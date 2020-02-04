Правообладатель иллюстрации AFP Image caption В китайских портах непривычно тихо. Страна на осадном положении

Коронавирус оживил призрак мирового экономического кризиса. Пока рабочие китайских фабрик отсиживаются в карантине, западные экономисты гадают, не станет ли смертельная вспышка той самой неожиданной неприятностью - "черным лебедем", - которая погрузит планету в очередную рецессию.

Вирус убил сотни человек в Китае и постепенно распространяется по миру. Если зараза перерастет в глобальную пандемию, она угрожает мировой экономике потрясениями, сравнимыми с кризисом 2008-2009 годов.

Мир оправлялся от него целое десятилетие. Не успел он прийти в себя и возобновить приумножение богатства после многолетней паузы, как над тремя ведущими мировыми экономиками - США, ЕС и Китаем - вновь сгустились тучи. Сначала брексит, потом торговые войны, а вот теперь - коронавирус.

"Пандемия коронавируса будет "черным лебедем" похуже событий, вызвавших мировой финансовый кризис и Великую рецессию 2008-2009 годов", - полагает старший экономист международного рейтингового агентства Moody's Джон Лонски.

"И в отличие от финансового кризиса, на этот раз власти ограничены в возможностях исправить ситуацию", - предупреждает он.

Китай чихнул. Простудится ли мир?

Примерно то же мы проходили в 2002-2003 годах: тогда вспышка коронавируса SARS, известного как "атипичная пневмония", началась в Китае и распространилась на 25 стран. Умерли 800 человек - примерно каждый десятый заболевший.

Мировой экономике все это обошлось, по некоторым оценкам, в скромные 40 млрд долларов.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Первый рейс с туристами после карантина из-за Sars в Пекине встречали с цветами

Но тогда размер китайского валового продукта не превышал 1,7 трлн долларов в год, а сейчас его экономика в девять раз больше - 15 трлн долларов, а доля в общемировом ВВП увеличилась с 4% до 17%.

Послевоенные рецессии мирового масштаба, включая последний финансовый кризис, начинались в основном в США - крупнейшей экономике планеты. Теперь же поговорка о том, что когда Америка чихает, простужается весь мир, применима и к Китаю - и не только с медицинской, но и с экономической точки зрения.

Вспышка SARS лишила Китай двух процентных пунктов квартального роста, но уже в следующем квартале все вернулось на круги своя. На этот раз экономисты, в среднем, ожидают замедления в пределах одного процентного пункта.

Но это проценты совсем от другой суммы. И главное: в отличие от КНР 2002 года современный Китай настолько тесно вписан в мировую торговлю, промышленность и финансы, что переболеть коронавирусом в изоляции у него уже не получится.

В истории с SARS есть и обнадеживающий мотив. Тогда вспышка коронавируса вызвала всемирную панику. Аналитики написали целую библиотеку мрачных прогнозов. На поверку же она оказалась краткой, а ее влияние - незначительным.

Но даже если обойдется и на этот раз, ущерб неизбежен, и основных проигравших можно назвать уже сейчас.

Главный пострадавший - Китай

Экономика Китая и без вируса была ослаблена. В прошлом году она выросла лишь на 6,1%, чего с ней не случалось с конца прошлого века.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В этот пекинский "Старбакс" вход только через градусник. Другие и вовсе временно закрыты

Помимо внутренних структурных причин, связанных с переходом к более зрелой модели роста, основанной больше на потреблении, чем на производстве, экономическую активность подорвали торговая война с США и протесты в Гонконге.

От вируса в первую очередь пострадают транспорт, розничная торговля, ресторанный и гостиничный бизнес, поскольку страна перешла на осадное положение перед самым горячим для них сезоном - китайским новым годом.

Недельные новогодние каникулы - время массовой миграции и безудержного потребления, на которое приходится 40% китайской экономики.

Промышленность тоже под ударом: многие производства закрыты, поскольку работники сидят по домам на карантине по велению властей, а перебои с транспортом затрудняют отправку товара покупателям.

Приостановлены конвейеры на китайских заводах Toyota и Volkswagen, закрыты "Старбаксы" и "Макдоналдсы".

Другим тоже непросто

Особенно в Азии.

Китай - ключевой мировой поставщик комплектующих для производства промышленных и потребительских товаров (особенно электроники). На него приходится примерно пятая часть всех подобных поставок в мире и около 40% - в странах региона.

Вьетнам, Южная Корея, Камбоджа, Сингапур и Япония страдают еще и от решения Пекина запретить групповые поездки за рубеж, поскольку он лишил их традиционного новогоднего притока китайских туристов.

Торможение промышленности чревато потерями для ключевых поставщиков ископаемого сырья: Австралии и Бразилии.

Угроза для Европы и США чуть более опосредована. Пока что они в основном теряют китайских туристов и потребителей предметов роскоши. А дешевеющие энергоносители и сырье для промышленности вкупе с притоком бегущего от риска капитала лишь поддержат западные экономики.

Конечно, перебои с китайскими комплектующими вынудят бизнес на Западе искать альтернативных поставщиков, что потребует дополнительных затрат и сократит прибыль. Однако вряд ли они приведут к серьезным перебоям в производстве - если только вспышка не окажется неожиданно продолжительной.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Жизнь в Китае замерла. Так выглядел вечерний час пик в пекинском метро 3 февраля

Мелкий и средний бизнес пострадает больше крупных компаний, у которых довольно средств и опыта, чтобы пережить несколько недель перебоев, особенно с учетом того, что они и так готовились к затишью на время китайских новогодних праздников.

Рынки нервничают

Призрак кризиса пугает инвесторов. Они продают активы, которые дешевеют в трудные для экономики времена: акции, нефть, металлы, долги развивающихся рынков. И покупают более надежные: облигации развитых стран и золото.

Нефть упала до годового минимума, поскольку Китай - крупнейший в мире импортер, покупающий 14 млн баррелей в сутки, - сократил ее потребление на 20%, подсчитал Bloomberg.

Агентство называет подобное снижение спроса крупнейшим шоком для нефтяного рынка со времен финансового кризиса 2008-2009 годов и самым резким сокращением потребления с момента нападения на башни-близнецы в США 11 сентября 2001 года.

Падение цен вынудило ОПЕК начать обсуждать сокращение добычи еще до встречи 5-6 марта, с чем не спешит соглашаться партнер картеля нефтедобывающих стран - Россия. Агентство Рейтер сообщает о планах дружно сократить добычу на 500 тыс. баррелей в сутки, Wall Street Journal пишет, что сократит только Саудовская Аравия - на 1 млн баррелей, но ненадолго.

Металлы тоже не в почете, а это надежный показатель замедления мировой экономики, напоминает Moody's.

Цены на металлы, используемые в промышленности, - медь, никель, алюминий - упали в среднем на 7% после вспышки вируса. Такого не было даже в разгар торговой войны США с Китаем.

Акции на западных площадках встретили первые сообщения о вирусе настороженной распродажей, однако постепенно пришли в себя и нашли поводы для роста в местных новостях. Все это время - с 23 января - китайский фондовый рынок был закрыт на продленные из-за вируса новогодние каникулы.

Открывшись 3 февраля, он рухнул почти на 8%, а курс юаня снизился. Однако китайские площадки практически недоступны для иностранных инвесторов, поэтому движение индекса, с одной стороны, отражает настроение местного населения, торгующего акциями на бирже, а с другой - наверстывает упущенное за выходные.

Облигации развитых стран растут в цене, поскольку инвесторы кинулись скупать надежные активы и продавать рисковые. Это ведет к росту стоимости заемных средств и расходов на обслуживание долга для правительств и компаний на развивающихся рынках, оставляя им меньше денег на развитие.

Резкий и масштабный вывод капитала обычно сопровождается девальвацией, ростом цен на импорт и сокращением инвестиций. Экономика тормозит: в лучшем случае развивающиеся страны перестают богатеть прежними темпами, в худшем - начинают беднеть.

Можно ли избежать кризиса?

Китай экстренно накачивает экономику деньгами через банки, и даже в США заговорили о возможном снижении ставок в случае серьезных успехов коронавируса на мировой арене. Однако одним лишь смягчением денежной политики ситуацию не исправить, предупреждают экономисты.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Пока другие китайские фабрики простаивают, производство масок работает на износ

Прошлый кризис мир дружно залил деньгами, но вернуться к норме и ужесточить политику пока не успел. И в прошлом году из-за торговых войн почти всем странам пришлось раньше времени расчехлить печатные станки, чтобы поддержать вялое восстановление деловой активности.

Экономисты предостерегали об опасности подобного развития событий и советовали переходить от денежной накачки к стимулированию через бюджетные расходы: пользуясь низкими ставками, занимать и тратить деньги на инфраструктуру и другие долгосрочные проекты, оживляющие экономику.

Как показал прошлый кризис, центробанки во всем мире способны оперативно менять денежно-кредитную политику в ответ на резкое ухудшение экономической ситуации, поскольку в большинстве своем независимы, действуют в рамках четкого мандата и опираются на теорию и статистику. Другое дело - стимулирование за счет бюджетной политики. За нее отвечают правительства и парламенты. Они принимают такие решения мучительно долго и руководствуются политической целесообразностью.

В результате с новой опасностью мир столкнулся, не успев перезарядить орудия денежно-кредитной политики и зарядить орудия политики бюджетной. Ставки центробанков пребывают на историческом минимуме, на их балансах триллионы долларов госдолга. Они опасаются печатать деньги прежними темпами и кивают на правительства: теперь ваша очередь поддерживать экономику за счет казны.

Иначе к вирусу добавится еще одна опасность.

Опыт последнего десятилетия показал, что дешевые деньги сами по себе лишь ограниченно повышают экономическую активность и создание национального продукта, но зато быстро увеличивают стоимость уже существующих активов, накачивая пузыри на рынках: их вкладывают в акции, облигации, нефть, металлы, недвижимость.

"Сейчас все труднее поддерживать многолетний разрыв между слабеющей экономикой и раздутыми ценами активов. Мировая экономика и рынки подходят к развилке", - написал в FT экономист Мохамед эль-Эриан, работавший на руководящих должностях в МВФ и в администрации Барака Обамы, а также в инвестфонде Pimco и страховой компании Allianz.

От этой развилки в одну сторону ведет дорога к рецессии, пертурбациям на финансовых рынках и еще большим потрясениям в политике. Другая обещает подтянуть экономику к той завышенной оценке, которую ей все это время давали рынки.

Главный вопрос в том, сколько продлится вспышка.

Это - определяющая переменная, и потому крупнейшие институты пока воздерживаются от оценок влияния коронавируса на мировую экономику. И Международный валютный фонд, и Федеральная резервная система США говорят, что пристально следят за распространением болезни, но не берутся предсказать последствия.

Если же китайская вспышка перерастет в пандемию, она может стать той каплей, которая переполнит чашу терпения властей и заставит мир обратиться к проверенному в прошлый кризис методу: печатать деньги. Что лишь увеличит разрыв между фундаментальной стоимостью и рыночной оценкой экономики, чреватый биржевым крахом: обрушением цен на акции, нефть, металлы и долги развивающихся рынков.