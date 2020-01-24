Конец родильного туризма в США? Что значит новый запрет для беременных

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В пятницу в США в силу вступает запрет на выдачу туристических виз беременным женщинам, которые собираются рожать ребенка в Штатах.

Будут ли теперь всем женщинам задавать этот вопрос и требовать тест на беременность? Смогут ли отказать во въезде на границе?

Би-би-си разбирается в новых правилах.

Что изменится?

Решение администрации Трампа означает, что в туристических визах и въезде в страну будут отказывать беременным женщинам, которые едут в Штаты именно с целью родить там ребенка.

В теории, запрет не касается беременных женщин, если они собираются в Штаты с другой целью - например, посетить больных родственников или на деловые встречи (такие примеры приводили сами сотрудники Госдепартамента).

Консульские сотрудники теперь смогут задавать женщинам вопрос о беременности и планах рожать на визовом собеседовании.

Госдепартамент уже проинструктировал своих сотрудников, что этот вопрос ни в коем случае не может быть адресован всем женщинам.

Также ни на собеседовании, ни на границе никто не сможет потребовать у женщины пройти тест на беременность.

Чаще всего к вопросу будет приводить выбор медицинского обслуживания или лечения как цели поездки в визовой анкете.

В этом случае от подающих на визы потребуют доказательств того, что они смогут полностью оплатить медицинские услуги.

В Госдепе прямо не отвечают, будут ли консульские сотрудники задавать этот вопрос, опираясь на внешний вид женщины.

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Что не так с этим запретом?

Сотрудники пограничной службы имеют право отказывать во въезде в США даже людям, получившим визу.

Прилетевших в Штаты туристов или иностранных студентов нередко останавливают в аэропорту и отправляют обратно следующим рейсом.

Адвокат Анна Браун в интервью Русской службе Би-би-си вспомнила случаи отказа во въезде из-за долгов по неоплаченным счетам, нарушения правил студенческой визы и даже конфликта с сотрудником на паспортном контроле.

"Но я не слышала ни об одном случае, когда в США женщину не пускали только по причине беременности", - говорит Браун. Она уверена, что новые правила вызовут волну судебных исков.

"Подобное решение может быть расценено как дискриминация против женщин, так как ни один закон не запрещает рожать на территории США".

Реализацию этого запрета осложняет и тот факт, что туристические визы в США выдаются на длительные сроки: для россиян - до трех лет, а для граждан Украины и ряда других постсоветских стран - до 10 лет.

По мнению адвоката, по-настоящему родильный туризм можно пресечь, если ввести ограничения для компаний, предоставляющих подобные услуги.

Русские и родильный туризм

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В 2018 году в Америке родилось 3791712 детей (эта цифра включает случаи рождения двух и более близнецов), согласно статистике Национального центра статистики в области здравоохранения США.

Статистики детей, рожденных матерями с туристической визой, не существует, однако в Госдепартаменте говорят о тысячах случаев, не уточняя цифру.

Роды в США популярны среди богатых россиян: одни хотят, чтобы их дети стали гражданами Штатов, а другие больше доверяют американской медицине.

Среди рожавших в США знаменитостей - певицы Кристина Орбакайте, Анна Седокова и Глюкоза, телеведущие Ляйсан Утяшева и Ольга Шелест и многие другие.

Однако юрист Анна Браун уверена, что Россия и страны бывшего СССР - не главные направления, откуда едут в Штаты рожать.

Она напоминает, что большинство иностранных студентов приезжают из Китая и других стран Азии.

"С родовым туризмом история примерно такая же: большинство клиентов таких бизнесменов - это граждане Китая и стран Азии", - говорит Браун.

Почему сейчас? Возможно, политика

В Госдепартаменте новые правила объясняют соображениями национальной безопасности.

Якобы этой лазейкой - возможностью въехать в Америку и родить там ребенка, который станет гражданином США - пользуются иностранцы и организации, которые могут быть нежелательными и опасными для страны.

Однако на брифинге с журналистами в четверг представители Госдепартамента не смогли назвать ни одного случая, когда отдельные террористы или группировки организовывали роды в США.

Решение может быть вызвано политическими соображениями, рассказал Русской службе Би-би-си Карниг Дукмаджян, старший юрист фирмы Laura Devine Immigration в Лондоне.

Ужесточение визового режима может обусловлено желанием администрации Трампа мобилизовать ядерный электорат президента в преддверии президентских выборов.

"Родильный туризм в последние годы стал политическим вопросом, разделяющим американцев", - рассказывает юрист.

Среди противников иммиграции в американском обществе распространено представление, что, рожая детей в США, иностранцы смогут сами перебраться в Штаты. Таких детей в этой среде называют детьми-якорями (anchor babies).

Однако Дукмаджян объясняет, что для родивших в Америке туристов на деле крайне сложно перебраться в США: нужно ждать совершеннолетия ребенка, подавать на грин-карту и проходить через все этапы иммиграционной системы.

В сфере "родильного туризма" действительно развито мошенничество, считает адвокат Анна Браун.

Она напомнила, что в прошлом году в Майами была арестована группа выходцев из бывшего СССР. Они обвиняются в том, что брали деньги со своих клиентов, но в больничных счетах представляли их как неимущих и пользовались медицинской страховкой за счет штата Флорида и федерального правительства. Счета в итоге оплачивали американские налогоплательщики.