Путинские поправки в Конституцию приняты в первом чтении. К ним много вопросов

Правообладатель иллюстрации Yevgeny Biyatov/POOL/TASS

Госдума приняла в первом чтении президентский проект поправок в Конституцию, предусматривающих изменение политической системы и закрепление социальных гарантий. С тех пор как Владимир Путин анонсировал эти поправки, прошла всего неделя.

За принятие законопроекта проголосовали 432 депутата, против не голосовал никто. Воздержавшихся тоже не было.

Как прошло заседание

На обсуждение законопроекта депутатам понадобилось менее двух часов. В начале депутатам всех фракций дали возможность задать вопросы сопредседателю рабочей группы Павлу Крашенинникову, который возглавляет комитет Госдумы по госстроительству и законодательству.

Вице-спикер от ЛДПР Игорь Лебедев спрашивал, почему бы депутатов не наделить правом не только назначать министров, как это предусмотрено путинскими поправками в Конституцию, но и снимать их с должности. "Это было бы логично", - сказал он. Крашенинников признал, что, конечно, нужны "какие-то механизмы ответственности", но он не готов сказать, какие именно.

"Я не знаю, как здесь быть. Нам надо об этом думать, - заявил сопредседатель рабочей группы. - Будем продолжать эту работу".

Единоросса Евгения Примакова интересовало, оправданы ли опасения, что из-за предложений закрепить приоритет Конституции над международными нормами Россия "выпадет из системы мирового гуманитарного права". Крашенинников заверил его, что такой опасности нет.

Депутат от КПРФ Алексей Куринный пожелал уточнить, как будут реализовываться положения Европейского суда по правам человека, если поправки примут. Спикер Вячеслав Володин напомнил, что по действующим нормам Верховный суд России может не согласиться с решением ЕСПЧ (вероятно, Володин имел в виду Конституционный суд России).

Куринный также предложил перейти к частичной выборности судей - и получил отповедь от Володина. "Изберут! Особенно там, где есть природные ресурсы и интересы. Приедут - и изберут! - иронизировал спикер. - А потом вы сами будете колотить и говорить: почему там сидит ставленник какой-то [финансовой] группы? Баланс должен быть!"

Ярослав Нилов от ЛДПР спросил у Крашенинникова, не произойдет ли "обнуление президентских сроков" после того, как из Конституции уберут слово "подряд" в статье, ограничивающей президентство двумя сроками. Тот заверил его, что "никакого обнуления здесь не предусматривается". Кроме того, пообещал, что "никто не собирается распускать Госдуму" (СМИ сообщали, что это может быть одним из последствий принятия поправок в Конституцию).

Анатолий Выборный из "Единой России" предложил распространить запрет на второе гражданство на руководство генпрокуратуры. Крашенниников объяснил, что генпрокуратура - "федеральный государственный орган", а не "федеральный исполнительный", а поправки президента затрагивают только исполнительные органы - так что "вот вам и ответ".

В числе главных предложений Путина - изменение срока президентских полномочий, закрепление приоритета Конституции над международными нормами, изменение правил утверждения правительства и существенное расширение полномочий Госсовета. Какие именно у него будут полномочия, будет прописано в отдельном федеральном законе, напомнил Крашенинников.

Лидеры всех четырех фракций выступили в поддержку путинских поправок, хотя руководитель КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что брежневская конституция была лучшей в мире. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в своем выступлении умозаключил, что в России не должно быть бунтов, а залогом этому будут новая Конституция и его партия. Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов призвал поддержать поправки, поскольку они внесены "нашим национальным лидером". Так все и сделали - 432 "за", голосовавших "против" и воздержавшихся не было.

Теперь в течение двух недель депутаты, сенаторы и региональные власти смогут присылать поправки ко второму чтению. Как сказал спикер Володин, оно должно состояться 11 февраля. Свои предложения к этому моменту обещала прислать и рабочая группа, отвечающая за проработку поправок в Конституцию.

Путинские поправки прошли первую ступень обсуждения в парламенте буквально за несколько дней - несмотря на то, что некоторые положения, в том числе касающиеся "общероссийского голосования" по поправкам в Конституцию, в нем отсутствуют. Би-би-си задает главные вопросы к поправкам.

Зачем спешка?

С момента, как Путин предложил поправки в Конституцию, до принятия документа в первом чтении прошла неделя. Спикер Госдумы Володин обещал, что рассматривать изменения "бегом" депутаты не собираются, но уже на следующий день призвал работать над предложениями президента "круглосуточно".

Законопроект с 22 поправками в Конституцию Путин внес в понедельник - к этому моменту прошло всего два совещания рабочей группы, которая должна была прорабатывать изменения. Во вторник, 21 января, документ обсудили на совете Госдумы, а вечером того же дня его рекомендовал к принятию профильный комитет по госстроительству - на обсуждение депутаты потратили чуть более получаса.

В Кремле объяснили спешку тем, что обсуждение нельзя "откладывать в долгий ящик". "Инициативы главы государства встречаются с большим вниманием и реализуются в приоритетном порядке. Это реальность, в которой мы существуем", - сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

На заседании Госдумы депутат от КПРФ Олег Смолин попросил объяснить, почему на поправки дали всего две недели, а не месяц. "Скорость прохождения законопроекта вызывает вопросы в гражданском обществе", - отметил он. Сопредседатель рабочей группы Крашенинников на это ответил, что процедура полностью соответствует регламенту парламента.

"Быстро, скоро... Эти поправки выстраданы!" - возмущался Володин, комментируя критику по поводу темпов принятия поправок.

Во вторник после заседания комитета по госстроительству Крашенинников отмечал, что ему не кажется, что есть какая-то спешка. "Послание готовилось не один день. Это все прорабатывалось. Это выверенная, четкая и понятная работа", - говорил он.

На вопрос, почему регионам, Совету Федерации и Верховному суду дали всего сутки на то, чтобы прислать свои отзывы на президентский пакет поправок, Крашенинников ответил так: все необходимые поправки можно внести ко второму чтению, а пока Госдума голосует "за концепцию".

Что будет делать Госсовет?

Закрепление в Конституции роли Государственного совета стало одним из самых обсуждаемых предложений Путина. Сейчас у этого органа, состоящего в основном из губернаторов, нет полномочий, но в поправках президент предложил дать Госсовету возможность определять направления внутренней и внешней политики, а также направления социально-экономического развития страны.

Из текста поправок неясно, какие административные рычаги получит Государственный совет и каким образом этот орган будет взаимодействовать с другими ветвями власти. Для этого Путин предложил депутатам написать отдельный закон.

Отвечая на вопрос Би-би-си, Крашенинников говорил, что это сделают уже после внесения поправок в Конституцию. Это значит, что на всеобщем голосовании жители страны будут голосовать за поправку по органу власти, роль которого в политической системе к тому моменту не будет ясна.

"Это уже сильный орган. То, что он повышается на конституционный уровень, это оформление тех отношений, которые де-факто уже сложились", - говорил Крашенинников.

Исходя из текущей формулировки, полномочия этого органа уже распределены между другими институтами - например, внешней и внутренней политикой занимаются президент и его администрация, а социально-экономическим развитием - правительство, объяснял Би-би-си политолог Аббас Галлямов.

Согласование или утверждение?

Одна из поправок Путина - о замене согласования премьер-министра в Госдуме на утверждение. Сейчас депутаты дают согласие на кандидатуру главы правительства, представленную президентом, после вступления поправок в силу они будут утверждать и премьера, и других членов кабинета министров.

Сразу после того, как Путин выступил с таким предложением, в парламенте заговорили об усилении роли и самостоятельности Госдумы. Хотя суть изменений ясна не всем депутатам. Например, депутат Сергей Иванов (ЛДПР) на заседании профильного комитета интересовался у коллег, чем отличается "процедура дачи согласия от процедуры утверждения".

"Меняется только формулировка", - говорил Иванов. "У нас была процедура исключительно назначения премьера. Что касается вице-премьеров и министров, такого не было. То есть нельзя говорить, что ничего не меняется", - возражал Крашенинников.

У комитета возник и другой вопрос - он в итоге даже нашел отражение в заключении на законопроект Путина. Депутатов смутило, что в поправках не сказано, что происходит, если Госдума не утверждает кандидатуры министров.

"Кроме того, дополнительной проработки требует вопрос о возможности Госдумы ставить вопрос о прекращении полномочий утвержденных ею членов правительства", - говорилось в заключении комитета. Это оказалось единственным замечанием депутатов ко всему пакету поправок в Конституцию.

Что такое "общероссийское голосование"?

В законопроекте Путина говорится, что поправки в Конституцию выносятся на "общероссийское голосование". Сейчас такого понятия в российском законодательстве нет.

В течение последней недели власти обсуждали, как будет формализовано решение о голосовании. В Кремле допускали, что его могут закрепить в формате президентского указа. Но в итоге формат решили прописать в самих поправках к Конституции.

Такое решение может привести к правовой коллизии, говорил Би-би-си сопредседатель движения "Голос" Григорий Мельконьянц. По его словам, в этом случае для запуска процедуры народного голосования потребуется, чтобы законопроект сначала вступил в силу.

"Но это значит, что и конституционные поправки, которые содержатся в этом документе, тоже одновременно вступят в силу. Тогда возникает вопрос - по поводу чего вообще голосование?" - объяснял Мельконьянц.

"Вот законопроект все одобрят - Дума, Совфед. А потом, если россияне скажут "нет", - мы что, отменять закон будем?" - говорил на заседании комитета по госстроительству депутат Иванов. "Вопрос очевиден. Так предложил президент", - отвечал коллеге по фракции зампред Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев. "Ну я хочу логику понять!" - упорствовал Иванов. "Так ты спроси у того, кто предложил", - советовал ему Лебедев.

В четверг сопредседатель рабочей группы Крашенинников озвучил порядок принятия закона: "Сначала его рассмотрят Дума и Совфед, потом он пройдет через региональные заксобрания, потом подписание [президентом России], а затем уже голосование".

Спикер Володин, отвечая на вопрос Би-би-си о смысле голосования после подписания закона, посоветовал перенять эту "сложную и демократичную" процедуру парламентам другим стран: "Мы задаем стандарты широкой демократии, граждане нашей страны смогут высказать свое мнение, это не только обозначит значимость норм Конституции, но и обяжет их выполнять".

Прописать правила голосования собираются ко второму чтению - для этого к работе конституционной комиссии хотят привлечь главу ЦИК России Эллу Памфилову.

Это будут правила только для голосования по путинским поправкам в Конституцию, но "процедура не может быть одноразовой", считает Мельконьянц: "Потому что должны быть равные возможности для всех политических сил. Иначе получается, что у президента есть право проводить голосование по эксклюзивным правилам. Этот подход, я бы сказал, попахивает политической коррупцией".

При этом россиянам предложат голосовать за весь пакет поправок в Конституцию, одобренный Госдумой и Советом Федерации. По данным РБК, "общероссийское голосование" может состояться уже 12 апреля. Вариант с референдумом в Кремле сразу исключили.

"Процедура референдума хорошо прописана. Они видимо понимают, что к апрелю выполнить ее невозможно, поэтому придумали другой вариант", - считает Мельконьянц.