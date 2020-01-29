Жесткая отставка. Что говорят в Чувашии о скандале с Игнатьевым

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Игнатьев руководил Чувашией с 2010 года и до недавних пор пользовался поддержкой Путина

Михаил Игнатьев до последнего не хотел уходить в отставку и надеялся договориться с Кремлем если не о новом сроке, то хотя бы о возможности доработать до конца своих полномочий.

После неудачной фразы про необходимость "мочить" журналистов, а затем конфуза с сотрудниками МЧС при передаче им ключей от новых машин, на главу Чувашии обрушилось с критикой все руководство "Единой России", но он продолжал делать вид, что ничего не происходит.

Во вторник в театре оперы и балета он зачитывал послание госсовету республики, и многие ждали, что Игнатьев воспользуется этим шансом, чтобы красиво попрощаться и уйти с должности. Но глава Чувашии ставил задачи на будущее с таким видом, словно у него все в порядке и он намерен работать на своем посту еще много лет.

Сразу после окончания послания, когда стало ясно, что сам Игнатьев никуда не уйдет, его исключили из правящей партии, что стало прецедентом: действующих глав регионов из "Единой России" до этого не выгоняли.

Всем членам команды Игнатьева приходилось во вторник отводить глаза на вопросы журналистов, они предлагали подождать и не спешить с выводами, хотя всем им было известно, что в администрации президента России параллельно шли собеседования с новыми потенциальными главами Чувашии.

Вплоть до вечера вторника от Игнатьева продолжали ждать добровольного ухода и обсуждали его возможные карьерные перспективы. Например, несколько собеседников Би-би-си в Чебоксарах рассказывали, что пока еще главе республике предлагали выбрать между местом в Совете Федерации и креслом ректора сельскохозяйственной академии.

Но Игнатьев уперся и довел ситуацию до того, что Владимиру Путину пришлось увольнять его в связи с утратой доверия. Депутат чувашского госсовета от "Справедливой России" Игорь Моляков в разговоре с Би-би-си предположил, что если Игнатьев не уйдет сам, то, возможно, придется обсуждать его уже не карьерные перспективы, а уголовные.

Как утрачивали доверие президента

Сергей Горяшко, корреспондент Би-би-си:

Игнатьев стал одиннадцатым главой региона, которого президент увольняет в связи с утратой доверия. Таким образом были отправлены в отставку 10 губернаторов.

Впервые Путин использовал такую формулировку еще в 2005 году - тогда он снял с должности главу Корякского автономного округа Владимира Логинова. Округ позднее вошел в состав Камчатского края.

В дальнейшем почти все случаи увольнения губернаторов "в связи с утратой доверия" были сопряжены с уголовными делами в отношении глав регионов. Так, в 2006 году "по утрате доверия" должности лишился глава администрации Ненецкого автономного округа Алексей Баринов - годом позже он получил три года условно за хищения.

В 2007 году доверие президента утратил глава Амурской области Леонид Коротков. Ему предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, но позднее суд его оправдал.

Мэр Москвы Юрий Лужков потерял должность после 18 лет руководства городом также в связи с утратой доверия (правда, его уволил не Путин, а Медведев, занимавший тогда пост президента). Уголовного дела Лужков избежал.

В 2014 году Путин в связи с утратой доверия уволил главу Новосибирской области Александра Юрченко - он был под следствием по статьям "халатность" и "превышение полномочий". Дело в отношении него прекратили в 2017 году.

Также в 2014 году Путин с той же формулировкой снял с должности губернатора Брянской области Николая Денина. В 2015 году Денин получил четыре года колонии за превышение должностных полномочий.

В 2015 году Путин уволил в связи с утратой доверия двух губернаторов - главу Сахалина Александра Хорошавина и главу Коми Вячеслава Гайзера. Обоих сначала арестовали по обвинению в коррупции. В 2018 году Хорошавина приговорили к 13 годам колонии, Гайзера - к 11 годам.

Аналогично закончилась карьера губернатора Кировской области Никиты Белых - в 2016 году его арестовали по обвинению в получении взятки, спустя два года суд приговорил его к 8 годам колонии.

В 2017 году глава Удмуртии Александр Соловьев году тоже потерял должность в связи с утратой доверия и получил уголовное дело по статье "получение взятки". Он ожидает приговора под домашним арестом.