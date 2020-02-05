Прощай, великая Британия? Политики спорят о месте страны в мире после брексита

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Выход из Евросоюза превратит Британию во второразрядную страну на международной арене, говорят европейские политики и британские противники брексита. Премьер-министр Борис Джонсон призывает поверить, что теперь Британия станет "по-настоящему глобальной".

"Британии еще предстоит свыкнуться с фактом, что она стала маленькой страной", - сказал в январе в интервью Би-би-си премьер-министр Ирландии Лео Варадкар, описывая перспективы Лондона на будущих переговорах с ЕС.

Это, конечно, художественное преувеличение: Британия не станет "маленькой" ни объективно, ни субъективно. Это 66-миллионная страна, пятая-шестая экономика мира (ВВП примерно в 1,7 раза больше российского, например), постоянный член Совета безопасности ООН, одна из ведущих стран НАТО и ядерная держава.

И все же брексит может серьезно подточить позиции и авторитет Британии в мире.

Место за общим столом

Самое очевидное и прямое последствие брексита для международного положения Британии - она больше не будет участвовать в формировании общей политики Евросоюза.

"Я слышал это и в Индии, и в Новой Зеландии, и в Австралии, Канаде и Южной Африке - что после выхода из ЕС Британия станет аутсайдером, игроком второго сорта, - сказал в ноябре в одном публичном выступлении Дональд Туск, только что покинувший пост председателя Европейского совета. - Британия может играть глобальную роль только как часть единой Европы, только вместе мы можем противостоять мировым великим державам. И мир это знает".

"Британия была авторитетным соавтором внешней политики ЕС. Ей будет трудно продолжить такое сотрудничество, находясь вне ЕС, и это приведет к снижению ее влияния в Европе и остальном мире", - писал политолог Энтони Саламон в статье в газете Scotsman в ноябре.

Брекситеры возражают, что, с одной стороны, Британия намерена остаться другом и союзником континентальных европейцев, а с другой, больше не будет связана коллективной внешнеполитической волей ЕС, которая к тому же часто оборачивалась безволием: позиции отдельных стран союза по некоторым вопросам настолько различны, что их равнодействующая оказывается равна нулю.

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Ненадежные заокеанские партнеры

Правительство Джонсона надеется, что Британия, выйдя из ЕС, сможет быстро заключить договор о свободной торговле с США - и Соединенные Штаты в лице президента Трампа и членов его команды тоже говорят, что готовы немедленно подписать такой договор, оставив лишь минимум ограничений в двусторонних торговых отношениях.

В политике же Лондон рассчитывает и дальше опираться на особые отношения с США.

Скептики говорят, что обещания американцев относительно свободной торговли звучат красиво и великодушно лишь до тех пор, пока не начались переговоры по существу, на которых вступят в игру интересы конкретных отраслей.

И в политике, предсказывают пессимисты, Британия может обнаружить, что сама по себе, в одиночку, уже не так интересна Соединенным Штатам.

Правообладатель иллюстрации Mike Kemp Image caption 31 октября брекситеры протестовали против того, что выход из ЕС в этот день не состоялся. 31 января у них - праздник

"Для Вашингтона брексит будет означать, что у США уже нет ближайшего и самого влиятельного союзника за общеевропейским столом. Вашингтону придется больше работать с другими странами ЕС, чтобы влиять на общую внешнюю политику Евросоюза", - писал в прошлом году аналитик Фонда Карнеги Дэвид Уайнрей.

Легитимность места в Совбезе

Британия остается постоянным членом Совета безопасности ООН с правом вето. Пусть по самым спорным вопросам мировой политики Совбез постоянно оказывается парализован, в ООН решается множество других проблем мира - и весомости слова Британии и тут угрожает брексит.

"Месту Британии в Совете безопасности ООН ничто не угрожает, но есть понимание, что его легитимность ослабла. Наши собеседники осторожно подходят к проблеме и не списывают все снижение влияния Британии в ООН на брексит, но все же ясно дают понять, что брексит негативно влияет на репутацию Британии и сократит возможности Британии влиять на работу ООН", - пишут авторы исследования, проведенного около года назад по заказу Британской академии. Они опросили несколько десятков работающих или работавших в ООН дипломатов из разных стран.

"Один пожелавший остаться анонимным собеседник описал нынешнее отношение к Британии в ООН как "у них поехала крыша", а бывший посол Британии в ООН сэр Джереми Гринсток сказал, что в ООН почти все считают, что Британия выстрелила себе в ногу", - сообщают авторы доклада.

Международные аналитики отмечают, что после брексита единственной представительницей ЕС в пятерке постоянных членов Совбеза останется Франция - и французы, вероятно, все больше станут говорить от имени всего Евросоюза, повышая тем самым свой статус и вес.

Правообладатель иллюстрации NurPhoto Image caption После окончательного брексита британцам, скорее всего, придется вставать в общую очередь на погранконтроле в аэропортах Европы. Гражданам ЕС в британских аэропортах - тоже

Падение ценности британского гражданства

Британия уже начала печатать паспорта прежнего темно-синего цвета вместо нынешних бордовых документов единого европейского образца. Для убежденных евроскептиков этот паспорт, конечно, будет отдельным поводом для гордости - но "качество" этого паспорта, то есть набор возможностей, которые он дает в мире, после брексита неизбежно, автоматически снизится.

"Британия может установить мировой рекорд в падении качества своего гражданства без какого-либо силового конфликта. Жесткий брексит приведет к тому, что граждане Британии лишатся права жить и работать в странах ЕС, а также Швейцарии, Норвегии и Исландии - то есть, в группе наиболее развитых стран в мире, и качество британского гражданства таким образом резко и необратимо сократится", - поясняет составитель всемирного "индекса качества гражданства", профессор права в Гронингенском университете Димитрий Коченов.

Часть британцев, не желающих терять право свободно селиться и работать по всей Европе, потянулась за другими паспортами.

Например, число паспортов, которые остающаяся в ЕС Республика Ирландия ежегодно впервые выдает уроженцам Британии, после референдума 2016 года подскочило минимум вдвое. В 2017 году Ирландия получила более 80 тысяч ходатайств о паспорте от жителей соседнего острова (жители Северной Ирландии считаются отдельно), в 2019 году - более 94 тысяч.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Демонстрация за независимость Шотландии в Глазго в ноябре 2019 года. Противников отделения в Шотландии по всем опросам стабильно больше, чем сторонников, но это соотношение может измениться, если разрыв с ЕС сильно ударит по экономике

Конец Великобритании

Самым тяжелым ударом и для международного, и для внутреннего положения Британии может стать отделение Шотландии.

Это, собственно, будет означать конец страны под названием "Великобритания", потому что государство The Great Britain - это именно союз Англии и Шотландии, созданный в 1707 году.

Пока уход Шотландии не выглядит очень уж вероятным, но правящая на севере острова Шотландская национальная партия (ШНП) решительно настроена по крайней мере добиться нового референдума.

В 2014 году шотландские сепаратисты проиграли референдум о независимости, но брексит дал им новый импульс: в 2016 году 62% шотландцев проголосовали против выхода из ЕС, и с тех пор ШНП во главе с Первым министром Шотландии Николой Стерджен постоянно заявляет, что Шотландия должна получить новый шанс отделиться от Англии, которая насильно тащит ее за собой из Евросоюза.

Пока Борис Джонсон отказал шотландцам (на проведение референдума нужно согласие Лондона), но многое зависит от результатов выборов парламента Шотландии в 2021 году. Убедительная победа ШНП увеличит вероятность референдума, а результаты этих выборов во многом будут зависеть от того, как пойдет процесс окончательного развода с Евросоюзом.

Media playback is unsupported on your device Брексит. Что это значит на практике. Видео

Оптимизм брекситеров

Борис Джонсон и его единомышленники уверяют, что все будет хорошо.

"По-настоящему глобальная Британия" - этот лозунг, подразумевающий, что в составе ЕС Британия будто бы не могла вести самостоятельную политику по всему миру, Борис Джонсон принял на вооружение сразу после референдума, когда стал министром иностранных дел, и повторяет его до сих пор.

Джонсон и министр иностранных дел в его кабинете Доминик Рааб объясняют, что после выхода из ЕС Британия останется лидером в продвижении принципов свободной торговли в мире, в борьбе с терроризмом, в международной гуманитарной помощи. Кроме того, обещают они, Британия расширит и укрепит отношения с четырьмя братскими англоязычными странами и со странами Содружества - при сохранении тесных дружеских связей с континентальной Европой.

"Многие комментаторы в Британии считают само собой разумеющимся, что в результате брексита Британия потеряет влияние в мире. Но считать так нет абсолютно никаких причин. Международное положение Британии никогда не зависело от членства в Евросоюзе. Оно - скорее производное от нашего экономического веса, культуры, демократических ценностей, высокого качества наших институтов, таких как университеты, вооруженные силы, королевская семья и другие элементы нашей мягкой силы", - писал год назад в журнале Forbes бывший советник премьер-министра Британии по нацбезопасности и бывший посол Британии в ООН Марк Лайалл Грант.

По мысли посла Гранта, надо только утроить усилия, вложиться в расширение дипломатической службы, вдохнуть новую жизнь в аморфное Содружество - и все получится.