Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Раньше ученикам частных школ поступить в Оксфорд было гораздо легче

Престижные британские университеты будут принимать больше студентов из бедных районов, даже если их результаты на вступительных экзаменах окажутся ниже, чем у абитуриентов из престижных районов и частных школ.

Новые рекомендации независимого регулятора Office for Students будут внедряться в жизнь ведущими университетами Великобритании, включая Оксфорд и Кембридж. Оба вуза обязались в следующие пять лет увеличить долю таких студентов из бедных семей до 7%.

"Когда я получила письмо с отказом из Оксфорда, я была в отчаянии", - рассказывает Кейт, которая просит не называть ее настоящее имя, потому что в ее школе все знают, что она одна из лучших учениц, победительница олимпиад и конкурсов, и все были уверены, что она поступит туда, куда захочет.

Уже сейчас Оксфорд и Кембридж принимают на бакалаврские программы определенное число студентов из бедных районов и государственных школ, даже если их вступительные баллы ниже, чем у тех, кто, как Кейт, закончили частную школу. В Оксфорде доля таких студентов составляет 3,7%, в Кембридже - 4,8%.

Правообладатель иллюстрации Christopher Furlong Image caption Руководство частных школ, таких как Итон, призывает не дискриминировать способных студентов

Кейт и ее родители считают, что она не попала в университет своей мечты именно из-за "искусственно созданных критериев".

"Ребенок из бедного района и ребенок из более обеспеченной семьи должны оцениваться одинаково, - говорит мама Кейт. - Дети не выбирают, в какой семье им родиться… Единственным критерием для поступления в престижные университеты должны быть академические успехи и достижения в выбранной области. Престижные университеты предлагают студентам сложную и интенсивную программу, не каждый студент может ее успешно освоить, поэтому и существует необходимость в строгом отборе".

Побороть неравенство

"Цель новых квот - борьба с неравенством, которое присутствует в самом основании нашего общества", - объясняет Крис Милворд из Office for Students. Регулятор не только может давать рекомендации, но и вводить санкции против университетов, которые не соблюдают определенные квоты.

Исследования фонда Sutton Trust, борющегося за повышение социальной мобильности в Великобритании, показывает, что 42% мест в Оксфорде и Кембридже заняты выпускниками частных школ.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Среди выпускников частных школ Британии процент поступивших в университеты выше

Кроме того, исследования фонда показывали, что в престижных вузах традиционно в разы больше студентов, которые выросли в богатых районах.

Противники нововведений говорят, что если университеты хотят принимать больше абитуриентов из бедных районов, - нужно увеличивать число мест, чтобы дать возможность поступить всем достойным кандидатам. "Если вы хотите усадить больше людей за стол, то сделайте стол больше!" - сказал в интервью Би-би-си Майкл Бьюкенен, управляющий Ассоциации директоров частных школ.

Однако увеличить число мест в Оксфорде и Кембридже, в отличие от некоторых других университетов, очень непросто, даже потому, что местные власти в обоих городах ограничивают число студентов. В старинных городах традиционно не хватает доступного жилья, а строить новые здания для аудиторий и общежитий очень трудно.

Конец меритократии?

После публикации новых правил противники квот стали говорить о том, что, какими бы целями ни руководствовались авторы инициативы и университеты, в конечном счете, это уничтожает меритократию.

"Нужно быть очень осторожным и не дискриминировать молодых людей на основе их классовой принадлежности", - говорит Майк Бьюкенен из Ассоциации директоров частных школ.

"Понятия "по достоинству" и меритократии трудно четко определить, - рассказывает профессор Лондонской школы экономики Сэм Фридман, со-автор книги "Классовый потолок". - Наше исследование британских элитных профессий показало, что студенты из рабочего класса, попав в престижные университеты, достигают лучших результатов, чем студенты из привилегированных семей".

Image caption Абитуриенты из бедных семей чаще выбирают университет поближе к дому

Профессор Фридман поддерживает внедряемые квоты, но добавляет, что существует множество других факторов. И после выпуска студенты из богатых семей всё равно сохраняют значительные преимущества.

"Все дело в том, что главный гарант успеха - так называемый банк мамы и папы", - говорит Сэм Фридман, поясняя, что состоятельные семьи могут не просто заплатить за хорошую школу, но и помочь недавнему выпускнику, например, перебраться в Лондон, где жизнь откровенно дорогая.

"Финансовый капитал родителей также позволяет рисковать в карьере - поступать на временную должность, легко переходить на другую непостоянную работу. А это способствует карьерному росту", - продолжает профессор Фридман.

По словам Сэма Фридмана, ситуация в Британии похожа на Францию и на США, но отличается, например, от скандинавских стран, где бесплатное государственное образование высокого качества обеспечивает равенство возможностей. И, как считает Фридман, квоты вводить безусловно легче, чем перестраивать всю систему школьного образования.

Уверенность в себе важнее диплома

Родители Кейт, получившей отказ из Оксфорда, считают, что их решение отдать дочь в частную школу было верным и оправданным несмотря ни на что.

И даже если многие родители в последние пару лет действительно рассчитывают, что в новых реалиях учеба детей в государственной школе повышает шансы на поступление в престижный вуз, об угрозе для частных школ говорить преждевременно.

"Думаю, это вряд ли приведет к тому, что средний класс потеряет интерес к частным школам, - рассуждает мама Кейт. - При приеме на работу диплом Оксбриджа - это не гарантия успеха. А вот более широкий кругозор и уверенность в себе выпускника частной школы - это очень важные составляющие успеха в карьере".

"Важно как можно раньше объяснить ребенку, что полученный отказ от Оксфорда и Кембриджа не является провалом всей его жизни. И есть много других не менее хороших вариантов, которые позволят ему достигнуть успеха в выбранной сфере деятельности".