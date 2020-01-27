Правообладатель иллюстрации Anadolu Agency Image caption Хассан Роухани узнал об истинной причине катастрофы вместе со всем миром, утверждают источники NYT

Катастрофа самолета "Международных украинских авиалиний" под Тегераном взорвала иранскую элиту изнутри, пишет New York Times. Как следует из расследования газеты, правды о разбившемся "Боинге" мы могли бы никогда не узнать.

По информации источников New York Times, военные в день катастрофы решили не говорить президенту Хассану Роухани о том, что произошло.

Главнокомандующие военных ведомств - как Корпуса стражей исламской революции, так и армии, - знали о том, что самолет "Международных авиалиний Украины" по ошибке сбили ПВО, уже к вечеру дня катастрофы. Президент Роухани, как и абсолютно все гражданские чиновники и политики страны, узнал об этом только утром 10 января.

Решение не говорить об истинной причине катастрофы гражданским было принято из опасений, что общество не выдержит потрясений, говорит источник газеты.

"Они были за то, чтобы все скрыть, потому что считали, что страна не выдержит еще одного кризиса. В конечном итоге наш долг - защитить исламскую республику любой ценой", - рассказывает New York Times анонимный служащий Корпуса стражей исламской революции.

В результате на следующий день чиновники, политики и СМИ продолжали говорить, что лайнер упал из-за технических неполадок, называя версию об ошибке ПВО Ирана психологической атакой США и призывая СМИ не распространять слухи.

Правообладатель иллюстрации SOPA Images/LightRocket Image caption Катастрофа украинского "Боинга" в Иране унесла жизни 176 человек

Не брали трубку

Параллельно зарубежные СМИ начали доводить до иранцев версию о том, что лайнер все-таки сбили, и в итоге она оказалась правдой.

Две версии существовали в информационном пространстве параллельно, что вызывало вопросы не только у простых иранцев, но и властей - вплоть до президента. 9 января Роухани несколько раз пытался связаться с командованием КСИР, чтобы выяснить, что произошло, но на том конце не брали трубку.

Чиновники правительства звонили знакомым из командования и просили "неофициально" рассказать им, что случилось, но им отвечали только одно - никаких ракет выпущено не было.

Это вполне официально подтвердил пресс-секретарь правительства Али Раби. Президент и правительство участвовали в распространении лжи о гибели самолета только потому, что сами не знали правды, сказал он на пресс-конференции вскоре после того, как военные все же признались в том, что по ошибке сбили "Боинг".

Когда Роухани наконец все сообщили, он был в ярости, говорят источники NYT. Президент потребовал срочно рассказать обо всем публике, но военные сопротивлялись.

Роухани пригрозил подать в отставку, о чем тут же сообщили духовному лидеру Ирана аятолле Али Хаменеи. Тот в ответ распорядился подготовить текст публичного обращения с признанием. Если бы не это решение, признания могло бы вовсе не быть.

"Иногда они так делают"

Подобное происходило и раньше. Действия Корпуса стражей исламской революции, который в США считают террористической организацией, не раз вступали в противоречие с тем, что говорят и делают чиновники, даже на международном уровне.

Теоретически КСИР может начать полноценную войну, не информируя об этом президента. Стражи обязаны отчитываться только перед верховным лидером Ирана.

На практике часто получается так, что правительство и президент вынуждены оправдывать все действия КСИР, говорит Таранэ Стоун из Службы мониторинга Би-би-си.

"У нас такое уже было, когда в разгар переговоров по ядерной сделке КСИР запустил ракету, на которой было написано "смерть Израилю, США и Саудовской Аравии". Президента и исполнительную власть об этом не информировали, а аятолла, кажется, все знал", - рассказывает она.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Духовный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, вероятно, знает больше, чем президент страны

Случай, о котором говорит Стоун, произошел в октябре 2018 года. Переговоры по ядерной программе Ирана, увенчавшиеся соглашением с шестью странами (США, Россия, КНР, Великобритания, Франция и Германия) имели целью ограничить иранскую ядерную программу.

Запуск ракеты с пожеланием смерти основному партнеру по переговорам мог привести к обострению и срыву сделки.

"Иногда они так делают. Они не впервые принимают самостоятельные решения, не информируя правительство, и они не должны этого делать, если не хотят", - говорит Стоун.

В этой ситуации гражданские чиновники, на которых мир возлагает часть ответственности за действия КСИР, зачастую вынуждены проявлять изобретательность.

Министр иностранных дел Джавад Зариф, например, в ответ на вопрос о ракетах в надписью "смерть Израилю" в 2018 году начал отрицать, что в Иране кто-то угрожал еврейскому государству уничтожением.

"Когда это мы говорили, что собираемся уничтожить Израиль? Приведи мне хоть одного человека, который так сказал. Никто не говорил таких слов", - говорил он в интервью французской Le Point.

"Сохранить фасад"

На международном уровне правительству Ирана приходится оправдывать действия КСИР или даже частично брать на себя ответственность за них.

На внутриполитическом уровне автономное государство в государстве, обладающее не только правом применять насилие в рамках закона, но и множеством экономических активов, тоже доставляет чиновникам головную боль.

Но несмотря на то что в основе взаимоотношений клерикально-военной и гражданской властей Ирана лежит конфликт, и для тех и для других очень важно сохранить видимость единства перед остальным миром. Примеров таких проявлений солидарности множество.

Например, когда США признали КСИР террористической организацией, члены парламента Ирана пришли на работу в военной форме в знак солидарности.

После убийства главы одного из подразделений КСИР Касема Сулеймани в Ираке гражданские чиновники демонстрировали невиданную скорбь, а сам президент Роухани говорил, что "грязные руки Америки, вцепившиеся в регион", нужно отрезать.

Это впечатление единства сегодня для иранских властей превыше всего, говорит Стоун. "Если конфликт между ними станет очевидным, это принесет вред всему правящему истеблишменту. Поэтому хотя бы на публике им очень важно сохранять этот фасад".