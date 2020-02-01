Российским авиакомпаниям запретили летать в Китай из-за вируса. Всем, кроме "Аэрофлота"

Правообладатель иллюстрации Савостьянов Сергей Image caption Многие страны полностью или частично приостановили полеты в Китай

Штаб по контролю распространения коронавирусной инфекции в России в пятницу объявил о новых мерах. Среди них - серьезные ограничения на полеты в Китай. Из российских авиакомпаний все регулярные рейсы в эту страну сохранит только государственный "Аэрофлот". Также продолжат выполнять рейсы китайские авиакомпании. Кто от этого выиграет и кого ждут убытки?

Как заявила 31 января глава оперативного штаба, вице-премьер Татьяна Голикова, полеты российских авиакомпаний в Китай будут прекращены по всем маршрутам. При этом "Аэрофлот" сохранит все регулярные рейсы в эту страну - компания продолжит летать в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг.

Также регулярные рейсы в Москву продолжат выполнять четыре китайские авиакомпании, которые летают в Россию по межправительственному соглашению.

Кого коснутся ограничения

Рейсы в Москву из Китая выполняют Air China, China Southern, China Eastern, Hainan Airlines и Beijing Capital Airlines (дочерняя компания Hainan Airlines).

Из российских перевозчиков ограничения затронут регулярные рейсы S7, "Уральские авиалинии", "Ираэро", "Якутия", NordStar, Azur, IFly, Nord Wind, "Икар", Royal Flight.

Позже министерство транспорта уточнило, что режим работы российских авиакомпаний, выполняющих полеты в Китай и из него, с 1 февраля изменится с регулярного на чартерный.

"Это может повлечь изменение номера рейса, повлиять на дату и время вылета. Информация обо всех таких случаях будет размещена на сайтах перевозчика", - говорится в сообщении министерства.

Накануне в ведомстве прошло совещание под руководством министра Евгения Дитриха - он также яляется членом штаба по борьбе с распространением коронавируса, куда входит и глава "Аэрофлота" Виталий Савельев, единственный представитель авиаотрасли в штабе. Как пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на свои источники, во время совещания министр утверждал, что "Аэрофлоту" оставят "один-два рейса" из Москвы в Пекин. Предполагалось, что остальные должны быть закрыты.

Однако в итоге "Аэрофлот" смог сохранить все свои рейсы в Китай. При этом ранее компания подчеркивала важность для нее этого направления, в том числе транзитных рейсов. Так, одной из главных целей стратегии перевозчика, принятой в 2018 году, было нарастить международный транзитный пассажиропоток с 5 млн пассажиров в 2017 году до 10-15 млн в 2023 году.

Компания отдельно говорила о своих планах на китайском направлении: "Ведущая российская авиакомпания выигрывает до 3 часов времени транзита по сравнению с конкурентами и имеет самые низкие затраты на этих трассах, а также занимает первое место по перевозкам на ряде направлений из крупных европейских центров в города Китая", - говорилось в сообщении перевозчика.

По мнению главного редактора отраслевого агентства "Авиапорт" Олега Пантелеева, потери всех российских компаний, которые перестали летать в Китай, будут существенными, а меньше всех пострадает "Аэрофлот".

Отмены рейсов и возвраты денег

В "Уральских авиалиниях" после заявления Татьяны Голиковой сообщили, что с 1 февраля приостанавливают все рейсы в Китай.

"Согласно распоряжению правительства РФ, авиакомпания "Уральские авиалинии" с 1 февраля 2020 г. приостанавливает выполнение следующих рейсов в/из КНР: Екатеринбург - Ордос - Бангкок, Москва - Ордос, Екатеринбург - Харбин, Екатеринбург - Пекин, Владивосток - Харбин, Екатеринбург - Сиань - Пхукет, Казань - Харбин, Красноярск - Харбин, Москва - Харбин, Владивосток - Харбин, Новосибирск - Харбин", - говорится в сообщении компании (ее цитирует Интерфакс).

Для вывоза туристов, находящихся на территории КНР, авиакомпания планирует "выполнить ряд чартерных рейсов". Пассажирам, которые уже купили билеты в Китай, "Уральские авиалинии" предлагает оформить возврат без штрафов.

В S7 по состоянию на вечер 31 января не получили указаний от властей - при этом пообещали туристам возвращать деньги за билеты без штрафов.

"В настоящий момент S7 не получала никаких распоряжений от регулирующих органов о прекращении авиасообщения с КНР. Следите за обновлением информации на сайте!" - говорится в новости на странице перевозчика.

Там же описан порядок получения возврата за билеты в Китай. Для рейсов с 29 января по 29 февраля можно поменять дату или вернуть деньги без штрафов - правда, если сам билет куплен до 27 января.

В то же время в S7 высказали недоумение мерами, которые решили предпринять в штабе.

"Идею вывозить граждан РФ, находящихся сейчас в Китае, только через Москву мы считаем абсолютно нецелесообразной. Наибольший пассажиропоток россиян сейчас наблюдается в города Сибири и Дальнего Востока", - говорится в сообщении перевозчика, его цитирует Интерфакс.

"Если смотреть на статистику продаж до 20-х чисел февраля, то видно, что количество пассажиров, направляющихся в города Сибири, в два раза превышает аналогичную категорию пассажиров в Москву. В случае, если кто-то из пассажиров окажется инфицированным, количество потенциальных контактов при перевозке с пересадкой в Москве может возрасти", - заявили в S7.

Правообладатель иллюстрации Савостьянов Сергей Image caption Все рейсы из Китая в Россию будут прилетать в один терминал аэропорта "Шереметьево"

Как сообщили в аэропорту "Шереметьево", с 31 января под рейсы из Китая отвели отдельный терминал F. Всего туда будет прилетать 18 рейсов по этому направлению.

Русская служба Би-би-си направила запросы в "Аэрофлот", S7 и "Уральские авиалинии".

Будут ли компенсации для авиакомпаний?

Всего, по подсчетам "Коммерсанта", в зимнее расписание 11 российских авиакомпаний еженедельно выполняли 54 рейса в Китай из 23 российских городов. Восемь китайских авиакомпаний выполняли 37 рейсов в Россию в неделю. За 1-25 января на линиях перевезено 199,84 тыс. пассажиров - и это "огромный рынок".

При этом российские авиакомпании и так с 2018 года говорят о рекордных убытках в отрасли. Тогда главной причиной перевозчики называли высокие цены на керосин.

В октябре 2019 года Владимир Путин поручил правительству компенсировать авиакомпаниям эти расходы. Разные чиновники называли сумму от 23 до 25 млрд рублей. Однако, по состоянию на конец января 2020 года, по данным РБК, компенсации все еще не выплачены.

9 июля 2019 года были запрещены полеты из России в Грузию из-за происходивших там протестов. По данным "Ведомостей", потери авиаперевозчиков составили около 3,2 млрд рублей. Однако, по данным на ноябрь 2019 года, компенсацию авиакомпании, среди которых "Аэрофлот", "Уральские авиалинии" и S7, так и не получили.

Ассоциация эксплуатантов воздушного транспорта предсказывала убытки за 2019 год в размере 40 млрд рублей против 51,7 млрд в 2018-м. Однако цены на билеты все равно росли. По данным АЭВТ, средняя стоимость авиабилета в одну сторону по России выросла на 7,8% по итогам девяти месяцев 2019 года.

По словам Олега Пантелеева, российским компаниям вряд ли стоит рассчитывать на какие-то компенсации со стороны авиационных властей в ситуации с полетами в Китай.

"Авиакомпании заинтересованы в том, чтобы получить компенсацию, но не факт, что такой вопрос будет решен в пользу авиаиндустрии. Не самый удачный пример, когда в 2003 году была эпидемия атипичной пневмонии, тогда Россия о компенсации убытков авиакомпаниям даже не бралась рассуждать. Но в целом можно исходить из того, что другие страны не практикуют выплату компенсаций", - сказал он.

Ранее после рекомендаций Роспотребназдора и Ростуризма несколько туроператоров приостановили свои китайские туристические программы, также было отменено большинство чартерных рейсов. Например, об отмене программ сообщили ANEX Tour и авиакомпания-партнер AZUR Air, а также оператор TEZ Tour и авиакомпания Nordwind.

Ассистент генерального директора Nordwind Airlines Антон Маслаков сказал Би-би-си, что компания вывезет своих последних пассажиров 1 февраля.

"Мы завтра вывозим последние китайские тургруппы в Гуанчжоу из Иркутска. Обратно возвращаемся пустым рейсом, поэтому, собственно, на нас это решение не влияет. Компания следует всем рекомендациям - и китайской стороны, и российской", - сказал он. Маслаков считает, что сейчас преждевременно делать какие-либо прогнозы о возобновлении полетов в Китай в полном объеме, но надеется, что запрет будет действовать не более двух месяцев.

Маслаков рассказал, что компания "не досчитается порядка семи рейсов в неделю".

По решению штаба по борьбе с коронавирусом, организованных российских туристов с острова Хайнань вывезут до 4 февраля.

31 января Татьяна Голикова заявила, что в России выявили первых двух заболевших коронавирусом 2019-nCov. Это произошло в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане КНР.

За январь многие страны полностью или частично закрыли перелеты в Китай - среди них, например, Италия, Грузия, Казахстан, Украина, Израиль, Пакистан, которые прекратили авиасообщение полностью.

Британская авиакомпания British Airways 29 января приостановила все полеты на материковую часть Китай и из нее из-за распространения коронавируса.