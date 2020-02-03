Некупленные помидоры и непроданные крабы. Как коронавирус бьет по российской экономике

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Вспышка коронавируса в Китае уже начала сказываться на российской экономике и бизнесе. Рынки ведут себя нестабильно, рубль ослабевает, а торговые сети отказываются от овощей и фруктов из Китая. Пока это лишь первые проблемы, реальный масштаб последствий будет зависеть от того, как долго продлится эпидемия и паника вокруг нее.

Коронавирус появился в Китае еще в декабре прошлого года. Но об эпидемии в нынешних масштабах начали говорить несколько недель назад. Тогда в Китае число заболевших начало резко расти, а власти ограничили празднование китайского Нового года.

На торгах на Московской фондовой бирже за последние две недели января доллар подорожал почти на два рубля: если 15 января он торговался на уровне 61,4 рубля, то 3 февраля доллар с утра стоил больше 64 рублей, хотя к вечеру рубль отыграл часть потерь. Цены на нефть марки Brent за тот же период упали с 64,3 доллара за баррель до 56 долларов.

Постепенно последствия вируса замечают не только участники финансовых рынков, но и реальный бизнес. Торговые сети ищут замену китайским продуктам, а аптеки зарабатывают на продаже масок.

Русская служба Би-би-си опросила компании и экспертов, чтобы понять, как на российскую экономику повлияет коронавирус.

Отказ от китайских овощей и фруктов, рост цен

В понедельник, 3 февраля, торговая сеть "Магнит", одна из крупнейших в России, сообщила о приостановке поставок фруктов и овощей из Китая из-за угрозы распространения вируса и усложнения логистики. Вместо китайских овощей и фруктов "Магнит" стал завозить эти товары из Марокко, Израиля и Турции, а также увеличил закупки российских овощей.

Китайские помидоры, перец, мандарины, виноград и помело составляли около 3% от оборота фруктов и овощей в сети по итогам 2019 года, говорится в сообщении компании.

В X5 Retail Group, в которую входят сети "Пятерочка" и "Перекресток", также заявили о том, что ищут возможность заменить поставки из Китая товарами из других стран. В компании заявили, что пока не наблюдают проблем с логистикой. В основном они закупают непродовольственные товары. А из китайских продуктов ввозят в основном имбирь и чеснок.

В сети "Лента" сообщили Би-би-си, что не приостанавливали поставки из Китая.

И "Магнит", и X5 Retail Group оговаривают, что эти изменения вряд ли как-то скажутся на ценах.

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Однако в восточных регионах России уже возникают проблемы. Власти Якутии и Хабаровского края, например, сообщили 3 февраля о своих опасениях относительно роста цен на фрукты и овощи на фоне ситуации с вирусом. Местные СМИ сообщают о подорожании или нехватке плодоовощной продукции в магазинах Владивостока, Хабаровска, Уссурийска.

По данным Россельхознадзора, в Россию из Китая каждый год поставляется более 900 тысяч тонн продукции растительного происхождения. Это почти 11% от всего импорта таких товаров в Россию.

Доля КНР в российском импорте овощей по итогам 2018 года составила 22%, говорит директор Центра агропродовольственной политики РАНХиГС Наталья Шагайда. Доля Китая в поставках фруктов составляет 8%, говорит Шагайда. При этом в потреблении доля китайских товаров ниже.

"Эти ограничения, надеемся, ненадолго. Если они затянутся, то поставки будут компенсированы другими странами. Цены могут реагировать на эти события, но ненадолго и ненамного. Скорее, это психологический эффект - ожидание роста цен в такой ситуации", - отмечает Наталья Шагайда.

Какую долю овощей и фруктов от общего импорта Россия закупает в Китае Товар Доля КНР в импорте России Овощи Капуста 33 % Морковь 25 % Огурцы 20 % Томаты 15 % Картофель 9 % Фрукты Груши, яблоки, айва 15 % Цитрусовые 11 %

При этом данные ФТС показывают, что почти 80% поставок фруктов и овощей из Китая приходится на Дальневосточный и Сибирский федеральные округа. После запрета на поставки фруктов, введенного в августе 2019 года, дальневосточные ритейлеры сообщали, что доля китайских фруктов на местном рынке даже в летний период составляет около 50%.

В августе 2019 года Россельхознадзор уже приостановил поставки из КНР косточковых и семечковых культур (яблоки, груши, айва, вишня, черешня, сливы, абрикосы, персики, нектарины) в связи с тем, что из Китая поступает много продукции, зараженной вредителями.

Фармацевтика: маски vs противовирусные препараты

Продажи масок в аптечных сетях выросли в конце января в 2,9 раз, подсчитала аналитическая компания DSM Group. 20-26 января было продано 1,385 млн масок против 0,471 млн неделей раньше (13-19 января). В тот же период в прошлом году, 20-26 января 2019 года, было продано в два раза меньше масок.

В деньгах продажи выросли еще больше - в 3,6 раз, с 17 млн рублей до 61 млн рублей. Это означает, что ритейлеры повысили цены на этот товар.

Рост продаж масок произошел именно с началом шумихи из-за коронавируса, пояснил Сергей Шуляк, гендиректор компании DSM Group.

Продажи противовирусных препаратов, напротив, снизились по сравнению с прошлым годом на 15%. 20-26 января 2020 года было продано 2,4 млн упаковок, а в этом - 2 млн. Сергей Шуляк связывает это с теплой зимой и низкой заболеваемостью ОРВИ.

Торговля: компании ждут возобновления работ

В Китае только закончились новогодние праздники. В это время поставок товаров обычно нет, а магазины закупаются заранее.

"В настоящий момент мы не испытываем сложностей с ассортиментом и наличием товаров, акции и промо-кампании проходят в плановом режиме", - рассказали Би-би-си в пресс-службе "М.Видео-Эльдорадо". В компании подчеркнули, что закупают товары, которые уже ввезли в Россию.

В "Связном" Би-би-си также заверили, что пока все поставки выполняются согласно обязательствам. Пока компанию не уведомляли об изменениях в графике поставок.

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Основной вопрос сейчас заключается в том, когда фабрики в Китае смогут снова приступить к работе для выполнения заказов, рассказал Би-би-си сотрудник одной из российских компаний, ввозящих из Китая офисную мебель. Он попросил об анонимности, так как не уполномочен давать комментарии СМИ.

"Интрига заключается в том, что практически все рабочие с фабрик, расположенных в промышленных центрах Китая, приезжают работать по годовым контрактам из других, менее развитых провинций. Они разъезжаются на новогодние каникулы по домам", - рассказывает собеседник Би-би-си. Он опасается, что они не смогут вернуться на рабочие места или что китайское правительство каким-то образом продлит каникулы.

"Пока с фабрик сообщают, что все будет в порядке, они начнут работать", - продолжает собеседник Би-би-си. Но сами бизнесмены не знают, чего ждать. Тем более в Китае уже перенесли на неопределенный срок отраслевую мебельную выставку, добавляет он.

Промышленность: цены на металлы и нефть могут упасть

Moody's Analytics считает, что коронавирус может оказаться "черным лебедем" с худшими последствиями, чем глобальный финансовый кризис 2008 года, потому что появление вируса никто не смог предсказать, а у чиновников на данный момент нет способов предотвратить распространение инфекции.

Индекс цен на металлы, составляемый Moody's, упал на 7,1% с начала эпидемии. Аналитики отмечают, что спад цен связан с чрезмерным влиянием Китая на глобальную промышленную активность.

В "Северстали" - одном из крупнейших производителей стали в России - считают, что распространения коронавируса в Китае может значительно повлиять на сталелитейную отрасль.

"Ситуация достаточно тяжелая. И в зависимости от того, какие будут масштабы, она может оказать влияние и на экономику Китая как ключевого производителя и потребителя стали, и по цепочке - дальше, на остальных. Все зависит от глубины и продолжительности кризиса. Пока рано говорить оценочно. Но точно это может быть очень значимым фактором, и это, безусловно, надо учитывать", - сказал замгендиректора компании по финансам Алексей Куличенко во время разговора с инвесторами.

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Если случится "невообразимое" и эпидемия станет глобальной, то замедление мировой экономики может привести к существенному спаду цен на нефть - например, сырье сорта WTI подешевеет на 43%, прогнозирует Moody's Analytics. Падения цен ждут и в агентстве Fitch. Но они оговариваются, что эффект будет зависеть от реакции на кризис со стороны стран ОПЕК+, которые могут ограничить предложение.

При таком сценарии также могут снизиться цены на продаваемый в Европу российский газ, стоимость которого привязана к нефтяным котировкам.

Участники ОПЕК+ готовы реагировать на изменение ситуации, говорил ранее министр энергетики Александр Новак. В частности, страны могут перенести на более ранние даты встречу, на которой будет обсуждаться продление сделки об ограничении добычи нефти. Сейчас она запланирована на 6 марта.

Экспорт России в Китай: минтай и крабы дешевеют

Российский экспорт в Китай по итогам 2018 года вырос почти на 50% до 56 млрд долларов, показывают расчеты Международного торгового центра (ITC) на основе данных Федеральной таможенной службы. Это более 12% всего российского экспорта.

Самыми крупными статьями экспорта в Китай являются нефть и нефтепродукты (41,2 млрд долларов), древесина и целлюлоза (4,5 млрд долларов), двигатели, газовые турбины и ядерное топливо (1,5 млрд долларов).

Из продовольственных товаров в Китай экспортируются большие объемы рыбы, раков и моллюсков (1,5 млрд долларов), жиров и масел (370 млн долларов), масличных семян (338 млн долларов).

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"Влияние [в области сельского хозяйства] есть, но пока не очень большое", - сказал Русской службе Би-би-си исполнительный директор аналитического центра "Совэкон" Андрей Сизов. Например, в Китае снизились цены на морепродукты.

Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев ожидает некоторого снижения спроса на краба, а также снижения цен. "Надеемся, что на самое дно средневзвешенная экспортная цена по всем видам крабов не свалится", - полагает он.

В Ассоциации пока связывают небольшое снижение цен на минтай с тем, что закупок сейчас нет из-за новогодних праздников - рыбоперерабатывающие заводы просто не работают.

"На рыбоперерабатывающих заводах работают преимущественно выходцы из внутренних провинций Китая. На Новый год они традиционно уезжают домой, и если в Китае будет жёстко ограничиваться миграция, они не смогут вернуться на работу. Отсутствие рабочей силы может привести к перебоям в работе фабрик и снижению спроса на сырье", - опасается Зверев.

Кроме того, падение цен на сельхозпродукцию может быть связано не с эпидемией, а новым торговым соглашением между США и Китаем, полагает Сизов.

Туризм: операторам пришлось вывозить россиян из Китая

В конце января Ростуризм рекомендовал российским туроператорам остановить продажу туров в Китай, а Роспотребнадзор посоветовал россиянам не ездить туда вообще.

31 января глава штаба по борьбе с коронавирусом объявила, что российских организованных туристов будут вывозить из Китая.

По данным на 3 февраля, все 5,6 тыс организованных туристов из России, которые находились в Китае к 27 января, вернулись в Россию. Правда, по информации операторов, все эти туристы находились в одном регионе - на острове Хайнань.

"Федеральное агентство по туризму сообщает, что, по поступившей информации от туроператоров, осуществляющих деятельность по китайскому направлению, все организованные группы российских туристов, находившиеся в Китайской Народной Республике на острове Хайнань, вернулись в Российскую Федерацию," - говорится в сообщении ведомство.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Эрмитаж недосчитывается гостей из Китая

"В России продажа туров в Китай прекращена до отмашки государственного регулятора, Ростуризма. В Китае вся инфраструктура приема гостей парализована", - заявил Русской службе Би-би-си исполнительный директор ассоциации туроператоров "Мир без границ" Александр Агамов.

По его словам, ежегодно из Китая в Россию и из России в Китай путешествуют примерно по два миллиона человек, две трети из которых - туристы. Китайцы занимают примерно 30% рынка туризма в Россию. Въездной и выездной туризм на китайском направлении приносит России порядка 1,2 млрд долларов в год.

По данным ассоциации "Мир без границ", уже сорвались около 45 тысяч поездок россиян в Китай, запланированных на февраль, и столько же визитов китайцев в Россию. Убытки российской стороны составили около 30 миллионов долларов. Сигналов о том, что кому-то из туроператоров грозит разорение, пока нет.

Макроэкономика: все зависит от масштабов потерь

Вспышка коронавируса может повлиять на рост экономики в этом году, полагает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. Но масштаб этого влияния будет зависеть от того, как быстро российские производители смогут наладить импортозамещение китайских товаров, если торговля будет ограничена.

"Пока последствия можно только прикидывать. Сколько-нибудь точных оценок я не видел. Вилами по воде писано", - считает экономист холдинга "ПФ Капитал" Евгений Надоршин.

Евгений Надоршин подчеркивает, что все зависит от того, насколько быстро удастся справиться с кризисом.

"По самому оптимистическому сценарию, все в основном закончится где-то к 10 февраля, по наихудшему - в апреле-мае. Два совершенно разных масштаба потерь. В первом случае негативный эффект ограничится первым кварталом, во втором число заболевших достигнет сотен тысяч и восстановление Китая затянется. Тогда будет серьезное и пока непредсказуемое влияние на мировую торговлю и глобальную мировую экономику, включая российскую", - говорит он.