Вопрос "Откуда вы родом?" может обидеть. Почему?

Image caption В британских университетах мало чернокожих аспирантов и преподавателей

Университет в английском городе Шеффилд, находящийся в первой двадцатке наиболее уважаемых вузов Британии, объявил о том, что начнет платить своим студентам за борьбу с так называемой микроагрессией.

Под этим термином понимают фразы или действия, которые ненамеренно могут обидеть человека, как правило, представляющего какое-либо - расовое, сексуальное, гендерное или этническое - меньшинство.

Двадцати добровольцам будут платить чуть больше девяти фунтов (12 долларов) в час за то, что они будут прислушиваться к разговорам в аудиториях, в общежитиях и на территории университета. А с теми, кто проявляет, как им кажется, микроагрессию, они будут "проводить конструктивную беседу".

По словам проректора университета Коэна Ламбертса, цель этой инициативы - "изменить то, как люди думают о расизме".

В качестве примеров микроагрессии представители университета привели несколько фраз, которые могут показаться безобидными одним людям и оскорбительными - другим.

Русская служба Би-би-си попросила профессора Манчестерского университета Клэр Александр, которая 25 лет занимается вопросами расизма в Великобритании, - прокомментировать каждый из примеров микроагрессии, с которыми предлагают бороться в Шеффилде.

1. Where are you really from? - "Откуда ты на самом деле родом?"

"Этот вопрос заставляет человека думать о том, что он не на своем месте, что он не коренной житель этой страны. Люди иногда отпускают комментарии по поводу твоего акцента или одежды", - говорит Клэр Александр.

"Все это заставляет тебя думать, что пространство, в котором ты находишься - не твое. Ты чужой", - добавляет профессор.

"Вопрос, откуда я родом, мне недавно задала одна из молодых коллег. Меня это шокировало. Я очень разозлилась, хотя она меня и не хотела обидеть", - говорит Клэр Александр.

Image caption Университет в Шеффилде будет платить студентам за борьбу с микроагрессией

У этой проблемы в Британии есть исторический подтекст, объясняет она. "Этот вопрос раньше часто задавали людям с другим цветом кожи, чтобы намекнуть, что они не британцы и у них нет права жить здесь".

"В этом вопросе содержится напоминание о неравенстве и дискриминации в прошлом, намек на то, что ты не на своем месте", - поясняет она.

Профессор считает, что после референдума о выходе из Евросоюза и обострившихся спорах об иммиграции обида на подобные вопросы чувствуется особенно сильно. "В результате брексита все больше живущих в Британии людей начинают задавать себе вопрос, имеют ли они право находиться здесь", - объясняет Клэр Александр.

По оценкам экспертов Оксфордского университета, 14% жителей Великобритании родились за границей. При этом почти 5,5% жителей страны приехали из государств Евросоюза.

2. Why are you searching for things to be offended about? Stop making everything a race issue? - "Почему ты постоянно ищешь поводы для обиды? Перестань все сводить к расовому вопросу".

"Такие комментарии заставляют игнорировать реальные и обоснованные чувства меньшинства. Они основаны на нормализации привилегий мужчин с белым цветом кожи. Они предполагают, что мир должен быть устроен определенным образом и не допускают сомнений по поводу справедливости такого устройства", - говорит Клэр Александр.

Противники борьбы с микроагрессией пишут о том, что люди, способные обидеться на такие фразы, "слишком чувствительны" и неверно интерпретируют ситуацию.

"Если вы говорите, что мне это кажется, что я утрирую - это тоже своего рода микроагрессия, - говорит Клэр Александр. - Потому что она отрицает реальность моего опыта и моего восприятия ситуации".

"Такие вопросы вызывают чувство отчуждения у студентов, представляющих меньшинство", - поясняет профессор.

3. Being compared to black celebrities that I look nothing like - "Когда вам говорят, что вы напоминаете чернокожую знаменитость, даже если вы совершенно на нее не похожи".

"Такие сравнения с чернокожими знаменитостями предполагает, что все чернокожие похожи друг на друга. Что ты не можешь отличить одного чернокожего от другого, или одного человека с азиатской внешностью от другого".

"В основе этого лежит идея, что одного чернокожего человека можно заменить другим", - говорит профессор Клэр Александр.

"Кто-то обиделся"

Американский социолог Джейсон Мэннинг из Университета Западной Вирджинии в целом одобряет инициативу Шеффилда, но говорит, что потенциально проблема может быть в том, что концепция микроагрессии не имеет границ. "Эта концепция не ограничивается определенными словами или действиями", - считает он.

"Микроагрессия определяется лишь тем, что кто-то обиделся. Но людей можно обидеть чем угодно! А от этого невозможно предсказать, какие слова и действия "безопасны" и не вызовут обиды, - добавляет профессор Мэннинг. - А это может привести к тому, что люди будут просто избегать тех, кто легко может обидеться".

Правообладатель иллюстрации BBC/Kieron McCarron Image caption Особенно мало чернокожих студентов в Оксфорде и Кембридже

Кроме того, Джейсон Мэннинг считает, что шеффилдский проект отчасти мешает студентам самостоятельно разбираться с проблемами.

"Это пример того, как администрация университета начинает больше заниматься решением повседневных конфликтов среди студентов", - говорит Джейсон Мэннинг.

В свою очередь это, по мнению социолога, ведет к своего рода моральной зависимости, при которой молодые люди привыкают, что конфликты всегда решаются третьей стороной - администрацией университета или властями другого уровня, "вместо того, чтобы напрямую поговорить с обидчиком или пропустить замечание мимо ушей".

При такой культуре, рассуждает Мэннинг, конфликты описываются в самых драматических терминах, а расизм понимается в очень широком смысле.

Психология жертв или замалчивание проблемы?

В опубликованном в октябре прошлого года докладе Комиссии по равенству и правам человека в Великобритании говорится, что руководство британских вузов не осознает масштаб расизма в университетах.

Расследование комиссии показало, что 24% студентов из этнических меньшинств так или иначе столкнулись с проявлениями расизма на территории вузов.

И если руководство университетов уверено, что, столкнувшись с проявлениями расизма, студенты об этом заявят, то цифры исследования показывают, что две трети жалоб не подавали.

"Студенты и преподаватели говорили, что не жаловались, потому что не считают, что университет будет адекватно разбираться", - говорится в докладе.

Media playback is unsupported on your device Темнокожий ликвидатор Чернобыля об аварии на АЭС, сериале и расизме

Авторы шеффилдской инициативы надеются, что их проект поможет начать обсуждать проблему микроагрессии. Критики называют происходящее наступлением на свободу слова и советуют начальству университета съездить в Германию поучиться у тех, кто работал на секретную службу ГДР "штази" (намекая на то, что участникам программы платят за то, что они должны прислушиваться к чужим разговорам).

"Инициатива Шеффилда направлена на достижение расового равенства. Но на самом деле она приведет к антагонизму, конфликту и непониманию между людьми разных рас, - написал в ответ на вопрос Би-би-си один из тех, кто считает происходящее ошибкой. - Эта инициатива скорее заставляет людей чувствовать себя жертвой, а нужно развивать в себе стойкость. Она мешает открытому, здоровому обсуждению расизма".

Профессор Клэр Александр с этим не согласна.

"Идея, что представители меньшинства должны помалкивать и быть более стойкими, исходит от людей, которые не испытали это на себе, - говорит Клэр Александр. - Они не понимают, насколько устаёшь объяснять людям, что некоторые фразы обижают. Они обижают и вызывают чувство отторжения".