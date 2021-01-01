Настоящая "игра престолов", сезон II, часть 1. Для того, чтобы играть в престолы, надо как минимум иметь престол

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Битвы за право сидеть на шотландском престоле ничуть не уступали по кровавости и жестокости тому, что происходило в Англии. Но для начала Шотландия должна была как-то объединиться

Давным-давно, когда мировым полицейским была Римская империя, далеко-далеко от Рима, на севере Европы были (и по-прежнему есть) Британские острова, которые римлянам очень хотелось завоевать.

С югом они справились относительно быстро, а вот с севером возникла небольшая загвоздка. Там жили немного дикие, но отважные племена, которых римляне называли каледонцами.

Римляне были первыми, но далеко не последними из тех, кто считал, что совершенно логично иметь всю территорию и все население островов под одной властной рукой.

В 82 году римской Британией управлял Юлий Агрикола, который и отправился завоевывать северных дикарей. Вполне возможно, что мы бы практически ничего не знали об этом походе, если бы у Агриколы не было зятя-историка по имени Корнелий Тацит.

Калгак и битва у Граупийских гор

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Таким Калгака представил английский художник XIX века. Почему-то отважный пикт тут очень смахивает на римлянина

Тациту, как было принято у политтехнологов во все времена, надо было показать героизм и выдающиеся достижения своего тестя. А для этого любому полководцу совершенно необходим достойный враг: мало чести завоевать какое-нибудь хлипкое племя, трусливо разбегающееся от одного вида римских легионов.

И Тацит выбрал вождя по имени Калгак. В его уста он вложил пламенную речь, которая потом на протяжении столетий питала огонь шотландского свободолюбия:

"Мы, те, кто обитает на краю земли, последние из свободных, последнее прибежище славы бриттов, те, для кого сама наша удаленность служила лучшей защитой… Но теперь мы - последний оплот, и за нашими спинами не осталось племен и людей, а только волны и скалы!"

Подпись к фото, А это - актер, молчаливо изображающиий Калгака в документальном фильме Би-би-си. Тут правды несколько больше, хотя бы потому, что отважный пикт, как пикту и положено, покрыт татуировкой

Риторика знакомая: "Ни шагу назад, отступать некуда, за нами Москва!". Скорее всего, Тацит Калгака просто придумал. Во-первых, потому, что его имя больше никогда и нигде не упоминалось, а во-вторых, как-то сомнительно, что немного дикий, хотя и очень отважный пикт, изъяснялся на хорошей и грамотной латыни.

Как бы то ни было, хотя римляне в этой битве и победили, дальнейшее покорение крайнего британского севера явно не стоило свеч, и вместо того, чтобы терять в непрерывной борьбе с каледонскими партизанами солдат и деньги, они решили от них отгородиться и построили ту самую знаменитую стену Адриана.

Римляне управляли покоренной Англией, а каледонские племена продолжали вариться в собственном соку - и варились несколько столетий, не слишком интересуясь, что там происходит на юге. Римляне, в конце концов, ушли, оставив каледонским племенам название: пикты.

Много племен хороших и разных, но… больше, все-таки, разных

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Римляне решили, что покорение пиктов - это игра, не стоящая свеч, и отгородились стеной. Очень может быть, что все выглядело примерно так

В V-VI веках на территории современной Шотландии проживали три или даже четыре основные этнические группы: пикты на северо-востоке, гэлы - на северо-западе. На юге же территорию поделили бритты и англы.

Карта ДНК шотландцев

С гэлами, кстати, история совсем интересная, потому что вообще-то они пришли из северной Ирландии, а скоттами их назвали еще римляне (ну, была у них такая замечательная привычка придумывать имена). И это - одна из тех странностей, на которые так богата история Британских островов. А посему, не взыщите, но частично изначальные шотландцы были на самом деле северными ирландцами.

Автор фото, HypeNapungra Подпись к фото, От самого Дунадда осталось немного, а вот вид изменился не слишком сильно

Гэлы, они же скотты, основали свое собственное королевство Дал Риаду. Некоторые историки считают, что в Шотландию (я имею в виду исключительно географическое название) гэлы-скотты перебрались потому, что в Ирландии им стало слишком тесно. Столицей Дал Риады был Дунадд, мощная крепость в современном графстве Аргайл.

Там, на самом верху до сих пор лежит большой валун с углублением в форме человеческой ступни. Говорят, что туда торжественно ставил ногу каждый новый король Дал Риады, чтобы символически вступить в брак с подведомственной землей.

Автор фото, RichTea Подпись к фото, Отпечаток ступни "вассальной верности". Да, именно так это углубление и называется, но это всего-лишь копия, а оригинал зарыт поглубже

Настоящий валун, кстати, зарыли поглубже, чтобы сохранить его для потомков, а туристы с азартом "вступают" в хорошо исполненную копию.

К концу VI века основная разница между пиктами и гэлами заключалась в том, что пикты оставались язычниками, тогда как их западные соседи приняли христианство, которое на территорию Шотландии принес ирландец, святой Колумба. Обратить в христианство пиктов поначалу не получилось, они упорно цеплялись за своих языческих богов.

И все-таки они объединились

Автор фото, Brian Gratwicke Подпись к фото, Аббатство на Айоне викинги грабили три раза. А так, согласитесь, очень шотландская картинка: корова, серый гранит и чертополох

Но далеко не сразу. Сначала пикты все-таки приняли христианство. Потом им пришлось объединить усилия, чтобы отразить атаки англов, которые позарились на их плодородные земли. Англов разбили, после чего на востоке образовалось что-то вроде государства, которое иногда называют Пиктландией.

Правда, потом на Британские острова обрушилась новая напасть: викинги. Среди некоторых историков бытует мнение, что викинги, конечно, кого-то немного грабили и даже убивали, но в целом их появление способствовало прогрессу и развитию торговли.

Честно говоря, относиться к викингам политкорректно довольно сложно. Не знаю, задумывались ли они о прогрессе, но поначалу их действия укладывались в несложную схему: забрать все, что можно, и уничтожить все, что забрать нельзя. Это относилось и к ценностям, и к домашним животным, и к людям.

Автор фото, Scottish National Portrait Gallery Подпись к фото, А это - Святой Колумба обращает в христианство короля пиктов. На самом деле, поначалу у него ничего не вышло, и пикты по-прежнему оставались язычниками. Фреска в Шотландской художественной галерее работы художника Уильяма Холла

Культурный центр христианства в Шотландии, Аббатство на острове Айона, основанное самим святым Колумбом, который первым принес христианство пиктам, "негоцианты" из Скандинавии грабили три раза.

Пришли и остались

В начале IX века в руках викингов находились почти все шотландские острова, остров Мэн и солидная территория в Британии и Ирландии. Вполне возможно, что на Шетландских островах из коренного населения остались только женщины, потому что воинственные скандинавы просто вырезали всех пиктов-мужчин. В 838 году они захватили Дублин и основали свое собственное ирландское государство. С 865 года они обосновались и в Восточной Англии.

Скоттам (гэлам) и пиктам пришлось ютиться на гораздо меньшей территории.

При этом и гэлы, и пикты имели свои собственные королевства и гораздо чаще думали о том, как завоевать друг друга, а не о том, как бороться с викингами.

И вот тут на исторической авансцене появился человек, которого принято считать первым шотландским королем, - Кеннет мак Альпин.

Может быть, и король, но точно не шотландский

Подпись к фото, Кеннет мак Альпин в том же документальном фильме Би-би-си. Сразу видно, что мужчина брутальный...

Все что можно с уверенностью о нем сказать, так это то, что Кеннет мак Альпин объединил пиктов с гэлами в одно королевство, и что это произошло далеко не мирным путем. Сам он родился в Дал Риаде где то на рубеже VIII и IX веков. Его мать была пиктской принцессой, а отец его потерял голову (в прямом смысле) в ходе очередной войны с королем тех же пиктов.

К тому времени, когда Кеннет достаточно подрос, чтобы стать королем гэлов, королем пиктов стал некий командир независимого вооруженного формирования, Вурад. Прав на пиктский престол у него не было никаких, но в ту пору это было не слишком важно, и ни ООН, ни тем более Гаагского трибунала еще и в помине не было, следовательно, корону мог захватить каждый, у кого хватало денег и войск.

Видимо, у Вурада было достаточно и первого, и второго, потому что пока он сидел на пиктском троне, его никто не трогал. А вот после его смерти стало интересно. С одной стороны, у него было три сына, и каждый из них считал, что корона должна достаться либо ему самому, либо его братьям.

Автор фото, Shadowgate Подпись к фото, Часовня в Скуне и Скунский же камень. Правда, тоже копия. Оригинал раньше хранился в Вестминстерском аббатстве, а теперь переехал в Эдинбургский замок

С другой - подал голос мак Альпин, который, и тоже вполне логично, заявил, что поскольку его мать была пиктской принцессой, то и корона должна достаться именно ему.

Разборки между двумя противоборствующими кланами продолжались семь лет и закончились радикально и средневеково: Кеннет позвал последнего оставшегося в живых сына Вурада, Дреста, на переговоры в Скун, где его и прикончил.

Пиктам и гэлам не оставалось ничего другого, кроме как объединиться, чему также помогли и два общих врага: викинги и англы. Справедливости ради следует отметить, что при мак Альпине англы никого особо не трогали, зато он к ним неоднократно наведывался с войсками и возвращался домой далеко не с пустыми руками.

Опять узурпатор

В 878 году королем объединенного королевства был Аэд - или Эд Белоногий, сын первого мак Альпина. Королем он был так себе, потому что даже в единственном сохранившемся документе того времени, "Хронике королей Альбы", о нем говорится только то, что в его царствование ничего примечательного не случилось.

Аэд был королем набожным и страшно невезучим. Как раз на те неполных два года, когда он занимал главное кресло, объединенную Пиктландию опять стали навещать викинги. И навещали до тех пор, пока в королевстве не осталось практически ничего ценного.

Многим приближенным король, который усердно молился, но больше ничего не предпринимал, надоел, и один из них, Гирик, решил дело привычным способом: Аэда заколол (возможно, даже и в церкви), и возложил корону на голову... свою, разумеется.

По поводу того, имел ли он права на престол, существует несколько мнений: одни историки считают, что он был членом королевской семьи, другие - что он просто обладал определенной предприимчивостью и наглостью, чтобы пролезть в короли без всяких оснований.

Захват короны должен сопровождаться убийством наследников

Автор фото, Stephencdickson Подпись к фото, Развалины замка Данноттар, где одно время хранились королевские регалии Шотландии. В нем также укрывался король Константин II, когда его осадил король Англосаксов Этельстан. Картина Уолтера Хью Пейтона

Гирик сумел стать королем, но не сумел обеспечить свою безопасность. Для того, чтобы сидеть на троне с комфортом, следовало убить не только законного короля, но и всех его наследников. А их, как назло, было двое: сын Аэда по имени Константин и сын старшего брата Аэда по имени Дональд.

Гораздо позднее и гораздо южнее английский король-узурпатор Ричард III поступил гораздо разумнее и от детей своего старшего брата избавился быстро и радикально. Что, правда, не помешало ему все равно потерять корону, но это совершенно другая история.

Верные прежнему королю вассалы сумели переправить мальчиков в Северную Ирландию, где женой одного из тамошних королей была их родная тетя, которая приняла сирот с распростёртыми объятиями.

Пикты или гэлы?

Автор фото, nailzchap Подпись к фото, В VIII-IX веках терновник никаким символом Шотландии не был. Вроде бы впервые его принял на вооружение король Александр III где-то лет через 400. А может быть и нет. Возможно, это все придумал Вальтер Скотт. Но эта фотография была сделана на острове Скай, который в те времена был однозначно гэльским

В этот довольно туманный период шотландской истории понять, кто именно был пиктом, а кто гэлом, очень сложно. Да, Кеннет, первый король объединенной Пиктландии, был по происхождению гэлом. Однако наследников его уже называют пиктами, потому как они сидели на пиктском престоле.

Узурпатор Гирик (имевший, либо не имевший генетические права на престол) считается гэлом. Дональда и Константина принято считать пиктами, а их тетю, вроде бы, гэльской дамой, хотя, может быть, и пиктской, но вышедшей замуж за гэльского лорда.

Для того, чтобы запутать нас еще больше, все они называли и себя, и детей одними и теми же именами. Например, Дональд, сын Константина был двоюродным братом Константина, сына Аэда. При этом после смерти Кеннета трон унаследовал еще один Дональд, который был братом и Константину, и Аэду - и дядей младшим Константину и Дональду.

Да, я знаю, что и англичане не слишком заморачивались поиском оригинальных имен для наследников, но у них эта чехарда с престолонаследием началась несколько позже, и в документах недостатка нет.

Возвращение

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кромлех Круг Бродгара на Оркнейских островах пикты если и не построили, то точно использовали. Во всяком случае? до тех пор, пока их не истребили викинги. Раньше, кстати, считалось, что пиктов вообще не осталось. Теперь же историки склоняются к мнению, что они просто окончательно и бесповоротно смешались с другими шотландскими народностями и теперь скрываются где-то в недрах коллективного генома шотландцев

Через 10 лет после того, как им пришлось бежать от убийц, посланных узурпатором, Дональд и Константин вернулись домой. С ними пришло и немалое войско.

Сторонники Гирика были разбиты, а сам он убит. Как именно - история умалчивает, но можно практически гарантировано сказать, что его кончина мирной не была.

Вернувшиеся принцы были уже насквозь гэльскими, поскольку язык и культура воспитавшего их двора совершенно затмили язык и культуру двора, при котором они родились.

Подпись к фото, Это - либо Дональд, либо Константин. Гарантировать не берусь, но именно так они (один - на переднем плане, другой - на заднем) представлены в том же документальном фильме Би-би-си

Не знаю, рассчитывали ли их сторонники на то, что братья вернутся к пиктским традициям, но этого не произошло. Самое же главное, что именно Дональд был коронован как первый король Альбы. Не Пиктландии, не Дал Риады, но Альбы, то есть Шотландии.

А после Дональда королем Альбы стал его двоюродный брат Константин. Можно считать, что с этого момента у Шотландии появился престол, за который можно было сражаться и которым можно было играть.

Скунский камень

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ворота в Скунский дворец. Тот самый, где поначалу находился и скунский камень. Поначалу тут был монастырь, потом резиденция аббата и еще много чего. Первое строение появилось в XII веке, а потом его кардинально перестроили в начале XIX века

Константин стал первым королем шотландцев, которого короновали в Скуне. Знаменитый Скунский камень, простая плита из красноватого известняка, на которой он сидел во время коронации, стал символом шотландской государственности. Причем символом настолько важным, что когда английский король Эдуард I завоевал Шотландию, он лишил ее всех национальных символов, включая Скунский камень. И вплоть до XX века исторический известняк хранился в Вестминстерском аббатстве и был непременной частью коронации всех английских, а потом и британских монархов.

Тони Блэр Скунский камень вернул на родину, правда, заручившись предварительным обещанием шотландцев, что они его будут одалживать для будущих коронаций. А вот выполнят ли они свое обещание, учитывая непрекращающиеся разговоры о независимости, - большой вопрос.

Наш дорогой извечный враг

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Король Этельстан прославился тем, что объединил под своей рукой всю Англию, которая в X веке существовала в виде семи крупных и нескольких мелких государств. Он считается первым королем собственно Англии. На этой картинке, правда, не он, но примерно так должен был выглядеть англосаксонский воин Х века. Можно мысленно сменить шлем на корону, чтобы было по-королевски

То, что произошло дальше, предрешило историю Британских островов более чем на тысячелетие вперед. Потому что как раз к тому моменту, как Шотландия стала более-менее объединенным королевством, на юге вошло в силу королевство англов, на престоле которого оказался самый знаменитый король англосаксов, Этельстан.

Интерпретация дальнейших событий во многом зависит от того, на чьей стороне в противостоянии Англии и Шотландии вы находитесь. Нам известно, что в 924 году Этельстан, собравший большое войско, отправился завоевывать шотландцев.

И зачем ему это понадобилось? Одни говорят, что король англосаксов был большим поклонникам римлян и решил продолжить то, что они начали, а именно, собрать все британские территории в одно королевство.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Ворота Микклгейт в Йорке. Нижняя часть башни была построена в XII веке и при Этельстане ее еще не было. Однако Этельстану удалось отбить и Йорк, и Нортумберленд у викингов, в результате чего последние охотно вступили в союз с Константином

Другие - что новоявленные шотландцы постоянно вторгались в недавно отвоеванные Этельстаном у викингов земли в Нортумберленде, и ему это надоело. Как бы то ни было, но королю Альбы Константину опять пришлось нелегко.

Скорее всего, он поступил как разумный правитель и человек, которому своя голова еще не надоела, и заключил с Этельстаном соглашение: он, Константин, остается королем Альбы, но при этом как бы признает Этельстана своим господином, то есть главным королем при его слегка подчиненном королевстве.

Подпись к фото, После того, как Этельстан отобрал Нортумберленд у викингов, он пошел на Шотландию. Если посмотреть на карту, то понятно, почему ему хотелось объединить обе части Британских островов. Ничего у него из этого не получилось, и Англия с Шотландией существовали как независимые (более-менее) государства еще примерно тысячу лет

Это, безусловно, был разумный шаг, но понравился он далеко не всем шотландцам.

И когда позднее Этельстан потребовал от Константина какой-то вассальной услуги, тот отказался, сделав вид, что никакого предварительного договора у них и не было.

Этельстан возмутился и решил показать шотландцам, где именно зимуют раки. Шотландцы поняли, что придется драться и пришли к неожиданному решению: если новый враг обижает нашего старого врага, то можно со старым вступить во временный союз, чтобы разобраться с новым. Короче, они заключили оборонительный союз с викингами.

Битва при Брунанбурге

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Никто не знает, где именно располагался тот самый Бруннанбург, при котором англичане с шотландцами впервые сошлись в непремиримой схватке. Одни полагают, что это было где-то тут, на полуострове Виррал...

На этом месте рука сама стремится отстучать по клавишам, что, мол, две армии, гремя железом и потрясая копьями, мечами и щитами сошлись в... или у...

А вот что дальше? Потому что где именно произошло это эпохальное сражение, мы до сих пор не знаем. Известно лишь, что эта средневековая мясорубка случилась в 937 году где-то на юге Шотландии или на севере Англии. Прямо скажем, географическая привязка довольно размытая.

Автор фото, Steve F Подпись к фото, Другие, что сражение произошло в Барнсдейле, на том самом (или примерно том самом) месте, где сейчас состоятельные граждане с массой свободного времени играют в гольф

Нам также известно, что битва эта была кровавой, что в ней погибли пять предводителей шотландских кланов, семь скандинавских ярлов, два двоюродных брата Этельстана и даже один епископ. Сражение закончилось полной победой англичан, которые сумели грамотно использовать кавалерию против пехоты "северного альянса", так вполне можно назвать объединенные сил шотландцев и викингов. Позднее об этой победе с гордостью написал автор "Англо-саксонской хроники", который всегда в моменты душевного подъема переходил на стихи:

На островах Британских не было такого,

Чтоб столько воинов славных полегло

От острия меча на боле битвы

И нам то подтверждают летописцы

И хроник справедливые слова

Из-за холмов пришло большое войско,

Саксонцы с англами собрались вместе

И, разгромив Уэльс военной мощью,

Как молот бьет горячее железо

Снискавши славу в битвах и победах

На скоттов обратили мощь свою!

Подпись к фото, Хотя мы не знаем, где именно произошло эпохальное сражение, мы знаем, что битва была кровавой, и что в ней погиб старший сын Константина. Кадр из документального фильма Би-би-си

Вполне разумный вопрос: почему после такого катастрофического разгрома Шотландия не стала сразу и навсегда частью английского королевства? Вы не поверите, но и тут есть два варианта ответа. Если шотландцы вам милее, то вот ваша версия: "Да, северный альянс проиграл, но его отважные воины так основательно потрепали англосаксов, что они, как и римляне задолго до них, поняли, что гордые шотландцы никогда не покорятся чужеземным захватчикам и со стыдом отступили". Или "с гордостью отступили", потому что, как ни крути, битву они выиграли.

Автор фото, Arpingstone Подпись к фото, Надгробие короля Этельстана в соборе Винчестера. Мне очень понравилось, что, хотя его останки, вроде бы, утеряны (осталось одно надгробие) он считается почетным гражданином городе Мальмсбери. Или чем-то в этом роде. Может быть, они ему и паспорт почетный тоже выдали?

Если же вы находитесь на стороне Этельстана и его воинов, то ваша версия будет гораздо прозаичнее: "Да, Этельстан победил, но ему надо было подлечить войска и собрать силы для решающего удара, но тут вмешалась судьба, и он умер. Шотландцам просто повезло".

Спираль истории

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Англичане и шотландцы, поделившись на разные королевства еще долго продолжали воевать друг с другом, и окончательно объединились только в начале XVIII века. Впрочем, окончательно ли - большой вопрос.

Самое поразительное в этом первом масштабном столкновении между севером и югом это то, что оно практически полностью повторилось через 300 лет. Судите сами: английский король вынудил шотландского короля присягнуть ему на верность. Шотландец присягнул, но был недоволен и заключил союз с врагами Англии (французами). Англичанин возмутился и пошел на шотландцев войной. И даже их завоевал, но полное покорение севера не состоялось, потому что английский король умер, а его сын ему и в подметки не годился. Практически один в один, только замените французов на викингов, Джона Баллиола на Константина, а Эдуарда I - на Этельстана.