память об эдинбургской жизни Роберта Льюиса Стивенсона.

Почти готов на кухне чай, и солнца свет угас.

Пора на Лири мне взглянуть в вечерний этот час;

"Остров Сокровищ"

"Остров Сокровищ" - конечно, самое известное и первое коммерчески успешное произведение Стивенсона.

Он начал работу над ним в поместье Бремар, когда отдыхал там со своей семьей. Чтобы развлечь своего приемного сына Ллойда, Стивенсон стал вместе с ним рисовать карту придуманного им острова с сокровищами.

Процесс настолько захватил обоих, что вскоре превратился в историю с удивительными персонажами. Так появились Джим Хокинс, Сквайр Трелони и Капитан Смоллетт.

"Следующее, что я помню, это несколько листов бумаги передо мной и работа над списком глав", - писал потом Стивенсон.

Увлеченный собственными идеями он начал сочинял по главе в день, чтобы вечером озвучить придуманное домочадцам.

"Я думал, уж если это не привлечет внимание детей, значит они уже совсем загнили…" - писал позже Стивенсон в своих письмах.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Иллюстрации к третьему изданию "Острова Сокровищ" с картой и инструкцией поиска клада, 1886 год.

Поначалу произведение стало публиковаться частями в журнале для детей Young Folks и было воспринято юными читателями весьма прохладно, порой даже негативно. Историю посчитали слишком затянутой. Продолжения в следующих выпусках журнала особо никто не ждал.

Супруга Стивенсона Фанни и вовсе была против публикации: "Мне понравилось начало, но потом история, кажется, лишилась жизни, стала скучной…" - писала она другу Стивенсона, английскому поэту Эдмунду Госсу, который настаивал на издании романа одним томом.

В ноябре 1883 года была опубликована книга "Остров Сокровищ". Ее второе и особенно третье (с иллюстрациями) переиздания разошлись мгновенно и были переведены на множество языков, в том числе и на русский.

В Москве первый адаптированный перевод с французского вышел в 1886 году. В СССР чаще всего роман переиздавался в переводе Николая Чуковского.

Кстати, дом в Бремаре, где началась работа над романом, был выставлен на продажу в 2003 году за 187 тыс. фунтов стерлингов - значительно большую сумму, чем те 30 фунтов, которые писатель получил за публикацию первой части "Острова Сокровищ".

17 лет назад коттедж приобрела семья Корриган. Они переехали поближе к школе, в которую ходил их сын. Несмотря на литературное наследие дома, его новые жители не были фанатами известного романа.

Джекил и Хайд, покорители США

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После знакомства со своей будущей женой американкой Фрэнсис Осборн, Стивенсон стал часто бывать в Америке, где его книги снискали большую популярность.

Роман "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда", опубликованный в Лондоне в 1886 году, разошелся в США тиражом в 250 тыс. книг - небывалый успех по тем временам. К примеру, в Британии тираж составил всего 40 тыс. экземпляров.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Доска на стене отеля Bush Street в Cан Франциско, где останавливался Роберт Льюис Стивенсон

Сейчас в Калифорнии есть музей Стивенсона, а в Йельском университете хранится самая большая коллекция его писем, опубликованных в восьми томах.

Творчеством Стивенсона восхищались его современники, его книги не перестают открывать для себя новые поколения.

"Остров Сокровищ" и "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" - лишь небольшая часть всего громадного литературного наследия, которое оставил человек, о ком поется в песне:

…Ему б лечиться и вечной славы

У всех шотландцев не отнимать.

А он в коросте и в лихорадке,

Превозмогая сезон дождей,

Все что-то пишет в своей тетрадке

Про честь и храбростьцветных вождей…