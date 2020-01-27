"Здесь просто нечего делать": как коронавирус повлияет на российских туристов и бизнес

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Около 6 тысяч россиян, по данным вице-президента Ассоциации туроператоров России Дмитрия Горина, в пятницу находились на китайском острове Хайнань. Туда российские туристы едут зимой за пляжным отдыхом. В этом году они столкнулись с отмененными экскурсиями, закрытыми развлекательными центрами и, возможно, необходимостью экстренно возвращаться домой. Причина - во вспышке коронавируса в Китае.

По данным на понедельник, от коронавируса умер 81 человек, а около 3 тысяч заражены им. Для посещений закрыты самые известные культурные достопримечательности страны, такие как часть Великой Китайской стены. В Китае также закрыты и крупные развлекательные центры, например, Диснейленды.

Российские туристы вряд ли в ближайшие недели смогут попасть в Китай: 24 января Роспотребнадзор и Ростуризм рекомендовали россиянам не посещать страну. Туроператоры в ответ заморозили продажу новых туров.

В Китае, прежде всего на острове Хайнань, уже находятся тысячи российских туристов. О готовности вывозить их сообщили туроператоры "Русь-Тур" и ANEX Tour, которые работают вместе с авиакомпанией AZUR Air. Вывозить россиян начали в понедельник.

Отдых в разгар эпидемии

Лилия Насипова приехала на остров Хайнань из Уфы. На китайском курорте ее и застала вспышка коронавируса.

"Посмотреть ничего не успели, все достопримечательности закрыты, ходим только на море и в кафешки, - рассказала Лилия Би-би-си. - Немного страшно из-за новостей, хотя по факту все хорошо тут, просто много народу в масках, хотя в Китае всегда их все носят".

В "Инстаграме" она советует подписчикам, успевшим купить путевки в Китай, "требовать возврат денег".

"Если кто-то ещё думает, лететь сюда или нет, - однозначно нет. Сейчас здесь просто нечего делать", - пишет Насипова.

Туристы из России и других стран СНГ активно делятся впечатлениями в социальных сетях.

"Людей на улице очень мало, все китайцы ходят в масках, русские, как бессмертные, без. Возможно, аптеки специально продают только своим, а нам - за огромные деньги, если купим какие-то дорогие лекарства, - пишет в "Инстаграме" пользовательница с ником lady_marris. Она тоже отдыхает на Хайнане. В сториз она рассказывает, как возле аптеки какой-то китайский юноша дал ей и подруге маски бесплатно.

"Последние два дня большинство населения ходило в масках. Закрылись парки и развлекательные центры, где было большое скопление туристов", - написала пользователь "Инстаграма" lalochkalala, тоже отдыхавшая на Хайнане.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В курортном городе Санье на острове Хайнань на вирус проверят всех, кто приехал туда после 10 января из Уханя

У Златы Зайцевой история более драматичная, чем у туристов: она приехала в Китай с матерью и маленькой дочкой, которая родилась недоношенной. Семья планировала, что девочка пройдет курс реабилитации и научится ходить. Но несколько дней назад в пансионат, где живет семья Златы, заселили жителей Уханя - того самого города, где вирус появился впервые. Так как Ухань закрыт на карантин, вернуться туда нельзя, и после отдыха на курорте уханьцев расселили по местным домам отдыха и отелям.

Узнав о соседях, Злата запаниковала и принялась спешно искать билеты в Россию, но их не было, а обратиться к туроператору она не могла, потому что приехала не по путевке.

"На данный момент на рейс невозможно оформить билет, потому что началась эвакуация туристов с Хайнаня. Очень страшно, пугает неизвестность", - писала Зайцева в "Инстаграме". Билеты ей все-таки удалось купить, но Злата всерьез думает, что Китай скоро вообще запретит международные полеты. "Осталось продержаться эти дни и успеть улететь до закрытия границ", - пишет она.

Дезинфекция, уборка и отмена рейсов

Проблемы российских туристов могут обернуться многомиллионными потерями для российских туроператоров и авиакомпаний.

После рекомендаций Роспотребназдора и Ростуризма несколько туроператоров приостановили свои китайские туристические программы, также было отменено большинство чартерных рейсов. Например, об отмене программ сообщили ANEX Tour и авиакомпания-партнер AZUR Air, а также оператор TEZ Tour и авиакомпания Nordwind.

Газета "Коммерсант" со ссылкой на источник в отрасли писала, что затраты туроператоров на то, чтобы компенсировать несостоявшийся отдых и вывезти 6 тысяч человек, могут превысить 850 млн рублей (13,5 млн долларов).

Крупные авиакомпании пока не отменяют рейсы в Китай, но дают пассажирам возможность сдать билеты бесплатно:

В пятницу об этом заявил "Аэрофлот": авиакомпания предложила пассажирам бесплатно сдать билеты на рейсы в КНР, запланированные с 24 января по 7 февраля, без дополнительной платы.

"Уральские авиалинии" ответили Би-би-си, что тоже возвращают стоимость билетов, купленных до 27 января, без штрафов.

На те же меры пошла компания S7: "S7 Airlines предлагает пассажирам возможность оформить вынужденный возврат или обмен авиабилетов, если маршрут перелета содержит направления в/ из Китая или Гонконга с вылетом в период с 24 января по 10 февраля 2020 года включительно", - рассказали Би-би-си в пресс-службе.

В S7 также актуализированы оперативные планы по действиям экипажей, проведена проверка состава аптечек, а также усилен контроль над уборкой самолетов, добавили в авиакомпании.

В авиакомпании Би-би-си сказали, что не будут больше возить в Китай туристов, пока ситуация не стабилизируется. Они заверили, что пассажиров по прилете прямо в самолетах осматривают в поисках симптомов. На всех самолетах проводят профилактические дезинфекции.

AZUR Air отменила рейсы в Санью (это главный курортный город на Хайнане). AZUR Air летает туда из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодара, Нижнего Новгорода, Перми, Южно-Сахалинска и Ростова-на-Дону.

У компании Nordwind другая ситуация: она выполняет рейсы в Китай из Иркутска и Санкт-Петербурга, которые полностью выкуплены китайским партнером. Россияне этими рейсами не летают. Министерство туризма Китая приостановило отправку туристов в другие страны. "Вывоз ранее отправленных пассажиров в Китай осуществляется на ранее купленных ими рейсах без переносов и отмен расписания", - говорится в ответе на запрос Би-би-си.

Российские авиакомпании, которые отменили рейсы в Китай, уже сейчас теряют в деньгах, поскольку везут людей только в одну сторону - в Россию, а обратно самолеты летят порожняком.

Запрет на полеты

Но потери авиакомпаний могут быть больше. В последние дни ходят слухи о том, что Китай может полностью запретить международное пассажирское сообщение. О подобной возможности со ссылкой на источник писали, например, "Открытые медиа".

"Такая вероятность есть, и это вполне может стать реальностью", - заявил Би-би-си представитель "Уральских авиалиний".

В случае введения запрета на полеты могут пострадать и крупные авиакомпании.

"Наибольшие проблемы это может принести двум авиакомпаниям, которые специализируются не на туристических потоках, а обслуживают транзит. Речь об "Аэрофлоте", который возит пассажиров из Китая в Европу со стыковкой в Шереметьево, а также об авиакомпании группы S7, которая в качестве базы использует Новосибирск", - считает главный редактор отраслевого агентства "АвиаПорт" Олег Пантелеев.

По его мнению, ни для одной из этих компаний китайское направление не определяющее, но поток от этого направления "существенный и достаточно доходный".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Аэрофлот" пострадает больше всех, но потери там смешные, считает эксперт

К вечеру в понедельник акции "Аэрофлота" на Московской бирже снизились на 3,6%.

Пантелеев напомнил, что предыдущие масштабные вспышки эпидемий - атипичной пневмонии, птичьего гриппа - приводили к тому, что в масштабах мировой авиаиндустрии наблюдались серьезные проблемы, был заметен спад авиаперевозок.

"Потери там смешные, - возражает аналитик "ВТБ Капитал" Елена Сахнова. - Напоминаю, что в прошлом году отрасль перевезла 130 миллионов пассажиров. Из этого количества только два миллиона на китайском направлении, а один миллион из них перевез "Аэрофлот".

"Да, "Аэрофлот" пострадает больше всех, но эти цифры - просто ни о чем", - добавляет Сахнова. "Аэрофлот" всего в год перевозит 61 миллион человек, напоминает она.

Кроме того, проблемы на китайском направлении вряд ли продлятся целый год, считает Сахнова: со вспышкой заболевания должны справиться раньше.