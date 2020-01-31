Фото: жизнь на фоне борьбы с коронавирусом

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку коронавируса в Китае чрезвычайной ситуацией международного масштаба.

В результате вспышки коронавируса умерли по меньшей мере 213 человек, большинство из них - в китайской провинции Хубэй; всего в Китае количество заболевших приближается к 10 тысячам. Случаи заражения зафиксированы уже в 23 странах, в том числе в Британии и России.

По зяввлению ВОЗ, распространение коронавируса можно остановить, если страны мира примут меры по раннему распознаванию вируса, изолируют больных и отследят их контакты. Среди основных симптомов заражения - повышенная температура, кашель и затрудненное дыхание.

Мы собрали фотографии, рассказывающие о том, как Китае и других странах Азии власти и сами жители принимают меры против распростанения коронавируса.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Народная вооруженная милиция Китая перед портретом Мао Дзэдуна на площади Тяньаньмэнь в Пекине

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Лидер Гонконга Керри Лэм и другие представители властей Гонконга на пресс-конференцию пришли в медицинских масках, 31 января 2020 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лидер Гонконга Кэрри Лэм после пресс-конференции, посвященной ситуации с коронавирусом. В Гонконге выявлено 12 подтвержденных случаев заражения. В связи со вспышкой коронавируса школьные каникулы были продлены на один месяц - до 2 марта.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Пожилая женщина просит милостыню в Маниле. 30 января стало известно, что на Филиппинах зарегистрирован первый в стране случай заражения новым типом коронавируса. Вирус обнаружен у китаянки, приехавшей из города Ухань

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пожилой мужчина в медицинской маске упал замертво на улице рядом с больницей в городе Ухань. 30 января 2020 года

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Корреспондент успел сфотографировать происходящее до того, как к тело мужчины забрали медики

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девушка молится перед индуистским алтарем Эраван в Бангкоке, 31 января 2020 года

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В китайском городе Куньмин (провинция Юньнань) из-за вспышки коронавируса не работают магазины

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Туристы в Бангкоке перед алтарем Эравана. В пятницу стало известно, что в Таиланде зарегистрирован первый случай заражения коронавирусом в самой стране. До этого в Таиланде случаи заболевания фиксировались либо у туристов из Китая, либо у жителей Таиланда, возвращавшихся домой из КНР

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Посетители храма в Ханое. Во Вьетнаме в минувший четверг были подтверждены три новых случая заражения коронавирусом, таким образом число случаев заражения в стране достигло пяти

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Скорая помощь в Сеуле везет из аэропорта нескольких граждан Южной Кореи, которые были репатриированы из Уханя с симптомами, похожими на признаки заражения коронавирусом. В Южной Корее зарегистрировано шесть случаев заболевания коронавирусом

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Женщина с ребенком в Гонконге. За ней - очередь в аптеку за медицинсками масками

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию костюма после того, как они доставили тело скончавшегося в больницу. Ухань, 30 января 2020 года

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Медицинские сотрудники Больницы тропических болезней в Ханое

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Девочка в "защитной маске", сделанной из пластиковой бутылки, вместе с семьей ждет свой рейс в аэропорту Пекина

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жительница Гонконга смотрит на закат с пирса

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