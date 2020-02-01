"Не йети, а борец сумо". Новый имидж снежного человека расколол Непал

Image caption Подобные статуи скоро появятся по всему Непалу в рамках Года туризма

В Непале разразился жаркий спор по поводу снежного человека. Но на этот раз не о том, реален или нет персонаж многочисленных легенд, а о том, как он выглядит.

"Это неправильно. Правительство не может просто взять и сделать, что ему заблагорассудится", - качает головой случайная прохожая Решма Шрестха, стоя перед двухметровой статуей, оказавшейся в центре скандала.

"Если бы вы мне не сказали, что это йети, я бы вообще не догадалась", - добавляет она.

"Это борец сумо"

Скоро по всему Непалу вырастет более ста подобных статуй - в рамках года празднований, посвященных разнообразным достояниям страны, которые могут быть интересны туристам.

Этих йети-талисманов можно будет найти у непальских достопримечательностей, в торговых центрах и аэропортах, даже в базовых лагерях Гималаев. Часть из них полетит в другие города мира.

Год праздничных мероприятий, как рассчитывает правительство Непала, должен привлечь в страну два миллиона туристов, но его запуск был несколько омрачен спором вокруг внешности главного талисмана.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В народных сказках йети обычно похож на обезьяну и имеет не самый добрый нрав

"В фольклоре йети всегда похож на обезьяну, - объясняет в интервью Би-би-си писатель Рам Кумар Панди, - а на нынешнем логотипе какой-то борец сумо. Он никак не напоминает мифическое существо из многочисленных народных легенд".

Панди разбирается в предмете, будучи автором нескольких книг о снежном человеке, и другие историки культуры Непала с ним согласны.

На самом деле, большинство непальцев - эксперты в том, что касается гималайского йети, без которого не обходится почти ни одна народная сказка. И вариант, сотворенный советом по туризму, их не впечатлил.

"Про снежного человека я знаю, что он похож на обезьяну и ходит по снегу", - продолжает Решма Шрестха, с сомнением разглядывая статую перед входом в сады Кайзер Махал в столице Непала Катманду.

Другой прохожий, Кришна Лама, тоже сравнивает статую с сумоистом: "Он похож на борца, а не на йети".

Image caption Борец сумо или йети?

И тем не менее, Комитет по йети-арту, один из организаторов Года туризма в Непале, не намерен отказываться от своих творений, которые стоили по 500 тысяч рупий (около 4,5 тысяч долларов) каждое.

По словам представителя комитета Према Прабхата Гурунга, поскольку йети - существо мифическое, к его современному изображению можно и даже важно было подойти креативно.

"Нашей целью было изобразить йети как символ мира, преодоления разногласий и смирения, а не как устрашающее существо, - подчеркнул он. - У людей по всему миру Непал должен ассоциироваться не только с Эверестом, Буддой и гурками. Йети может воплощать еще и нашу уникальность".

Автор дизайна йети Анг Тшерин Шерпа также непоколебим.

"Когда я рисовал эскиз, я не читал никаких книг, - объясняет он. - Я руководствовался историями, которые слышал в детстве, и образом Будды".

Но были и практические соображения: Шерпа признается, что не хотел покрывать своего персонажа шерстью, "чтобы было проще его красить".

Так кто же такой йети?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В последнее время йети в поп-культуре становится все милее

Йети, или снежный человек - мистическое существо, по легендам, обитающее в Гималаях.

Он фигурирует в фольклоре по обе стороны гор - в Индии, Бутане, Тибете и Непале, но особенно много про снежного человека в легендах шерп - народа, живущего в горах на высоте примерно 3,5 км на востоке Непала.

Йети живут на снежных вершинах гор, они крупнее, чем люди, и все их тело покрывает длинная шерсть. Они прямоходящие, с босыми ногами.

Важно уточнить, что они не отличаются дружелюбием. Есть истории, в которых снежный человек перекрывает двери во всех домах деревни, пока ее жителей нет дома. В других одни люди пытаются настроить йети друг против друга, но в результате снежный человек решает отомстить всему человечеству.

Бывают и женщины-йети. Одна из них поймала себе мужчину и родила от него двоих детей. Когда он сбежал от нее с сыном, она убила и съела дочь.

"Вероятно, народными сказаниями про йети люди пользовались, чтобы предупредить об опасности или донести мораль, чтобы дети не уходили далеко и оставались близ своих поселений", - говорит Шива Дхакал, автор книги "Народные сказания о шерпах и йети".

Конечно, в наши дни снежного человека обычно изображают в более приглядном свете. Недавний пример - прошлогодний полнометражный мультфильм "Эверест" компании DreamWorks, в котором маленькая девочка находит у себя на крыше очень пушистого йети и заводит с ним крепкую дружбу.