SIPRI изучил военно-промышленный комплекс Китая. Оказалось, что он второй в мире

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Китай, возможно, занимает второе место в мире по производству вооружений, следует из доклада Стокгольмского международного института исследования проблем мира (SIPRI). Китай в этом рейтинге сместил Россию на третье место.

Военно-промышленный комплекс стран исследователи оценивают на основе оценки финансовых результатов и продаж их крупнейших компаний. Всего исследование охватывает период с 2015-го по 2017 год.

Лидерами рейтинга по-прежнему являются американские компании. Сразу три китайские компании появляются во второй пятерке: на шестом месте оказалась авиационная компания AVIC, на восьмом NORINCO, которая производит оружие и военную технику, а на девятом месте - производитель электронного оборудования CETC.

В двадцатку входит еще одна китайская компания CSGC, которая занимается производством различных военных систем. Она оказалась на 19-м месте списка.

Крупнейшие оборонные компании мира По объемам продаж, 2017 год Компания Страна Объемы продаж, млрд долларов Lockheed Martin США 43,9 Boeing США 26,9 Northrop Grumman США 22,4 Raytheon США 22 BAE Systems Великобритания 21 AVIC Китай 20 General Dynamics США 19,5 NORINCO Китай 17,2 CETC Китай 12,2 Airbus Group ЕС 10 Thales Франция 9 Leonardo Италия 8,8 Almaz-Antey Россия 8,6 United Technologies США 7,8 L3 Technologies США 7,8 Huntington Ingalls Industries США 6,5 United Aircraft Corp. Россия 6,5 United Shipbuilding Corp. Россия 5 CSGC Китай 4,6 Honeywell International США 4,5

В рейтинге SIPRI российские компании оказались лишь во второй десятке: на 13-м месте производитель систем ПВО "Алмаз-Антей", на 17-м - Объединенная авиастроительная корпорация, на 18-м - Объединенная судостроительная корпорация.

Оценки могут быть занижены

Оценка объемов производства военной продукции Китаем очень приблизительна, признают в SIPRI. Шведские аналитики отмечают, что в реальности объемы производства вооружений в Китае могут быть выше.

Информация о китайских оборонных предприятиях строго засекречена. По этой причине до последнего времени институт даже не рассматривал Китай в исследованиях о торговле оружием и мировых затратах на вооружения. В частности, SIPRI не включал китайские компании в рейтинг 100 крупнейших производителей вооружений.

Чтобы оценить, сколько оружия производит Китай, экспертам пришлось применять метод экстраполяции, когда данные о какой-то части используются для оценки объема целого.

В Китае существует 10 больших оборонных корпораций, однако в исследовании рассматриваются всего четыре (AVIC, CETC, NORINCO и CSGC), для которых доступна более-менее достоверная финансовая информация. Эти компании охватывают три сектора производства обычных вооружений: авиакосмическую промышленность, электронику и наземные системы.

По изменению данных об этих компаниях, считают в SIPRI, можно судить об общих масштабах китайской военной промышленности. При этом оценка военной составляющей в их производстве остается закрытой информацией и оценивается по косвенным признакам.

Авторы доклада объяснили, что они изучили различную отчетность корпораций, в которой китайские компании обычно не выделяют военные и гражданские производства - таким образом оборонные предприятия КНР скрывают объем военной продукции.

В SIPRI подчеркивают, что этот доклад - не столько результат некоего исследования, сколько материал для проведения будущих оценок военно-промышленного потенциала КНР.

Перевооружение

По словам военного эксперта, старшего научного сотрудника центра комплексных европейских и международных исследований ВШЭ Василия Кашина, оценки SIPRI, скорее всего, очень близки к истинному положению в китайской оборонной промышленности.

"Речь идет об оценках суммарного военного производства, не экспорта. Мы должны исходить из того, что Китай имеет второй в мире официальный военный бюджет, 177 миллиардов долларов, и из него около 40% тратится на развитие", - рассказал он.

По его словам, военный бюджет КНР даже несколько занижен: в нем, например, не отражаются расходы на научно-исследовательские и конструкторские работы.

Китайская промышленность работает в основном на нужды вооруженных сил страны и правоохранительных органов, полагает Кашин.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Военные специалисты всегда с интересом следят за вооружениями, которые КНР демонстрирует на парадах

Как рассказал независимый военный эксперт Илья Крамник, Китай продолжает активно перевооружать армию и флот, что особенно ярко заметно по программе строительства кораблей для ВМС. Во-первых, это объективный процесс конвертирования экономической мощи в военную, объясняет он. Во-вторых, это связано с сильным отставанием вооруженных сил КНР от других крупных армий в прошлые годы, добавляет эксперт.

"Сейчас, очевидно, этот подход меняется, и я думаю, что в ближайшие годы - три, пять, максимум десять - Китай по подавляющему большинству специфических параметров - может быть, за исключением атомных подводных лодок и стратегических ядерных сил, - может уверенно занять второе место, а в ряде случаев и первое", - сказал эксперт.

Будет ли Китай сокращать расходы?

Китай, запустивший в 2000-х годах масштабные программы перевооружения армии, на момент их начала отставал по военной мощи не только от США, но и от России. Такие программы требуют больших финансовых и экономических усилий. Однако они конечны - в какой-то момент вооруженные силы обновляются настолько, что им больше не надо поставлять новое оружие в больших количествах.

Русская служба Би-би-си попросила военных экспертов ответить на вопрос - будет ли Китай и дальше тратить столько денег на оборону, оставаясь на втором месте в рейтинге военных расходов?

Илья Крамник считает, что расходы на вооружения в КНР будут сокращаться. "Китай в эпоху после "Большого скачка", после смерти Мао, проявляет себя исключительно прагматически. И, развивая эту логику, я уверен, что они постараются не допустить неадекватно больших расходов. Особенно, имея перед глазами пример СССР, который они изучают тщательно и с большим вниманием, понимая общую систему и ее недостатки", - сказал он.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лучшее положение в рейтинге среди китайских компаний - у авиационной корпорации AVIC

Василий Кашин, в свою очередь, отмечает, что в настоящее время расходы на оборону в КНР не являются тяжелым бременем для бюджета.

"Если у России сейчас военные расходы стабилизировались примерно на уровне 2,8% ВВП, то у Китая даже со всеми предполагаемыми скрытыми составляющими военного бюджета доля военных расходов существенно ниже 2%", - сказал он.

Соответственно, как пояснил Кашин, у Китая есть возможность увеличивать бюджет вместе с экономикой, а также есть потенциал для увеличения военного бюджета в процентном отношении к ВВП.

Кроме того, говоря о военном бюджете, необходимо учитывать много других параметров, таких как паритет покупательной способности, и с учетом всех факторов, китайские расходы на оборону не так уж сильно отличаются от американских, заметил Василий Кашин.