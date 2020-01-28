Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Впервые Дельфина Боэль заявила, что она - дочь короля в 2005 году

Отрекшийся от трона король Бельгии Альберт II на основании теста ДНК признал 51-летнюю бельгийку Дельфину Боэль своей внебрачной дочерью. Он отказывался сделать это на протяжении последних 20 лет.

Сегодня Дельфине 51 год, она художница и скульптор. По словам ее адвокатов, исход тяжбы - большое облегчение для нее. Она официально признана четвертым, самым младшим ребенком Альберта II.

"[Ему] стали известны результаты ДНК-теста, и научное заключение указывает на то, что он - биологический отец госпожи Дельфины Боэль", - говорится в официальном заявлении юристов 85-летнего экс-короля.

В документе также подчеркивается, что биологическое отцовство и отцовство по закону - не одно и то же, что Альберт II не принимал участие в воспитании дочери и с уважением относится к ее взаимоотношением с человеком, который по закону все эти годы считался ее отцом.

Как же развивались события и почему бывший король не спешил обнять дочь?

Хронология событий

Слухи о том, что у короля от романа на стороне родился ребенок, ходили в Бельгии с 1999 года, когда в свет вышла биография его жены, королевы Паолы.

Автором биографического труда стал 18-летний ученик школы Марио Данилс, который называл себя историком. Несмотря на его юность и непрофессионализм, газеты ухватились за выдвинутое им предположение о внебрачных похождениях короля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Принцесса Паола и принц Альберт с детьми до его вступления на престол - фото 1969 года. Дети: принцесса Астрид (слева), принц Лоран (в центре) и принц Филипп

В 2005 году в интервью прессе Дельфина Боэль заявила, что она и есть тот самый внебрачный ребенок. Но предпринять дальнейшие шаги она не могла, так как король обладал иммунитетом от судебных разбирательств.

Борьба за официальное признание отцовства стала возможной лишь в 2013-м, когда после 20-летнего правления Альберт II отрекся от трона по состоянию здоровья и, соответственно, лишился иммунитета.

Престол тогда перешел к его старшему сыну Филиппу.

Мать Дельфины, представительница богатой аристократической фамилии баронесса Сибилла де Селис Лоншан рассказала, что ее роман с тогда еще принцем Альбертом длился между 1966 и 1984 годами.

Он стал королем в 1993-м, и случилось это весьма неожиданно - после скоропостижной смерти его старшего брата, короля Бодуэна, умершего в возрасте 62 лет.

Упорство Дельфины

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Дельфина Боэль со своим адвокатом после очередного судебного слушания - февраль 2017 года

Возникает вопрос - зачем Дельфина Боэль так упорно боролась за признание со стороны человека, который явно не хотел ее признавать?

В 2018 году суд назначил Альберту II срок в три месяца, в течение которых он должен был предоставить образец для генетической экспертизы, иначе госпожа Боэль будет признана его дочерью по умолчанию и, возможно, за ней будут признаны права на наследство.

Однако бывший монарх долго отказывался проходить ДНК-тест, пока в мае прошлого года апелляционный суд в Брюсселе не постановил взимать с него по 5 тысяч евро за каждый день непредоставления образца в лабораторию.

"Вся ее жизнь была ночным кошмаром из-за того, что она пыталась установить свою идентичность. […] У нее был биологический отец, который жестоко отверг ее, когда история о его отцовстве стала достоянием общественности", - объяснил адвокат Боэль в интервью телеканалу RTL.

По его словам, его клиентка решилась на судебную тяжбу, чтобы избавить своих детей от тяжести неразрешенной ситуации, с которой долго жила сама.

По некоторым данным, ежегодный доход Альберта II составляет около одного миллиона евро.

Как заявил бывший адвокат Альберта II Ален Беренбом в интервью фламандскому каналу VTM Nieuws, экс-монарх намерен включить Боэль в свое завещание на равных правах с остальными тремя детьми.