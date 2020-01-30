В преамбулу Конституции предлагают добавить слова о народе-победителе. Это законно?

Правообладатель иллюстрации Kremlin.ru Image caption Рабочая группа по проработке поправок в Конституцию на встрече с Путиным

Рабочая группа по проработке президентских поправок в Конституцию подняла вопрос об изменении ее преамбулы. В идеологическое вступление к основному закону предлагается добавить положения о народе-победителе и национальных ценностях. Сопредседатели рабочей группы утверждают, что ограничений по правкам преамбулы нет. Менее пяти лет назад Госдума и правительство высказывались резко против таких изменений. При этом процедура редактуры преамбулы Конституции вовсе не оговаривается законом.

Несмотря на то что поправки в Конституцию, которые внес в Госдуму президент Владимир Путин, касаются только 3-8 глав Конституции и не затрагивают преамбулу, уже появились предложения внести изменения и в нее.

Преамбула - это вступление к Конституции, в котором провозглашаются цели ее принятия. Сейчас в преамбуле говорится об утверждении прав и свобод человека, гражданского мира и согласия, памяти предков, вере в добро и справедливость, осознании себя частью мирового сообщества. У участников рабочей группы, которым президент поручил прорабатывать изменения в Конституцию, возникло несколько идей, как переписать вступление основного закона.

Статус победительницы и вера в бога

Сенатор Алексей Пушков предложил закрепить в преамбуле "основные решающие исторические точки для нашего государства": "Я бы отметил в той или иной форме нашу победу во Второй мировой войне, наш статус державы-победительницы", - цитирует его РИА Новости. Глава "Волонтеров Победы" Ольга Амельченкова посчитала важным добавить во вступление слова "о гордости за нашу страну, наши великие победы и подвиги наших предков".

Лидия Михеева, сопредседатель Общественной палаты, предложила добавить в преамбулу упоминание "о роли и значении гражданского общества". Ее поддержала сопредседатель рабочей группы, директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве Талия Хабриева.

Хабриева отметила, что с 1993 года, когда была принята Конституция, "многое поменялось" и "ограничений по изменению преамбулы не имеется" (цитата по ТАСС). Свои идеи нашлись и у самой Хабриевой - она предложила закрепить во вступлении нормы о национальных ценностях, которые позволят избежать фальсификации истории.

Предложения по исправлению преамбулы прозвучали и со стороны - так, замглавы Всемирного русского народного собора Константин Малофеев предложил вписать туда положения о вере в бога, многодетности, понятии семьи как союза мужчины и женщины, а также ответственности государства за воспитание людей.

Идею Малофеева поддержал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас. "Текстовка еще подлежит обсуждению, но сама идея мне кажется очень разумной", - сказал Клишас, который также занимает должность сопредседателя рабочей группы по изменению Конституции.

Третий сопредседатель, глава комитета Госдумы по госстроительству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос Интерфакса о том, будут ли вносить поправки в преамбулу, ответил: "Скорее всего, будем".

Позже он сообщил, что у рабочей группы нет ограничений по рассмотрению поправок к преамбуле: "Пока предложения идут в сфере исторической памяти. Вот сегодня [29 января] говорили про русский язык и другие вещи. Пока единого текста нет. Договорились, что в преамбулу тоже будем вносить поправки. Ограничений у нас по этому поводу нет" (цитата по РИА Новости).

"Раз не сказано, как ее менять, значит, править нельзя"

На самом деле, ограничения по исправлению преамбулы существуют, считают опрошенные Би-би-си юристы. Процедура внесения поправок в Основной закон регулируется несколькими документами. Это 9-я глава самой Конституции и закон "О порядке принятия и вступления в силу поправок к Конституции", принятый еще в 1998 году. Они устанавливают порядок изменения для каждой из девяти глав Конституции, но преамбула в них вообще не упоминается.

"В Конституции нет ответа на вопрос, возможно ли вносить поправки в преамбулу и в какой процедуре - это тот случай, когда необходимо заключение Конституционного суда", - сказал Би-би-си бывший член президентского Совета по правам человека, специалист по конституционному праву, доктор юридических наук Илья Шаблинский. С запросом о толковании Конституции, согласно статье 125 закона "О Конституционном суде", вправе обратиться президент, Совет Федерации, Госдума, правительство и органы законодательной власти субъектов РФ.

По мнению Шаблинского, "преамбула - это часть Конституции, имеющая исключительное значение, надпартийный и исторический смысл, вносить в нее поправки, исходя из партийных или конъюнктурных интересов нельзя".

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Доктор юридических наук, эксперт в области конституционного права Елена Лукьянова подчеркивает: "Раз в законах не сказано, как менять преамбулу Конституции, то и править ее нельзя". "Значит, изменения в преамбулу возможны только в случае принятия новой Конституции - через созыв Конституционного собрания и референдум", - сказала Лукьянова Би-би-си. Порядок принятия нового основного закона описан в статье 135 Конституции.

В 2015 году Госдума рассматривала вопрос о возможности внесения поправок в преамбулу. Единороссы Евгений Федоров и Антон Романов тогда предложили парламенту принять закон "Об установлении возможности изменять преамбулу Конституции Российской Федерации".

Федоров - основатель провластной ультраконсервативной организации "Народно-освободительное движение", которая выступает за отмену Конституции 1993 года и расширение президентских полномочий.

Тогда для внесения правок во вступление к основному закону депутаты предлагали применять ту же процедуру, которая действует и для глав 3-8 Конституции - то есть принятие поправок сначала голосами трех четвертей членов Совета Федерации и двух третей депутатов Госдумы, а затем одобрение изменений региональными парламентами.

Авторы законопроекта считали, что он позволит "восполнить существующий правовой пробел", чтобы создать "правовые основания для внесения изменений в преамбулу, отражающих политические изменения, произошедшие в России, настрой народа, его стремление к сохранению традиционных ценностей, способствующих сплочению и общественной солидарности".

В пояснительной записке депутаты ссылались на Конституционный суд, который 50 раз упоминал преамбулу в своих решениях и считает, что "именно в ней содержится универсальный социально-политический, нравственный и юридический критерий адекватности правоприменения в стране".

"Изменение повлечет за собой разрушение всей системы правовых норм"

В отличие от нынешних сопредседателей рабочей группы, тогда и Госдума, и правительство высказались против идеи о редактуре преамбулы.

В официальном отзыве правительства, подписанным тогдашним главой аппарата Белого дома Сергеем Приходько, говорилось, что "внесение предлагаемых изменений недопустимо ввиду отсутствия в Конституции норм, предусматривающих правила внесения поправок и пересмотра положений преамбулы". Приходько ссылался на статьи 108, 134, 136 и главу 9 Конституции, которые "не содержат положения о пересмотре преамбулы".

Тот же вопрос рассматривался на заседании профильного комитета Госдумы по конституционному законодательству и госстроительству. В заключении, подписанном его председателем Владимиром Плигиным (предшественником Павла Крашенинникова) подчеркивалось, что "положения преамбулы Конституции должны быть так же защищены от редактирования", как и главы 1, 2 и 9, которые "не могут быть пересмотрены Федеральным собранием" и "нуждаются в повышенной юридической защите, поскольку их изменение повлечет за собой разрушение всей системы правовых норм".

Правовое управление Госдумы в своем заключении также обращало внимание законодателей, что "главой 9 Конституции, устанавливающей порядок внесения конституционных поправок, не предусмотрена возможность внесения поправок в преамбулу".

Рассмотрение законопроекта Госдума переносила в течение месяца шесть раз и 13 октября 2015 года окончательно отклонила его. На заседании Федоров прямо заявил, что Конституция 1993 года "была принята впопыхах" и содержит ошибки. К ним он предлагал отнести обязательство "сознавать себя частью мирового сообщества", из которого, по его мнению, "вытекают и другие элементы Конституции, например та же упомянутая 15-я статья, которая предписывает обязательное исполнение решений иностранных чиновников на территории Российской Федерации".

"Мы говорим о фундаменте, содержащем ошибки, из-за которых здание на этом фундаменте имеет серьёзные уязвимости, особенно отчётливо вскрывшиеся в последнее время, в условиях внешней агрессии. Короче, за что голосовать российскому гражданину или за что нельзя голосовать, решают иностранные чиновники - давайте называть вещи своими именами! Всё это, как видите, звенья одной цепи и вытекает из Конституции, а Конституция вытекает из преамбулы", - взывал к депутатам Федоров.

Фракция "Единая Россия" не поддержала своих однопартийцев и предложила законопроект отклонить. В итоге за него проголосовали 65 депутатов, а остальные 385 депутатов Госдумы вообще не приняли участие в голосовании, и проект был отклонен.

Эксперт по конституционному праву профессор Владимир Кряжков в 2016 году, анализируя правовые основы поправок к Конституции, писал, что преамбулу Конституции будет правильно, как минимум, уравнять с основами конституционного строя и признать, что ее преобразование, если в этом есть необходимость, допустимо только через пересмотр Конституции в порядке ее статьи 135 - то есть Конституционным собранием. О том же, согласно стенограмме обсуждения в Госдуме, говорил и Владимир Плигин.

Би-би-си попросила Плигина прокомментировать нынешние инициативы рабочей группы. Он оценивать их отказался.