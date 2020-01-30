"Сдают как раба". Как конфликт Кокорина с "Зенитом" всколыхнул российский футбол

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Футболиста "Зенита" Александра Кокорина, отсидевшего срок за драку в Москве, пытаются отдать в аренду в футбольный клуб "Сочи". Резко против этого выступают как сам игрок, так и главный тренер "Зенита" Сергей Семак. Спортивные журналисты считают, что решение об аренде может быть политическим.

По одной из версий, аренда против воли игрока - результат закулисных договоренностей контролирующих"Зенит" и "Сочи" Алексея Миллера и Бориса Ротенберга. По другой, власти не хотят, чтобы за клуб-чемпион играл человек с судимостью. Спортивные СМИ описывают ситуацию словом "рабство".

Начало футбольного сезона 2019/2020 года Александр Кокорин, нападающий "Зенита", встретил не на поле, а в колонии в Белгородской области. Этому предшествовали более полугода следствия и судов. Дело о хулиганстве и причинении вреда здоровья на него завели после того, как он вместе с другом, футболистом Павлом Мамаевым, поучаствовал в двух драках в Москве за один вечер.

С самого начала клубы очень по-разному реагировали на ситуацию, в которой оказались их игроки. Сергей Галицкий, владелец "Краснодара", где тогда играл Мамаев, заявил, что полузащитника отчислят из команды из-за его поведения. Так и произошло - после выхода из колонии Мамаев продолжил свою карьеру в "Ростове".

"Зенит" же Кокорина активно поддерживал - игроки и руководство писало для него поручительства и положительные характеристики. Слухи о его возможной аренде "Сочи" - новым клубом, который пока ничего значительного не добился, ходили еще летом. Но после того как футболист вышел на свободу по УДО в середине сентября, гендиректор "Зенита" Александр Медведев заявил, что вариант с арендой даже не рассматривался: "Александр будет работать в нашем клубе".

Предполагалось, что Кокорин начнет играть за "Зенит" с весны, когда стартует вторая половина сезона. Тренер Сергей Семак хвалил его за усердие на тренировках. "Он и был, и есть прекрасный игрок, если говорить о профессиональных качествах. Кокорин - один из лучших футболистов России", - отмечал он.

Кокориным даже заинтересовался нидерландский "Фейеноорд". В ответ на вопрос о возможной аренде футболиста в этот клуб Медведев отрезал: "Ведущих игроков мы в аренду не отдаем".

Кокорина ждали и многие болельщики "Зенита", а в соцсетях клуба регулярно публиковали ролики об успехах футболиста.

Нужен "Зениту", но играть за него не будет

21 января гендиректор "Сочи" Дмитрий Рубашко неожиданно объявил, что Кокорин до конца сезона будет выступать за клуб на правах аренды. Сейчас "Сочи" идет на последнем месте в чемпионате, команде грозит вылет из высшей лиги.

Главный спонсор и владелец "Зенита" - государственная монополия "Газпром", которой руководит Алексей Миллер. "Сочи" владеет Борис Ротенберг-старший. СМИ писали о том, что фактически основной спонсор клуба - "Газпромбанк". В самом клубе это не подтверждали, но и не опровергали.

Сын Ротенберга долгое время проработал в банке, совет директоров которого возглавляет Миллер. А за прошедшие полгода в Сочи переехали восемь футболистов "Зенита".

Сам Кокорин в момент объявления о его аренде находился на сборах в Катаре с "Зенитом" и как ни в чем не бывало проводил утреннюю тренировку.

Болельщики "Зенита" после появления новостей атаковали "Инстаграм" главного тренера Сергея Семака вопросами о причинах ухода Кокорина. "Мнение не поменялось - он нам нужен", - сухо ответил тренер. Через пару часов он выпустил Кокорина на тренировочный матч против катарской команды "Аль-Увайнах" - и даже отдал ему капитанскую повязку. Игрок забил трижды и отдал голевой пас.

Уже после игры Семак заявил, что Кокорин расстроен новостями, и выступил в поддержку футболиста. "Что касается его будущего, здесь я не принимаю решения, к большому сожалению", - говорил главный тренер.

Агент Кокорина на следующий день заявил, что в "Сочи" тот не собирается. Вскоре футболист вышел в стартовом составе "Зенита" и во втором товарищеском матче - с "Зальцбургом". И вновь в статусе капитана.

В ситуацию вмешался даже главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов, назвавший аренду в "Сочи" "разумным решением". Черчесов намекнул, что игроки сборной должны получать больше практики, чтобы попасть в команду для участия в Евро-2020.

Но 28 января стало известно, что Кокорин не согласился на переход в "Сочи" и до конца сезона будет тренироваться с дублем "Зенита", а за основную команду не выступит. На сборы клуба его не взяли.

"По поводу своего будущего я пока, если честно, затрудняюсь сказать. Я сам пока всего, если честно, не понимаю", - сказал сам Кокорин.

Правообладатель иллюстрации Alexander Demianchuk/TASS Image caption В товарищеских мачтах Кокорин выводил команду на поле в качестве капитана, хотя обычно эту роль выполняет Артем Дзюба

Несмотря на отказ Кокорина ехать в "Сочи", руководство южного клуба 29 января выразило надежду на его переход. "Шумиху все подстегивают, но дальше смысла подстегивать ее нет. Дайте им время, я думаю, все утрясется, и Александр перейдет в "Сочи". Я прошу не торопить Александра, на него сейчас все накинулись. Дайте ему нормально подумать", - сказал спортивный директор Рыбашко.

Произошедшая ситуация - безусловно, экстраординарная, объясняет Би-би-си журанлист Sports.ru Глеб Чернявский: "Она не имеет никакого отношения к футболу. Тренер сказал, что игрок нужен. Игрок хочет остаться. Игрока делают капитаном команды, поддерживают. А в итоге его выгоняют из команды".

По словам Чернявского, в определенных ситуациях у тренера действительно может не быть последнего слова по поводу карьеры игрока, но чаще всего это касается трансферов футболистов, а не вопросов аренды. "Аренда же происходит, когда это выгодно клубу - либо хотят разделить обязанности по зарплате, либо помочь игроку получить игровую практику", - объяснил журналист.

По данным спортивного комментатора Василия Уткина, действующая зарплата Кокорина в "Зените" - всего 20 тысяч рублей. Новый контракт с клубом Кокорин подписал после выхода из колонии - он рассчитан до конца сезона.

"Ему лучше сбежать из России"

Именно Уткин первым высказал мнение о возможных причинах случившегося с Кокориным. "Решение связано с возвращением высшей администрации из отпуска. В команде Кокориным довольны и на него рассчитывали. Но принято решение гнобить парня дальше", - объяснил журналист.

Уткин не пояснил, кого называет "высшей администрацией". Командой владеет "Газпром", совет директоров которого в свою очередь возглавляет Алексей Миллер.

Издание Sport24 утверждало, что решение о "ссылке" Кокорина в "Сочи" может носить политический характер: "Несмотря на поддержку клуба, против возвращения Александра в состав "Зенита" выступают люди из властных структур. Мотивировка - он не раскаялся и с такой биографией не должен играть за клуб-чемпион".

Кроме того, по данным издания, Семак и непосредственное руководство клуба до последнего ничего не знали о планах высшего руководства отдать игрока в аренду.

Правообладатель иллюстрации Petr Kovalev/TASS Image caption Председатель совета правления "Газпрома" Алексей Миллер и член совета директоров Сергей Фурсенко.

Sports.ru писал, что об аренде Кокорина в "Сочи", скорее всего, "договорились лично Борис Ротенберг и Алексей Миллер".

Спортивный журналист Игорь Рабинер тоже заявил, что "где-то наверху определенно дали команду": "Зэк за "народное достояние" играть не может".

Сам Ротенберг во время разгоревшегося скандала рассказал, что Кокорин "знал все заранее". "Мы с Сашей хорошо знакомы, по аренде общались с ним напрямую, но в последний момент что-то изменилось", - сказал бизнесмен.

"Газпром" ситуацию с Кокориным не комментировал, официального заявления не делал и сам "Зенит". Тренер "Зенита-2" Владислав Радимов лишь отметил, что Кокорину было бы тяжело выдержать конкуренцию с игроками основного состава.

По мнению спецкора Sport24 Александра Муйжнека, ситуация, когда руководство клубов закулисно договаривается о переходах игроках, для "Зенита" не в новинку. Журналист сравнивает эту ситуацию с переходом Алексея Сутормина, который перешел из "Оренбурга" в казанский "Рубин", но буквально через несколько дней оказался уже в "Зените".

В "Рубине" уже официально подтвердили переход Сутормина и представили его как нового игрока. Сам он говорил, как рад оказаться в Казани. Но тот же Семак настоял, что Сутормин нужен "Зениту". "Была договоренность на уровне руководства - СМИ писали, что переговоры вели лично Миллер и глава Татарстана Рустем Минниханов. В том же месяце футболист перешел в "Зенит", - напомнил Муйжнек в разговоре с Би-би-си.

Ситуацию, в которую попал Кокорин, колумнисты многих спортивных изданий описали словом "рабство". "Футболист оказался совершенно не готов, что с ним начнут обращаться как с рабом", - пишет Eurosport. "Кокорин - раб. Ему лучше сбежать из России. Сделки между Миллером и Ротенбергом в нашей стране просто так не срываются", - рассуждает автор "Чемпионата".

"Ничего хорошего нет в том, что судьбу игроков решают так, что плюют не только на его интересы, но и интересы тренера, - рассуждает Муйжнек. - Беспрецедентна именно такая ситуация, когда плюют не только на интересы игрока, но и тренера. Который сам напрямую говорил, что руководство "Зенита" согласовало его возвращение и это слово было решающим".

В сложившейся ситуации ущерб понесли все стороны, говорит Чернявский: "Семак - пострадавший, потому что ему показали, что его мнение ничего не стоит. Кокорина реально сдают как раба. "Зенит" тоже пострадал - они строят из себя европейский клуб, но когда вмешиваются "царьки", повлиять на это никак не могут".

Сложившая ситуация навредит всему российскому футболу, уверен журналист: "Когда политика настолько переплетается с футболом, это не то что плохо для футбола - это его просто позорит".