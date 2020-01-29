Media playback is unsupported on your device Британский ученый: может ли коронавирус убить миллионы людей

Жертвами коронавируса в Китае, стали, по данным на 29 января, уже 132 человека. Число заболевших близится к шести тысячам. Может ли вирус в XXI веке убить миллионы людей, как "испанка" в 1919 году? Чем новая разновидность отличается от известных ранее? Кто находится в группе риска, и как защитить себя?

На вопросы корреспондента Русской службы Би-би-си Алины Исаченко ответил профессор медицинского факультета лондонского Империал-колледжа Робин Шаток.

Би-би-си: Чем этот вирус отличается от коронавируса тяжелого острого респираторного синдрома, или SARS, погубившего 813 человек в 2003 году?

Робин Шаток: В случае с вирусом SARS у людей сначала возникали симптомы заболевания, а затем уже они становились заразными. С нынешним же коронавирусом, хотя это и требует дополнительного исследования, люди могут быть заражены, но при этом еще несколько дней не проявляют никаких симптомов. При этом они уже могут быть заразными.

Если это действительно так, то взять под контроль распространение вируса будет сложнее, потому что зараженных, не проявляющих симптомы, трудно выявить, например, с помощью измерения температуры. Они выглядят вполне здоровыми, им незачем обращаться к врачам, они свободно контактируют с окружающими, но при этом могут способствовать быстрому распространению инфекции.

Би-би-си: Кто находится в группе риска?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тревога охватила и Россию. Женщина в маске на московской улице

Робин Шаток: Больше всех рискуют заболеть в тяжелой форме пожилые люди, а также те, кто страдает от заболеваний дыхательных путей. Для здоровых людей этот вирус большой проблемы не представляет.

Би-би-си: Означает ли это, что если человеку, допустим, 30 лет, и он ведет здоровый образ жизни, то он все же может заразиться, но не умрет?

Робин Шаток: Конечно, мы ничего не можем гарантировать, но, похоже, у подавляющего большинства молодых людей симптомы проявляются в умеренной форме, мало чем отличающейся от сильного гриппа.

Би-би-си: Как защититься от этого вируса, если человек находится в городе, где уже распространяется заболевание?

Робин Шаток: Лучший способ защиты от вируса - обычные средства гигиены. Старайтесь, чтобы на вас не чихали и не кашляли. Если вы сами больны, тщательно избавляйтесь от использованных одноразовых носовых платков. Чаще мойте руки - ведь вирус может передаваться не только воздушно-капельным путем, когда кто-то чихает или кашляет, вы можете подцепить его, касаясь зараженных поверхностей или инфицированного человека. Так что, повторюсь, регулярно моя руки, вы оберегаете себя от заражения.

Би-би-си: Помогают ли медицинские маски?

Робин Шаток: Маска обладает некоторыми защитными свойствами, но она не особо помогает, поскольку бытовые медицинские маски не способны задержать вирус. К тому же вирусы оказываются на руках, которыми люди трогают лицо, надевая и снимая эти маски, так что говорить об их эффективности не приходится.

Би-би-си: Что могут сделать страны для того, чтобы вирус у них не распространялся?

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Во многих странах возник ажиотажный спрос на медицинские маски, но врачи говорят, что это не панацея

Робин Шаток: Отдельной стране очень трудно уберечься от вирусов, учитывая глобальное передвижение людей. Если эпидемия началась, то в разных уголках мира будут фиксироваться новые случаи заражения.

То, что делает Китай, устраивая карантин в целых городах и ограничивая передвижение, должно сдержать скорость распространение вируса. Если данные меры окажутся эффективными, это затормозит его распространение, но мы все равно станем свидетелями глобальной эпидемии.

Мы знаем, что первоначальными носителями вируса были летучие мыши, что, возможно, был и промежуточный носитель, грызуны или какие-то иные виды. И рынок дичи в Ухани стал тем местом, где вирус передался от животного к человеку.

Я полагаю, что в будущем будет очень сложно предотвращать передачу вирусов от животных к человеку, поскольку это периодически и так происходит, а по мере того, как на планете будет все больше людей, живущих в непосредственной близости от животных, сама плотность населения увеличит такую вероятность.

Би-би-си: Одним из самых смертоносных вирусов XX века стал так называемый испанский грипп. Тогда эпидемия унесла десятки миллионов жизней. Может ли в XXI веке появиться столь же убийственный вирус?

Робин Шаток: На данном этапе мы не ожидаем, что этот вирус окажется столь же смертоносным, как "испанка", поскольку жертвами того вируса стало очень много молодых людей. В данном случае мы этого не наблюдаем.

Может ли в принципе повториться нечто, подобное "испанке"? Да, как глобальное сообщество мы всегда живем под угрозой пандемии. Поэтому очень важно быть готовыми к такому развитию событий.

Но сегодня мы имеем куда более развитую систему здравоохранения, у нас есть доступ к чистому кислороду, к антибиотикам, мы лучше подготовлены к такого рода сценариям. И все же нет сомнений в том, что рано или поздно случится новая пандемия инфлюэнцы.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лучшая защита - чаще мыть руки

Би-би-си:В интернете обсуждается вероятность того, что этот вирус якобы мог быть создан искусственно. Возможно ли это?

Робин Шаток: Абсолютно нет! Потому что мы смогли найти исходный вирус у летучих мышей. То есть он существовал и раньше, а потом передался человеку. Детективная история, если угодно, разгадана. Этот вирус не был создан искусственно в лаборатории, просто мы имеем дело с межвидовым переходом.

Би-би-си: Как может работать вакцина против вируса?

Робин Шаток: Когда мы представляем вирус, мы говорим о том, что он несет генетическую информацию в вирусной частице - вирионе. На поверхности вируса расположены белковые зацепки, с помощью которых он присоединяется к клеткам организма и вызывает инфекцию.

При разработке вакцины мы берем эту цепочку РНК и выясняем, какая ее часть отвечает за кодирование белков-зацепок. Затем мы берем уже эту конкретную часть цепочки и делаем вакцинацию, при которой вирус выражен только этим белком-зацепкой. Именно на эту часть вируса должен отреагировать иммунный механизм человека, вырабатывающий антитела, которые связывают этот белок.

Итак, если этот вирус попадает к человеку, у которого уже выработались антитела, они блокируют его и не позволяют проникнуть в целевые клетки. То есть человек не заражается.