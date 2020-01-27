Откуда берутся коронавирусы и почему они так опасны?

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Причиной нынешней вспышки вновь стал коронавирус

Общее число заразившихся коронавирусом 2019-nCoV в Китае приближается к двум тысячам. Растет и количество смертельных случаев - их уже больше 80.

Тип вируса, вспышка которого наблюдается сейчас в Китае, хорошо известен врачам.

Он принадлежит к семейству так называемых коронавирусов, которые ранее вызвали вспышки нескольких заболеваний - например, эпидемии тяжелого острого респираторного синдрома (Sars) в 2003 году, а также ближневосточного респираторного синдрома (Mers) в 2012-м. В случае первого вируса умерли 9% всех инфицированных, а во время второй эпидемии - 35% заболевших.

Мы рассказываем, почему вспышки этих вирусов происходят внезапно и почему они так опасны.

Откуда появляются опасные коронавирусы?

Переносчиками вирусов, которые вызвали вспышку Sars, Mers и коронавируса 2019-nCoV, как считается, были не люди, а животные. Они являются носителями многих опасных для человека вирусов, но случаи заражения человека напрямую от животных, к счастью, довольно редки.

"Чаще всего есть так называемый видовой барьер, и для вируса он обычно непреодолим", - говорит Эндрю Истон из Уорикского университета.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Медработники, лечащие пострадавших в Китае, защищены спецодеждой

"Но в случае, если у кого-то ослаблен иммунитет или есть какой-либо еще фактор, позволяющий вирусу перейти от животного к человеку, может произойти этот редкий случай заражения", - говорит ученый.

Опасность чаще всего связана с необычной мутацией вируса.

"Как правило, вирус должен определенным образом измениться, чтобы у него была возможность жить и расти в новой, непривычной, среде", - говорит ученый.

В редких случаях, когда коронавирус передается человеку, дело может принять крайне серьезный оборот.

Стоит помнить, что далеко не все коронавирусы очень опасны: человек постоянно сталкивается с их менее агрессивными разновидностями. Но те, которые передаются от одного вида другому, могут нести большую угрозу.

Почему "межвидовые" коронавирусы так опасны для человека?

"Когда вирус передается от одного вида другому, невозможно предсказать, как будут развиваться события. Нет ничего необычного в том, что вирус находит нишу в новой среде. И на первых стадиях этого процесса вирус может быть очень сильным", - говорит Эндрю Истон.

Дело в том, что когда вирус неожиданно переходит от животного к человеку, иммунная система человека не готова к борьбе с этим конкретным вирусом, поскольку никогда ранее с ним не сталкивалась. И человек перед такими вирусами очень уязвим.

Похожая проблема наблюдается, когда различные типы вирусов гриппа начинают передаваться от одного вида другому.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Тех, кто посетил Ухань, проверяют на проявление симптомов вируса

Самая смертоносная пандемия гриппа произошла в 1918-19 гг. Как считается, человек заразился этим типом гриппа от птиц. Тогда жертвами "испанки" стали до 50 млн человек.

Нет никаких явных свидетельств, что нынешний коронавирус может вызвать настолько тяжелую эпидемию, однако предыдущие случаи заражения человека от животных заставляют врачей быть настороже.

Может ли коронавирус распространиться очень быстро?

Хорошая новость в том, что на начальных стадиях после передачи от животного человеку вирус не может быстро распространяться от человека к человеку. "Это еще один барьер, еще одно препятствие, которое вирусу нужно преодолеть", - говорит Эндрю Истон.

Однако затем вирус может передаваться очень быстро, и если это происходит, ситуация становится крайне серьезной.

Правообладатель иллюстрации Magnum Photos Image caption Название коронавирус происходит от латинского слова "корона" из-за внешнего вида

"Вирусы, в том числе коронавирусы, мутируют с довольно высокой скоростью", - подчеркивает ученый.

Дальнейшие мутации вируса могут позволить ему распространиться среди людей очень быстро - это означает, что эпидемия может охватить большую территорию за довольно короткое время.

Так произошло с нынешней вспышкой коронавируса в Китае, поэтому необходимо как можно быстрее принять меры для предотвращения его распространения.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Нынешний вирус мутировал и теперь способен передаваться от человека к человеку

"Если им заразится человек с ослабленным иммунитетом, причина может быть в том, что у него есть заболевание, которое сделало его более уязвимым. При этом здоровый человек может и не заразиться. Некоторые вирусы передаются очень быстро, а некоторые, напротив, очень медленно. Один из вопросов, на который надо дать ответ, к какому именно типу принадлежит этот новый коронавирус", - говорит профессор Истон.

Что делать при распространении вируса?

Плохая новость в том, что распространение вируса далеко не всегда можно остановить при помощи лекарств. "Эффективных антивирусных препаратов очень немного", - предупреждает эксперт.

Есть ряд других довольно простых и эффективных мер - таких как мытье рук и использование медицинских масок.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Простейшие гигиенические меры предосторожности могут помочь в борьбе с распространением коронавируса, хотя эффект от использования масок не очевиден

"Основные правила гигиены очень полезны. Они помогают защитить себя и других от многих болезней, и в данный момент это, возможно, единственное доступное и эффективное средство борьбы, поскольку в самом ближайшем будущем у нас не будет никаких лекарств от этого вируса", - говорит ученый.

Очень важно и то, каким образом лечат тех, кто уже заразился.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Для проверки пассажиров используются специальные тепловизоры

"Еще один важный аспект - нужно как можно быстрее выявить зараженных людей, чтобы им можно было помочь и таким образом попытаться снизить вероятность распространение инфекции", - говорит Эндрю Истон.

К счастью, после вспышек коронавирусов Sars и Mers были разработаны механизмы действий на международном уровне по предотвращению распространения заболевания.

"Мы уже наблюдали такие случаи несколько раз, и теперь, когда нужно принять определенные решения, это происходит быстрее", - говорит Эндрю Истон.

Врачи надеются, что благодаря выводам, сделанным после предыдущих коронавирусов, нынешняя вспышка - и все последующие - будут менее опасными для жизни и здоровья людей.