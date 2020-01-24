"Соседи пьяные ходят, чтобы живыми остаться": что говорят жители Уханя, где возник коронавирус
Китай закрыл въезд и выезд из нескольких городов, где было выявлено больше всего заболевших новым коронавирусом. Русская служба Би-би-си поговорила с русскоязычными жителями Уханя - крупного города, где коронавирус был впервые обнаружен, и узнала, как они живут на карантине.
Айсултан из Казахстана (имя изменено), учится в Ухане в университете.
"Сегодня по телевизору в новостях говорят, что все более-менее нормально. Но вчера в 22:30 аэропорт закрылся. На сегодняшний день в город нельзя въехать и выехать, мы под полным карантином, - рассказал Айсултан о ситуации на 23 января. - В городе с 10 утра не работают метро, автобусы, весь общественный транспорт, только такси, и то не очень. До 12 часов [полудня по местному времени, 07:00 мск 23 января] те, кто с нами был в контакте, в такси поехали в соседние города, чтобы оттуда доехать в Пекин, а из него уже улететь домой. Но после 12-ти вроде и это уже не вариант".
Айсултану сложно оценить, стало ли меньше людей на улицах из-за вируса: ведь сейчас китайский Новый год, выходные, когда многие китайцы уезжают или проводят время дома. К работе и учебе большинство людей должны вернуться примерно 6 февраля. При этом некоторые вузы, по словам Айсултана, уже продлили каникулы на целый месяц, до марта.
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При этом до студентов доходят слухи, что на самом деле больных намного больше, чем сообщают официально. Правда, такие слухи часто возникают во время катастроф или стихийных бедствий и далеко не всегда оправдываются.
"Студенты сгруппировались в общежитии, с утра закупились продуктами. Нам говорят, что все под контролем, вот мы особо и не переживаем, - - рассказал Айсултан. - У нас есть кураторы из отдела иностранных студентов, которые за нас отвечают. Большинство университетов еще до [карантина] начали отправлять студентов домой. В группах нам отправляют видеоуроки, нас научили, какие маски нужны, симптомы тоже всем известны. Все знают, к кому обращаться в случае чего. В некоторых университетах сейчас стали продукты покупать и привозить студентам сразу, чтобы они даже на улицу не выходили. Так что жить можно".
Организация казахстанских студентов в Китае подсчитала, что в Ухане их около 87 человек. Другая студентка из Казахстана, Аружан Бегманова, написала в своем "Инстаграме" отчаянный пост с просьбой к правительству своей страны вывезти студентов домой: "Все маркеты и лавки закрыты, продукты закупаются нарасхват, над Уханем нависла напрягающая атмосфера, туман застилает просторы, я скучаю по дому, меня дома ждет семья, и таких, как я, почти что сотня. Для правительства невелика потеря?? Мы хотим в Казахстан".
О ее обращении уже рассказывают на казахстанском телевидении. А в комментариях к посту девушки многие пишут, что студенты будут представлять опасность для своих же близких в Казахстане: "А что если среди приехавших будет носитель? Карантин не просто так придумали".
"Но ведь мы не зараженные, пусть обследуют, если не верят", - отвечает на это Аружан.
Антонина Старцева живет в Китае больше 10 лет. Во время учебы в Пекине она познакомилась с будущим мужем, и теперь они втроем - с маленьким сыном - живут в Ухане. "Люди очень сильно напряжены. До вчерашнего дня было известно про 17 погибших, сегодня уже 25", - говорит она (по данным на 24 января число погибших выросло до 26).
Антонина с семьей сидит дома, два дня назад они закупились продуктами впрок: "В Wallmart у людей проверяли температуру, давали дезинфектор на руки и пропускали, если температура нормальная". Теперь многие большие магазины закрыты, но, скорее всего, это не следствие эпидемии: так обычно и бывает на китайский Новый год.
23 января жителей попросили не выходить из дома: с 5 до 9 вечера улицы опрыскивали химикатами, чтобы обеззаразить среду. О здоровье жителей заботится управляющая компания, отвечающая за квартиры в районе Антонины.
"У них есть свой сайт, мобильное приложение. Они высылают правила, как мыть руки, как надевать маску, прямо видеоуроки, - рассказала она. - Нам сказали, что, если после опрыскивания улиц не будет результата, доктора проведут обход по квартирам, будут раздавать медикаменты".
Антонина признается, что карантин ее пугает: "Страшно только потому, что выехать нельзя. Мы хотели в Пекин поехать на месяц, но сейчас в интернете нет ни графика рейсов, ничего: все приложения перекрыты. Страшно в плане неизвестности: мои коллеги хотят вернуться из отпусков с Филиппин, из Таиланда, сидели ждали в аэропорту, а им сказали, что аэропорт в Ухане только 29 числа откроют. Теперь аэропорт Филиппин им дает обслуживание и экстра-пакет".
По словам Антонины, местные теперь ждут весны, надеясь, что жара остановит болезнь: "Говорят, палящее солнце может убить этот вирус. А старшее поколение верит, что алкоголь убивает вирус: у нас соседи пьяные ходят, говорят, это чтобы живыми остаться", - рассказала Антонина.