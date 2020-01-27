SIPRI изучил военно-промышленный комплекс Китая. Оказалось, что он второй в мире
Китай, возможно, занимает второе место в мире по производству вооружений, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Китай в этом рейтинге сместил Россию на третье место.
Военно-промышленный комплекс стран исследователи оценивают на основе оценки финансовых результатов и продаж их крупнейших компаний. Всего исследование охватывает период с 2015-го по 2017 год.
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Лидерами рейтинга по-прежнему являются американские компании. Сразу три китайские компании появляются во второй пятерке: на шестом месте оказалась авиационная компания AVIC, на восьмом NORINCO, которая производит оружие и военную технику, а на девятом месте - производитель электронного оборудования CETC.
В двадцатку входит еще одна китайская компания CSGC, которая занимается производством различных военных систем. Она оказалась на 19-м месте списка.
Крупнейшие оборонные компании мира
По объемам продаж, 2017 год
|Компания
|Страна
|Объемы продаж, млрд долларов
|Lockheed Martin
|США
|43,9
|Boeing
|США
|26,9
|Northrop Grumman
|США
|22,4
|Raytheon
|США
|22
|BAE Systems
|Великобритания
|21
|AVIC
|Китай
|20
|General Dynamics
|США
|19,5
|NORINCO
|Китай
|17,2
|CETC
|Китай
|12,2
|Airbus Group
|ЕС
|10
|Thales
|Франция
|9
|Leonardo
|Италия
|8,8
|Almaz-Antey
|Россия
|8,6
|United Technologies
|США
|7,8
|L3 Technologies
|США
|7,8
|Huntington Ingalls Industries
|США
|6,5
|United Aircraft Corp.
|Россия
|6,5
|United Shipbuilding Corp.
|Россия
|5
|CSGC
|Китай
|4,6
|Honeywell International
|США
|4,5
В рейтинге SIPRI российские компании оказались лишь во второй десятке: на 13-м месте производитель систем ПВО "Алмаз-Антей", на 17-м - Объединенная авиастроительная корпорация, на 18-м - Объединенная судостроительная корпорация.
Оценки могут быть занижены
Оценка объемов производства военной продукции Китаем очень приблизительна, признают в SIPRI. Шведские аналитики отмечают, что в реальности объемы производства вооружений в Китае могут быть выше.
Информация о китайских оборонных предприятиях строго засекречена. По этой причине до последнего времени институт даже не рассматривал Китай в исследованиях о торговле оружием и мировых затратах на вооружения. В частности, SIPRI не включал китайские компании в рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений.
Чтобы оценить, сколько оружия производит Китай, экспертам пришлось применять метод экстраполяции, когда данные о какой-то части используются для оценки объема целого.
В Китае существует 10 больших оборонных корпораций, однако в исследовании рассматриваются всего четыре (AVIC, CETC, NORINCO и CSGC), для которых доступна более-менее достоверная финансовая информация. Эти компании охватывают три сектора производства обычных вооружений: авиакосмическую промышленность, электронику и наземные системы.
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По изменению данных об этих компаниях, считают в SIPRI, можно судить об общих масштабах китайской военной промышленности. При этом оценка военной составляющей в их производстве остается закрытой информацией и оценивается по косвенным признакам.
Авторы доклада объяснили, что они изучили различную отчетность корпораций, в которой китайские компании обычно не выделяют военные и гражданские производства - таким образом оборонные предприятия КНР скрывают объем военной продукции.
В SIPRI подчеркивают, что этот доклад - не столько результат некоего исследования, сколько материал для проведения будущих оценок военно-промышленного потенциала КНР.
Перевооружение
По словам военного эксперта, старшего научного сотрудника центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василия Кашина, оценки SIPRI, скорее всего, очень близки к истинному положению в китайской оборонной промышленности.
"Речь идет об оценках суммарного военного производства, не экспорта. Мы должны исходить из того, что Китай имеет второй в мире официальный военный бюджет, 177 миллиардов долларов, и из него около 40% тратится на развитие", - рассказал он.
По его словам, военный бюджет КНР даже несколько занижен: в нем, например, не отражаются расходы на научно-исследовательские и конструкторские работы.
Китайская промышленность работает в основном на нужды вооруженных сил страны и правоохранительных органов, полагает Кашин.
Как рассказал независимый военный эксперт Илья Крамник, Китай продолжает активно перевооружать армию и флот, что особенно ярко заметно по программе строительства кораблей для ВМС. Во-первых, это объективный процесс конвертирования экономической мощи в военную, объясняет он. Во-вторых, это связано с сильным отставанием вооруженных сил КНР от других крупных армий в прошлые годы, добавляет эксперт.
"Сейчас, очевидно, этот подход меняется, и я думаю, что в ближайшие годы - три, пять, максимум десять - Китай по подавляющему большинству специфических параметров - может быть, за исключением атомных подводных лодок и стратегических ядерных сил, - может уверенно занять второе место, а в ряде случаев и первое", - сказал эксперт.
Будет ли Китай сокращать расходы?
Китай, запустивший в 2000-х годах масштабные программы перевооружения армии, на момент их начала отставал по военной мощи не только от США, но и от России. Такие программы требуют больших финансовых и экономических усилий. Однако они конечны - в какой-то момент вооруженные силы обновляются настолько, что им больше не надо поставлять новое оружие в больших количествах.
Русская служба Би-би-си попросила военных экспертов ответить на вопрос - будет ли Китай и дальше тратить столько денег на оборону, оставаясь на втором месте в рейтинге военных расходов?
Илья Крамник считает, что расходы на вооружения в КНР будут сокращаться. "Китай в эпоху после "Большого скачка", после смерти Мао, проявляет себя исключительно прагматически. И, развивая эту логику, я уверен, что они постараются не допустить неадекватно больших расходов. Особенно, имея перед глазами пример СССР, который они изучают тщательно и с большим вниманием, понимая общую систему и ее недостатки", - сказал он.
Василий Кашин, в свою очередь, отмечает, что в настоящее время расходы на оборону в КНР не являются тяжелым бременем для бюджета.
"Если у России сейчас военные расходы стабилизировались примерно на уровне 2,8% ВВП, то у Китая даже со всеми предполагаемыми скрытыми составляющими военного бюджета доля военных расходов существенно ниже 2%", - сказал он.
Соответственно, как пояснил Кашин, у Китая есть возможность увеличивать бюджет вместе с экономикой, а также есть потенциал для увеличения военного бюджета в процентном отношении к ВВП.
Кроме того, говоря о военном бюджете, необходимо учитывать много других параметров, таких как паритет покупательной способности, и с учетом всех факторов, китайские расходы на оборону не так уж сильно отличаются от американских, заметил Василий Кашин.