Каким мы запомним Коби Брайанта. Фотографии

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Легендарный игрок "Лос-Анджелес Лейкерс" Коби Брайант погиб в воскресенье в результате крушения вертолета. Ему был 41 год. Вместе с ним погибла его 13-летняя дочь Джанна и еще семь человек.

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Люди приносят цветы, баскетбольные мячи и свечи к Стейплс-центру в Лос-Анджелесе - домашней арене "Лейкерс".

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В составе национальной сборной США Брайант дважды выигрывал золото Олимпийских игр, в Пекине и Лондоне (на фото).

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Помимо многочисленных спортивных наград, Коби Брайант удостоился и премии "Оскар". Он получил ее в 2018 году за лучший короткометражный анимационный фильм "Дорогой баскетбол".

Короткометражка режиссера Клена Кина была основана на стихотворении, в котором Брайант объявил о завершении спортивной карьеры. Закадровый текст в мультфильме читал сам баскетболист.

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Когда Коби Брайант завершил спортивную карьеру, майки с его номерами 8 и 24 были торжественно выведены из обращения. Он стал первым игроком в истории клуба, сразу два игровых номера которого перестали использоваться.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Коби Брайант с дочерью Натальей на тренировке в Хьюстоне, Техас, 2013 год

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Коби Брайант в последний раз сыграл за "Лейкерс" 13 апреля 2016 года. После этого в онлайн-магазинах стали продавать воздух с этого матча, цена доходила до нескольких тысяч долларов.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Коби Брайант с дочерью Джанной на баскетбольном матче между "Лос-Анджелес Лейкерс" и "Атланта Хокс" 17 ноября 2019 года

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