В компании "Сухой" сменился гендиректор. Это связывали с проблемами Су-57

Правообладатель иллюстрации Mikhail Tereshchenko/TASS Image caption Опытный образец Су-57. Других пока нет

Совет директоров компании "Сухой" выбрал гендиректором Илью Тарасенко, который до сегодняшнего дня возглавлял самолетостроительную корпорацию "МиГ".

Об уходе в отставку прежнего главы "Сухого" Игоря Озара стало известно в конце января. СМИ связывали его уход с проблемами в реализации проекта первого российского истребителя пятого поколения Су-57.

Так, газета "Ведомости" со ссылкой на информированные источники сообщала о будущих изменениях в руководстве "Сухого". По данным издания, отставка была связана с проблемами программы разработки и создания Су-57, а также с неудачами других проектов, например, с производством бомбардировщика Су-34.

Отставка Озара пришлась на символичную дату: 29 января 2010 года опытный образец Су-57 впервые поднялся в воздух. Полет был запланирован на 2009 год, но с ним опоздали на несколько месяцев.

Спустя десятилетие "Сухой" должен был начать поставки истребителя в войска. Однако пока ни один серийный самолет в военно-воздушные силы не поступил.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В России построено 10 опытных образцов Су-57, которые используются для испытаний

Разбившийся самолет и срыв поставок

Контракт на поставку первого самолета Су-57 в 2019 году и второго в 2020-м был подписан еще на форуме "Армия-2018".

24 декабря 2019 года под Комсомольском-на-Амуре во время тренировочного полета разбился Су-57. Российские информационные агентства передали со ссылкой на неофициальные источники, что этот самолет был первым, который собирались передать в ВВС до конца 2019 года.

Однако официально информацию о том, что разбившийся самолет был первым серийным, не подтвердили. Более того, уже 15 января, отвечая на вопрос Интерфакса, вице-премьер Юрий Борисов, который курирует в российском правительстве вопросы оборонно-промышленного комплекса, сказал, что в этом проекте "все по плану идет".

Еще десять лет назад говорилось, что самолет находится в высокой степени готовности и надо всего несколько лет на то, чтобы закончить некоторые его компоненты, прежде всего двигатели, чтобы запустить его в серию.

За десять лет "двигатели второго этапа" так и не закончены, а в серию его запустили с моторами АЛ-41Ф1 производства НПО "Сатурн", которые незначительно отличаются от тех, которые устанавливаются на истребитель Су-35, то есть фактически с силовыми установками предыдущего поколения.

Image caption На МАКС-2019 показали экспортную версию самолета Су-57Э, хотя пока никаких контрактов заключено не было

Самолет пока очень далек от того облика, который был заложен в тактико-технических характеристиках, заданных министерством обороны, рассказал Би-би-си военный эксперт Виктор Мураховский.

По его словам, помимо двигателей доработки требует бортовое радиоэлектронное оборудование, вероятно, будут задержки с вооружением, которое для Су-57 создается отдельно - оно в этом истребителе находится во внутренних отсеках, а не на внешней подвеске.

Движение вправо

Разработка самолета начала, как говорят в оборонной промышленности, "сдвигаться вправо" на самом начальном этапе.

В 2001 году, когда началась программа разработки нового истребителя, его обещали поднять на крыло через пять лет, в 2006-м. За год до истечения этого срока первый полет перенесли на 2007-й и так далее.

Прогнозы объемов и сроков поставок тоже сильно менялись. Так, поначалу к 2020 году планировалось иметь в составе ВВС 150 новых истребителей.

Затем планы изменились кардинально. В госпрограмме вооружений было запланировано купить до 2027 года всего 16 самолетов. Поэтому когда Путин в мае 2019 года потребовал купить 76 таких машин, в армии это было воспринято как большой успех.

В настоящее время в России разрабатывается ударный беспилотный самолет "Охотник", который в будущем будет использоваться в паре с Су-57, дополняя его в боевой обстановке при нанесении ударов по наземным целям.

Что такое пятое поколение?

"Поколение" в военной авиации - термин довольно условный. Его начали использовать в США, разделив на "поколения" эволюцию реактивных истребителей.

Поскольку в других странах, прежде всего в СССР, истребители строились с оглядкой на США, то этот термин оказался применим и для советских, а потом и российских машин.

Каждому из следующих поколений соответствует некий новый набор характеристик, который не был у предыдущего.

Image caption АЛ-41Ф1С на МАКС-2019. Этот двигатель используется на Су-35С, но практически такой же стоит и на Су-57

Истребители пятого поколения, например, должны обладать радиолокационной малозаметностью, способностью лететь на сверхзвуковой скорости, не включая режим форсажа, повышенной маневренностью, оснащаться радаром с фазированной антенной решеткой и так далее.

Это диктует определенную форму планера самолета, и поэтому часто истребители одного поколения в разных странах внешне похожи между собой.

При этом свойства могут частично присутствовать у самолетов четвертого поколения, что привело к появлению терминов 4+ и 4++. И наоборот - тот же Су-57 со "старыми" двигателями пока что не способен поддерживать полет на сверхзвуковой скорости без использования форсажной камеры, что не мешает ему называться "пятым поколением".

Более того, до сих пор не все эксперты убеждены в абсолютном превосходстве "пятого поколения" над предыдущим. Главным недостатком таких самолетов они считают цену: самолеты довольно дорогие.

Цена одного Су-57 составляет до 2,23 миллиарда рублей, то есть примерно 35 миллионов долларов за один самолет, писала газета "Коммерсант".

Цена одного американского истребителя пятого поколения F-22 намного выше: только стоимость производства самолета оценивают в 150 млн долларов.

Американский военный авиационный аналитик Пьер Спрей, который в 1970-х годах входил в группу военных пилотов, инженеров и экспертов в Пентагоне, ранее утверждал, что за такие деньги ВВС с истребителями пятого поколения не получат заметного превосходства над самолетами поколения предыдущего.

Он настаивает на том, что для успешного ведения боевых действий в воздухе надо строить самолеты четвертого поколения, обладающие высокой маневренностью и тяговооружением, поскольку в реальных боевых действиях все равно истребители не будут активно использовать радар.

Его аргументы не раз подвергались критике. В частности, один из аргументов его противников заключается в том, что новые истребители обладают в том числе и сверхманевренностью.

Как будут проходить воздушные бои в реальности - никто не знает. Широкомасштабных боевых действий в воздухе между странами, вооруженными истребителями не то что пятого, но даже четвертого поколения, не было.

Без большой войны

В России отношение к истребителю пятого поколения со стороны высокопоставленных лиц также изменилось за десять лет.

Сергей Иванов, занимавший в 2009 году пост вице-премьера, курировавшего ОПК, называл этот самолет "многофункциональным комплексом, который будет отличаться высокой мобильностью, скрытностью, интеллектуальностью, живучестью при решении задач завоевания полного превосходства в воздухе и уничтожения наземных и морских целей".

Спустя 10 лет, в 2019 году Юрий Борисов, занимавший тот же самый пост, сказал, что в массовом производстве Су-57 нет смысла.

"Су-57 - это наш такой "козырек", который мы всегда сможем разыграть тогда, когда самолеты предыдущих поколений будут отставать по своим характеристикам от аналогичных самолетов ведущих стран мира", - говорил Борисов.

Виктор Мураховский также отмечает, что в российской армии отношение к Су-57 немного изменилось: "Он уже не считается столь остро необходимым, как в тот период, когда открывались опытно-конструкторские работы".

Правообладатель иллюстрации TASS/Russian MOD Image caption Тяжелый ударный беспилотник "Охотник" на испытаниях вместе с Су-57

"Выяснилось, что возможностей Су-35 и Су-34 на текущий период и среднесрочную перспективу хватает для решения ключевых задач. Надо понимать, что такой самолет, как F-22 и Су-57 - это "самолет большой войны" с равным практически противником. Угрозы такой войны нет в обозримый период, и поэтому минобороны достаточно спокойно относилось к сдвигу сроков вправо по этому проекту", - сказал он.