Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption С некоторыми проблемами Запад не сможет справиться в одиночку, даже если вернет себе былое влияние

У Запада проблемы. Внутри и извне. Его раздирают противоречия, сама идея либеральной демократии поставлена под вопрос. Его гегемония под угрозой, число врагов и конкурентов в мире растет.

Выходит, Запад все же загнивает и скоро ему придет конец? Не так быстро, полагают авторы доклада, сделавшие срез современной западной мысли к Мюнхенской конференции по безопасности.

Они собрали воедино высказывания ведущих ученых, комментаторов и политиков о кризисе западной модели, его причинах и вероятных последствиях. Признав, что конец истории не настал и мир не перешел под знамена либерализма и демократии, они пришли к выводу, что проблемы не смертельны.

У Запада есть и инструменты, и деньги для адаптации к новой реальности. И если он преодолеет внутренний раскол, то сможет, по выражению авторов, "и дальше успешно загнивать" еще как минимум столетие.

"Если страны Запада сумеют объединить всю свою политическую, экономическую и военную мощь, они сумеют удержать либеральный порядок - и даже улучшить его", - говорится в докладе.

Запад загнал себя в нынешний кризис, поскольку безоглядно спешил в светлое либеральное будущее, не оставляя времени на рефлексию. Он не обращал внимания на робкие голоса несогласных, отметая их позицию как реакционную. Теперь он остановился и задумался. Результат этих размышлений изложен в мюнхенском докладе. Вкратце он выглядит так.

Первая внутренняя проблема Запада - разлад между сторонниками "закрытой" и "открытой" моделей. Теми, кто требует защитить традиционный уклад от чужаков и эмансипации. И теми, кто видит угрозу не в избытке свободы и открытости, а в их ущемлении.

Вторая проблема - разлад между США и Европой во внешней политике: Иран, Китай и Россия.

Основные причины внутреннего кризиса: культурные и экономические. Элиты безоглядно гнали народы в светлое будущее, но перегнули палку. Популисты воспользовались этим.

Внешние проблемы вызваны внутренними. Устав от войн, Запад неохотно вмешивается в конфликты. Это оборачивается потерей влияния в мире и дестабилизирует сам Запад, прежде всего Европу, притоком беженцев.

Мир стал многополярным, гегемонии Запада конец. Военная мощь НАТО давно не та, Совет Безопасности ООН парализован. Безоговорочное лидерство в оборонных технологиях потеряно.

Раньше Запад доминировал в международных институтах развития и продвигал свои идеалы. Теперь его влияние снижается: Китай создает параллельные структуры и все больше влияет на существующие.

Кажется, Запад в упадке и выхода нет. Но не все так плохо. Либеральные идеи по-прежнему популярны, экономическая мощь Запада не имеет равных, а у главных конкурентов - Китая и России - полно своих проблем.

Чтобы выйти из кризиса, странам Запада нужно сплотить ряды, уладить внутренние конфликты, забыть о гегемонии и научиться жить в новой реальности: сосуществовать и сотрудничать с недемократическими конкурентами. Идейно и институционально Запад приспособлен к переменам как ни одна другая система в мире.

И вот как эти тезисы раскрывают составители доклада.

Разлад внутри

Запад переживает духовную разобщенность, которая стала следствием укрепления внутреннего антилиберального и националистического лагеря. Для его сторонников Запад - это не сообщество, объединенное либерально-демократическими ценностями и открытое для всех, кто их разделяет. Для них Запад - это закрытая расовая и религиозная общность людей, которой угрожают внешние силы, религиозно и культурно чуждые.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Канцлер Германии Ангела Меркель: "Запад - открытая система. Если кто-то готов принять наш образ жизни, мы от них не отвернемся".

Они уверены, что Запад идет к самоуничтожению через свободу нравов, эмансипацию женщин и иммиграцию. Они требуют поднять мосты и защищать осажденную чужаками крепость христианского мира и традиционных ценностей. Венгерский лидер Виктор Орбан - самый яркий представитель этого лагеря в Европе. Американский президент Дональд Трамп не отстает от него: авторы доклада вспоминают его выступление на Генассамблее ООН в прошлом году, где Трамп объявил, что "будущее принадлежит не глобалистам, а патриотам".

Защитники "открытой" модели считают гораздо более серьезной угрозой западному образу жизни не иммигрантов и раскрепощение нравов, а отказ от основополагающих принципов и свобод, в результате которого постепенно стираются различия между Западом и его заядлыми врагами.

Он становится все менее "западным" - и этой концепции, выраженной неологизмом "westlessness" ("беззападность"), посвящена Мюнхенская конференция этого года. Ежегодный слет политиков, военных и экспертов в годы холодной войны был своеобразным Давосом для НАТО - военного блока Запада, а в последнее время считается ведущей общемировой площадкой для обсуждения проблем безопасности и мира на планете.

"Они (сторонники открытости) опасаются, что антилиберальные силы внутри западного лагеря все чаще будут выступать в роли троянских коней антилиберальных держав, - говорится в программном докладе конференции. - Непросто продвигать западную повестку дня, когда некоторые его представители ведут себя все больше "по-восточному".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Трамп: "Будущее не за глобалистами. Будущее за патриотами".

"С этой точки зрения главной проблемой для НАТО является не появление новых равносильных игроков на мировой арене и не угроза конфликта в зоне влияния альянса, а скорее подъем антилиберализма и разлад в коллективном самосознании Запада".

Причины кризиса

Комментаторы и политики, процитированные в докладе, сходятся в том, что причины нынешнего кризиса лежат в двух областях: культурной и экономической.

Твердая уверенность в том, что западные ценности в итоге завоюют весь мир, привела к тому, что к голосу недовольных и сомневающихся не прислушивались. Но получилось не совсем так: мир не стал одной большой рыночной либеральной демократией. Китай и Россия пошли другим путем.

Идея безальтернативности западной модели дала трещину, и во многих странах, особенно Восточной и Центральной Европы, случилась культурная контрреволюция: защитники традиций взяли верх над сторонниками быстрой общественной либерализации.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Президент Франции Эммануэль Макрон: "Мы привыкли к гегемонии Запада. Но мир меняется. И во многом в результате ошибок Запада в прошлые кризисы и политики Америки в последние годы"

Вторая причина - экономическая, имеет те же корни.

Быстрая либерализация бизнеса и финансов вкупе с глобализацией привели к взрывному росту богатства Запада и переходу к постиндустриальной модели. В выигрыше оказались в основном элиты, а бремя затрат легло на средний и рабочий класс: в будущем не нашлось места многим профессиям и производствам, даже целым городам, областям и штатам, а социальная защита оказалась недостаточной, чтобы смягчить боль.

Как и в случае с культурной либерализацией, экономическая политика представлялась как безальтернативная и лучшая в своем роде. Недовольных не слушали.

Финансовый кризис десятилетней давности окончательно подорвал веру большинства населения в то, что такая экономическая модель справедлива, а ее инструменты и институты эффективны.

Люди начали терять веру в способность влиять на власть, и демократия дала сбой. Если с 1940-х по 1980-е средняя явка на выборах стабильно держалась в районе 77%, то в посткризисный период с 2011 по 2015 годы она упала до 66%, причем наиболее значительно - в Европе.

Образовавшийся вакуум заполнили популисты, воспользовавшись запросом на альтернативу прежней политике и истеблишменту.

Военные потери

"Текущий кризис Запада не ограничивается странами Запада. Он оказывает ключевое влияние на всю международную политику. Как только стало ясно, что возможности западных держав влиять на события в мире не безграничны, поддержка "строительства либерального порядка" ослабела", - говорится в докладе.

Раздираемый внутренними противоречиями Запад неохотно вмешивается в конфликты. С одной стороны, он все больше сомневается в эффективности экспорта либерально-демократических ценностей военным путем.

С другой, население теряет терпение: согласно опросам, приведенным в докладе, большинство ветеранов и американцы в целом считают войны Афганистане и Ираке бессмысленными. Они обошлись США в заоблачные 6 трлн долларов, подсчитал Брауновский университет.

"Возможно, маятник качнулся в обратную сторону слишком сильно. Ведь растущее нежелание Запада вмешиваться в конфликты не означает, что конфликтов не будет. Напротив, они лишь станут еще более кровопролитными, а их последствия для Запада - более серьезными", - говорится в докладе.

Нежелание Европы вмешиваться в сирийский конфликт в итоге обернулось потоком беженцев, который дестабилизировал ее изнутри, и пассивность в дальнейшем может закончиться тем же, предупреждают авторы доклада, указывая на шаткое политическое равновесие в южных странах ЕС, чреватое подъемом национализма и антилиберализма по примеру стран Центральной и Восточной Европы, случись новый миграционный кризис.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Военная мощь НАТО уже не подавляющая

"И пока западные политики повторяют мантру о том, что у политических конфликтов нет военного решения, другие игроки именно этим и занимаются, без оглядки на законность и этичность", - пишут авторы доклада и выделяют среди горячих точек Сирию и Ливию, а главными игроками новой "эпохи безнаказанности" называют Китай, Иран, Турцию и Россию, причем последней отводят ведущую роль.

"Россия является, возможно, самым непосредственным и прямым вызовом для Запада", - говорится в докладе.

И дальше будет только хуже. По двум причинам.

В годы после окончания холодной войны у Запада были полностью развязаны руки, но сейчас все изменилось решительным образом.

Во-первых, он больше не может получить санкции Совета Безопасности ООН на военное вмешательство. Высший арбитр международных споров давно парализован идеологическим противостоянием его постоянных членов - России, Китая, США, Франции и Великобритании.

Во-вторых, военная мощь Запада уже не та.

"Десятилетия почти безоговорочного мирового превосходства НАТО в военных технологиях под угрозой. Другие страны не только догоняют, но и пытаются превзойти Запад в ключевых областях, от использования космоса до искусственного интеллекта и гиперзвуковых ракет", - цитирует доклад Роуз Геттемюллер, занимавшую пост заместителя генсека НАТО до середины прошлого года.

Международное влияние тает

Кризис Запада и подъем конкурентов ведет к потере позиций не только в войне, но и в мире.

В институтах развития исконно доминировал богатый Запад, и они во многом определяли направление, в котором двигался мир. Громче других его голос звучал и в международных организациях. Теперь все меняется.

Конкуренты, прежде всего Китай, не только создают свои параллельные международные институты, от финансовых до образовательных, но и все больше влияют на политику действующих. Если раньше условием получения помощи международных организаций было соответствие западным ценностям, то сейчас можно найти поддержку и без этого.

"Разумеется, это справедливо, когда другие страны получают достойное представительство. Однако все чаще международные институты становятся инструментами в руках автократий. Один из последних примеров - злоупотребление ордерами Интерпола для преследования гражданских активистов и журналистов", - говорится в докладе.

Чем же ответил Запад? Сплотил ряды, попытался вернуть сданные позиции? Нет, как раз наоборот.

США парализовали работу Всемирной торговой организации и угрожают сократить финансирование НАТО и ООН. Другая ядерная держава - Великобритания решила выйти из главного мирного проекта послевоенных лет - Европейского союза.

"Целый ряд международных институтов, которые считались основой мирового либерального порядка, переживают не лучшие времена", - говорится в докладе.

Что делать?

В период относительного упадка разумной стратегией для Запада было бы сплотить ряды. Однако пока происходит ровно противоположное - и эти разногласия охотно используют Россия и Китай, предлагая себя в качестве альтернативы тем, у кого проблемы с традиционными союзниками, прежде всего с США.

Анализируя последние выступления лидеров стран Запада, авторы доклада приходят к выводу: по обе стороны Атлантики взгляды на причины кризиса одинаковы, и все знают, где выход из него. Но не знают, как туда попасть.

В условиях многополярного мира Европе придется стать активным и монолитным игроком на мировой арене - это новое для нее амплуа, и успех не гарантирован. Но единство Европы лишь полдела, нужно еще определить новую конфигурацию союза с США.

"Главной трудностью будет поиск общего трансатлантического и, в более широком смысле, западного подхода. Наглядным примером тому служат нынешние сложности в проведении политики по отношению к России, Китаю или Ирану", - говорится в докладе.

Но даже если Западу удастся преодолеть внутренние противоречия, внешние угрозы никуда не денутся и о возврате гегемонии речи быть не может. Ему придется научиться не только сосуществовать и конкурировать с другими системами, но и сотрудничать с ними в решении общемировых проблем, вроде изменения климата.

"В наши дни тяжело избежать впечатления, будто Запад отступает, загнивает и неустанно отбивается от атак изнутри и извне. Но все же поводы для либерального оптимизма не исчерпаны", - подводят итог авторы доклада.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Россия и Китай - главные противники Запада

Во-первых, у конкурентов тоже не все в порядке. Китайский режим становится все более авторитарным, что снижает его гибкость и способность реагировать на кризисы. А у России запущенные проблемы: зависимость от экспорта сырья, разъедающая коррупция и унылая демографическая ситуация.

Во-вторых, в пользу Запада говорит его умение лучше приспосабливаться к конкуренции и переменам благодаря достатку, разнообразию идей и развитым институтам, позволяющим эффективно претворить их в жизнь.

И даже если Запад частично сдал позиции, у него есть запас прочности: экономическая мощь либеральных демократий еще очень долгое время будет оставаться непревзойденной.

"Либерализм по-прежнему влиятелен. Реквием по западной мечте исполнять рано. Пусть некоторые и разочарованы тем, как либеральные идеи реализованы на практике. Но идеи эти всегда будут увлекать людей", - пишут в заключении авторы доклада.