"Общенародное голосование" за Конституцию - до подписи Путина или после?

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Уже во время принятия путинских поправок в Конституцию выяснилось, что власти до сих пор не определились с тем, когда граждане будут голосовать по предложениям Путина - до или после того, как он подпишет законопроект. На заседании Думы заявили, что голосование состоится после подписания закона, но позже оказалось, что у рабочей группы нет консенсуса по этому вопросу, и решение до сих пор не принято. Как так вышло?

Госдума в четверг одобрила в первом чтении президентский пакет поправок в Конституцию России. Представляя законопроект, сопредседатель рабочей группы по проработке поправок и глава профильного комитета Павел Крашенинников сказал, что "общенародное голосование" состоится уже после подписания поправок Путиным.

Вот что дословно сказал Крашенинников, представляя президентский законопроект на пленарном заседании Думы: "Проект не затрагивает фундаментальные основы главы I и II Конституции, поэтому рассматривается Федеральным собранием согласно статьи 136 Конституции и в порядке, установленном для федеральных конституционных законов: в трех чтениях Государственной думой, не менее двух третей голосов от общего числа депутатов, не менее трех четвертей голосов от общего числа членов Совета Федерации. Далее он будет рассматриваться парламентами субъектов федерации, подписываться, и выноситься на общероссийское голосование".

Из слова "подписываться" можно было сделать только один вывод - законопроект с поправками в Конституцию еще до всенародного голосования будет подписываться президентом Путиным. При этом проводить голосование предложил сам Путин во время своего послания - по его словам, мнение граждан по этому вопросу "должно быть определяющим".

После того, как Госдума одобрила законопроект в первом чтении, корреспондент Би-би-си задала спикеру Госдумы Вячеславу Володину вопрос, в чем же смысл "общенародного голосования", если российский президент к тому моменту уже подпишет закон об изменениях.

Володин ответил на вопрос нервно: "Смысл в том, чтобы вы, представляя зарубежное средство массовой информации, такую форму, которую мы для себя избираем, - сложную, но при этом демократичную, когда в обсуждении всех этих поправок принимают участие не только депутаты, члены Совета Федерации, региональные парламенты, но в конечном счете все это будет решаться гражданами нашей страны, - и для своих стран брали и реализовывали".

Позже помощница Володина Анастасия Кашеварова упрекнула Би-би-си в том, что вопрос был задан некорректно с "полным непониманием процедуры и процесса".

Но вечером в четверг стало ясно, что полного понимания процедуры нет в самой рабочей группе.

Как же это будет работать?

Дискуссия по поводу того, когда все-таки должно проводиться "общероссийское голосование", состоялась на заседании рабочей группы по правкам Конституции, которое описывало агентство Интерфакс. Оказалось, что ее члены до сих пор не смогли прийти к консенсусу по этому вопросу. Как уточняет агентство, на заседании Крашенникиков заявил, что голосование планируется провести после подписи Путина.

Интерфакс приводит такую цитату Крашенинникова: "Речь идет о том, что голосует Дума в трех чтениях, затем Совет Федерации, затем субъектовые парламенты, затем подписывает президент. И после этого, соответственно, идет общероссийское голосование, и в зависимости от голосования будет вступать или не вступать соответствующий закон".

Уже после заседания Крашенинников сказал, что после подписи Путина в силу вступит только процедура голосования, а сами поправки заработают уже после того, как оно состоится, передает ТАСС.

С таким порядком - голосование граждан после подписи Путина - согласились не все участники рабочей группы. Глава Федерации независимых профсоюзов России Михаил Шмаков предложил все-таки рассмотреть возможность проведения голосования до подписи президента. "Тогда это выглядит гораздо более логично, чем та конструкция, которая сейчас озвучена", - сказал он.

Другой сопредседатель рабочей группы, сенатор Андрей Клишас, заявил журналистам, что решение по вопросу, когда все-таки пройдет голосование, пока так и не принято.

Глава ЦИК Элла Памфилова, отвечая на вопрос "Коммерсанта" о том, должно ли голосование состояться до или подписания закона, сказала, что "сейчас за президента ответить никто не может": "Сейчас для этого и есть рабочая группа, есть Федеральное собрание - депутаты-законодатели. Пусть они отработают разные варианты".

Процедура голосования должна быть определена ко второму чтению путинских поправок, которое ожидается 11 февраля.