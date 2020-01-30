Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Полигон, где проводились испытания ракеты "Фау-2"

Пенемюнде - порт в северной Германии, где река Пене впадает в Балтийское море. В октябре 1942 года немецкие инженеры сидели здесь на командном пункте и смотрели на телевизионный экран, где крупным планом была видна ракета "Фау-2", находившаяся на стартовой площадке в паре километров оттуда. На другом экране, куда поступало изображение от камеры с широкоугольным объективом, они увидели, как ракета поднялась ввысь.

Испытания прошли успешно. Но помимо этого, на глазах инженеров произошло нечто, изменившее будущее человечества - хотя совсем не так, как они думали.

"Фау-2", которую также называли "оружием возмездия", была первой в мире баллистической ракетой дальнего радиуса действия, с ее помощью Гитлер рассчитывал выиграть войну. Ракета летела быстрее скорости звука, поэтому засечь ее было невозможно, пока она не взрывалась у цели.

Впрочем, у нее был очень большой недостаток: низкая точность. И хотя от ударов "Фау-2" погибли тысячи людей, ущерб был недостаточно большим, чтобы склонить чашу весов в войне на сторону немцев.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Первая атака "Фау-2" на Лондон произошла 8 сентября 1944 года

Вернер фон Браун, блестящий молодой инженер и создатель "Фау-2", после крушения Третьего рейха сдался американцам и помогал им в космической гонке.

Если бы ему сказали, что его ракета станет первым шагом на пути человека к Луне, он бы не удивился. Именно об этом он и мечтал. Однажды он был на короткое время арестован гестапо после того, как кто-то подслушал его разговор со знакомым в поезде: фон Браун говорил, что хотел бы делать космические корабли, а не оружие.

В день первого успешного испытания "Фау-2" он даже не задумывался о том, что на его глазах рождается еще одна важнейшая технология, которая, которая, несомненно, пришлась бы по вкусу гестаповцам - видеонаблюдение, известное сегодня как камеры CCTV (Сlosed Circuit Television).

Картинки на экранах в командном пункте в Пенемюнде были первыми в мире телевизионными кадрами, предназначенными не для передачи в эфир, а для наблюдения за чем-либо в режиме реального времени через так называемую замкнутую сеть (англ. сlosed сircuit).

Начальники в Пенемюнде могли губить сколько угодно подневольных рабочих, но сами гибнуть не хотели. Поэтому они привлекли инженера-телевизионщика Вальтера Бруха, чтобы тот придумал способ наблюдать за пусками с безопасного расстояния.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вальтер Брух впоследствии разработал систему аналогового цветного телевидения PAL

И поступили мудро, поскольку первая "Фау-2" взорвалась, уничтожив одну из видеокамер.

Сегодняшнюю востребованность детища Бруха трудно переоценить. Несколько лет назад в мире насчитывалось 245 миллионов камер видеонаблюдения - по одной на каждые 30 жителей Земли. По имеющимся данным, скоро в одном только Китае их будет вдвое больше.

Рынок таких устройств растет стремительно, а мировым лидером на нем является компания Hikvision, частично принадлежащая правительству КНР.

Что же делает Китай со всеми этими камерами?

Каждый шаг под контролем

Вот один пример.

Представьте себе сценку: вы пытаетесь перейти оживленную улицу в городе Сянъян. Вы не хотите ждать зеленого сигнала и перебегаете дорогу, лавируя между машинами.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Автоматизированный перекресток" в Сянъане: устройство для распознавания лиц и "экран позора"

Через несколько дней вы вполне можете увидеть свое фото, фамилию и номер удостоверения личности на огромном электронном табло над перекрестком в сопровождении надписи: "пешеход-нарушитель".

Но и это не все: камеры видеонаблюдения будут передавать информацию в общенациональную "базу данных социального кредита", которая вскоре должна заработать в Китае.

Как именно она будет работать, точно неизвестно. Но, судя по информации о проводимых испытаниях, власти намерены оценивать в баллах, насколько каждый человек является добропорядочным гражданином.

Вы потеряете очки за неосторожное вождение, задержку с оплатой счетов или "распространение ложной информации". С высоким баллом вы сможете бесплатно брать велосипеды напрокат, с низким вам не продадут билет на поезд.

Цель, понятно, состоит в том, чтобы стимулировать желательное для властей поведение. Как поэтично сказано в одном официальном документе, "сделать так, чтобы достойный вольно странствовал под Небом, а провинившемуся трудно было сделать и шаг".

Пророчество сбывается?

Может быть, читая это, вы вспомните одну книгу, изданную через семь лет после того, как заработала первая камера Вальтера Бруха.

В знаменитом романе "1984" Джордж Оруэлл изобразил мир, в котором каждый обязан иметь "телеэкран", и Большой Брат следит за всем - не только в общественных местах, но и в домах людей.

В романе есть намек, что изначально люди покупали эти устройства по собственному желанию. Когда двуличный мистер Чарингтон хочет правдоподобно объяснить Уинстону отсутствие "телеэкрана" в гостевой комнате его дома, он, как бы оправдываясь, говорит, что они "слишком дорого стоят", и он "не чувствовал в этом необходимости".

Это напомнило один мой недавний разговор о том, как крупные мировые корпорации упорно пытаются продать мне "умную" звуковую колонку, чтобы я мог при помощи голоса узнать прогноз погоды, или сказать: "Алекса, включи отопление", или следить за тем, что находится в моем холодильнике.

Image caption Реагирующие на голос "умные колонки" собирают огромный объем информации о нас

Подобные предложения хорошо описывает комик Зак Вайнерсмит:

- Можно мы разместим в вашем доме устройство, которое будет постоянно подслушивать то, что вы говорите и делаете, хранить эту информацию, извлекать из нее выгоду, а вам доступа к ней не давать?

- Вам придется заплатить мне как следует.

- Нет. Это вы нам должны заплатить!

-Что-о-о?

- Устройство будет знать, когда у вас заканчиваются сырные шарики и доставлять их с помощью дрона в течение 30 минут.

- Давайте его сюда!

Системы наподобие Amazon Echo и Google Home появились благодаря достижениям в создании искусственного интеллекта. По этой же причине резко растет спрос на камеры видеонаблюдения. Раньше их количество ограничивалось числом экранов, за которыми может следить человек. Но теперь просматривать, прослушивать и аналазировать информацию способен компьютер.

Не пора ли слегка занервничать? Или откинемся в кресле и будем ждать дрон с сырными шариками?

Можно ли им верить?

Прежде всего это зависит от того, насколько мы доверяем тем, кто за нами следит.

Amazon и Google заверяют, что не собираются прослушивать все наши разговоры.

Они утверждают, что устройства будут "просыпаться", лишь услыхав ключевые слова вроде "Алекса" или "OK Google" - и только тогда передавать аудиозапись в облако, где более мощные сервера расшифруют, чего именно нам хочется.

Если это и правда, мы должны быть уверены в том, что устройства надежно защищены от взлома - преступниками или, возможно, правительствами.

Но мысль, что государство знает все больше и больше о нашей повседневной жизни, вызывает отторжение не у всех.

Одна китаянка заявила австралийскому телеканалу ABC, что если камеры появятся на каждом углу, она лишь будет чувствовать себя в безопасности.

Те, кто думает иначе, могут утешать себя тем, что видеокамеры пока не настолько умны, как кажется. Перекресток в Сянъане выглядит полностью автоматизированным, но на самом деле видеозапись просматривают служащие, поскольку алгоритмы распознавания лиц ненадежны.

Но это не столь важно. Чувство, что на тебя смотрят, все равно действует: пешеходов-нарушителей стало меньше.

Это известный "принцип паноптизма": человек, знающий, что на него могут смотреть, всегда ведет себя так, как будто на него смотрят. Джордж Оруэлл отлично это знал.

Камерам видеонаблюдения может быть далеко до полного раскрытия их возможностей. Но для тех, кто рассчитывает с их помощью изменить наше поведение или даже мысли, это не препятствие.