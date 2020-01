"Здесь просто нечего делать": как коронавирус повлияет на российских туристов и бизнес

View this post on Instagram

Нихао⛩ ᅠ Немного о Китае. ᅠ ❓Очень много пишут и очень много спрашивают как мы тут. ᅠ 🌴Мы на острове Хайнань. Тут обстановка намного лучше, чем в самом Китае. Но к сожалению со вчерашнего дня все парки, клубы и достопрyимечательности закрыты. Через 2 дня закроют все торговые центры и мы много чего не смогли посмотреть, может это и к лучшему. ᅠ 👌🏻В целом все хорошо, если не читать новости, не грузить себя и думать постоянно о вирусе. И пожалуйста перестаньте скидывать ссылки, посты, видео и тд. ᅠ ⛔️Продажи туров в Китай остановлены. Некоторые туроператоры начали эвакуировать российских туристов. Если у вас уже куплены путевки требуйте возврат денег, либо замену тура. И все таки если кто то ещё думает лететь сюда или нет, однозначно нет. Сейчас здесь просто нечего делать. ᅠ 🌊Нам остаётся только ходить на море. Море прохладное, хотя все купаются, я больше люблю тепло и комфорт, чем бодрячок. ᅠ ☀️А раз уж мы тут, нам ничего не остаётся, как расслабиться, отдыхать, наслаждаться тёплой погодой солнышком и впитывать витамин D. #хайнань #санья #китай #домадеревья #дадунхай #уфа #яестьмоеслово #likeforlikes #likeforfollow #like4likes #liker #liketime #like4likes #followforfollowback #follow4followback #like4likes #like4comment #l4l #l4f #f4l #f4f