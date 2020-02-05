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Третья по счету в истории США попытка отстранить действующего президента от власти провалилась: контролируемый республиканцами сенат признал несостоятельными обвинения, выдвинутые против Дональда Трампа его оппонентами.

48 сенаторов проголосовали за то, чтобы признать Трампа виновным в злоупотреблении властью. 52 сенатора признали президента США невиновным. Чтобы импичмент состоялся, противникам Трампа необходимо было набрать две трети голосов. За импичмент по этой статье проголосовали все демократы в сенате и один республиканец.

По второму обвинению - в препятствовании работе конгресса - 47 сенаторов признали Трампа виновным, 53 сенатора проголосовали против импичмента.

Разница в голосах по сравнению с первым голосованием объясняется тем, что сенатор-республиканец Митт Ромни проголосовал за импичмент по первой статье и против импичмента по второй.

Предсказуемый провал

О том, что начатый еще в начале сентября прошлого года процесс импичмента может закончиться провалом, лидеры демократов предупреждали задолго до начала слушаний в сенате.

В конце декабря прошлого года, выступая в эфире NBC, сенатор-демократ Кристофер Кунс сообщил, что он "очень обеспокоен" тем, как поведет себя президент Трамп после завершения судебного процесса в верхней палате Конгресса. В том, что именно на оправдании президента будут настаивать республиканцы, сенатор не сомневался.

"Если сенатское республиканское большинство откажется наказать его, объявив импичмент, он получит неограниченную власть", - посетовал Кунс, добавив, что в этом случае поведение президента США станет еще более непредсказуемым.

Эти опасения, похоже, разделяла и спикер Конгресса Нэнси Пелоси, в последние три года неоднократно пытавшаяся убедить однопартийцев отказаться от инициативы по импичменту Трампа.

Еще в марте прошлого года она напоминала о разногласиях между сторонниками демократов и республиканцев, заявляя, что попытка отстранения президента от власти может стать "разрушительной для страны". Похоже, Пелоси тогда не испытывала никаких иллюзий по поводу того, как может закончиться подобный процесс.

Что выиграл Трамп?

В том, что президент США после голосования в сенате громко объявит о своей победе, демократы не сомневались.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Решение сената Трамп безусловно расценит как свидетельство того, что он все делал правильно, говорят аналитики

"Мы все знаем президента, - заметил вашингтонскому изданию The Hill в декабре высокопоставленный сенатор-демократ Дик Дарбин. - Если в сенате не наберется 67 голосов за его немедленную отставку, он сообщит, что это была "охота на ведьм", и заявит о своем полном оправдании".

Спикер Конгресса Нэнси Пелоси, комментируя возможный исход голосования в сенате, неоднократно заявляла, что это не имеет значения. По ее мнению, Дональд Трамп все равно войдет в историю как третий по счету президент США, которому был объявлен импичмент, и никогда не сможет избавиться от этого.

Политологи, впрочем, не сомневаются, что результаты сенатского голосования сам Дональд Трамп попытается использовать в новой президентской гонке.

"Он объявит это своей победой, его сторонники еще раз убедятся в том, что голосуют за настоящего героя, который бросил вызов вашингтонскому истеблишменту, - считает профессор университета Стони Брук, политолог Джонатан Сандерс. - Я не исключаю, что попытка импичмента принесет ему новые голоса избирателей, которые до этого не могли определиться с выбором".

Политологи уверены, что провал попытки импичмента президент США посчитает еще одним доказательством эффективности выбранной им стратегии управления страной и выбранной линии поведения в международных отношениях.

"Решение сената Трамп безусловно расценит как свидетельство того, что он все делал правильно, - говорит эксперт вашингтонского Института Брукингса, основатель Школы правительства Гарвардского университета Марвин Калб. - Так что лидерам иностранных государств стоит приготовиться к тому, что лидер США будет постоянно обращаться к ним с различными просьбами, как это было с президентом Зеленским. А если Трамп одержит новую победу в ноябре 2020 года, то у Конгресса почти не останется способов контролировать его действия: он уже справился с самым сложным политическим испытанием в истории США, и будет считать, что может делать все, что захочет".

Приглашенный преподаватель юридического факультета Колумбийского университета Ричард Фролик не исключает, что действия юридической команды Трампа во время слушаний в сенате могут создать очень опасный прецедент.

"Белый дом в течение многих месяцев отказывался предоставить законодателям документы, которые они требовали, и запрещал свидетелям давать показания, - говорит он. - Но Трамп не понес за это никакого наказания, и сенат оправдал его. После этого в администрации могут посчитать, что на Капитолийском холме согласились с тем, что глава государства имеет право отказать Конгрессу в любых требованиях, а сами законодатели потеряют возможность контролировать действия исполнительной власти".

Что проиграли демократы?

Сразу же после начала слушаний в сенате телекомпания CNN опубликовала результаты собственного опроса общественного мнения, показавшего, что 51% опрошенных выступают за отстранение Трампа от власти. Подобные результаты показали и другие опросы.

Вопреки надеждам демократов, их оппонентов не убедили заявления бывшего помощника президента США Джона Болтона, сообщившего в своей готовящейся к выходу мемуарной книге, что Дональд Трамп лично распорядился заморозить военную помощь Украине и возобновить ее только после согласия Киева начать новое расследование в отношении бывшего вице-президента и наиболее вероятного противника на выборах 2020 года Джо Байдена.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption По данным аналитического портала FiveThirtyEight, сегодня за отстранение Трампа от власти по-прежнему выступают чуть больше половины американцев - 50,2%. Против - 45,2% опрошенных.

Бывший помощник личного адвоката президента Рудольфа Джулиани Лев Парнас опубликовал аудио- и видео свидетельства того, что Трамп требовал немедленно уволить посла на Украине Мари Йованович и обсуждал со своими помощниками теории, согласно которым за вмешательством в предвыборную кампанию 2016 года в США стоит не Москва, а Киев.

По утверждению американских спецслужб, именно эту версию помогали распространять российские власти.

Новые свидетельства никак не повлияли на настроения американцев.

По подсчетам социологов, число сторонников отставки президента США росло в ходе сенатских слушаний, но этот рост был достигнут почти исключительно за счет сторонников демократов. Как утверждают аналитики проекта FiveThirtyEight, обобщающего результаты всех опросов общественного мнения, американцы не слишком внимательно следили за дискуссиями в сенате.

По данным аналитического портала, сегодня за отстранение Трампа от власти по-прежнему выступают чуть больше половины американцев - 50,2%. Против - 45,2% опрошенных.

При этом импичмент и отстранение Трампа от власти поддерживают 84,1% опрошенных демократов, 42,6% процента избирателей, считающих себя независимыми, и всего лишь 9,4% зарегистрированных республиканцев.

Политологи, впрочем, считают, что уже в ближайшее время эти цифры могут измениться.

"Если в ходе слушаний демократам удастся создать у избирателей впечатление, что вина за провал импичмента лежит на республиканцах, которые любой ценой оправдывают коррумпированного президента, то они победят на выборах 2020 года, - считает эксперт Марвин Калб. - Если нет, то они покажут себя беспомощной политической силой, устроившей самое шумное политическое шоу в стране, и не сумевшей выполнить свои обещания".

В Вашингтоне, правда, допускают, что попытка импичмента станет лишь одним, и не самым главным, эпизодом в борьбе демократов против Дональда Трампа.

Сейчас несколько комитетов Конгресса продолжают свои собственные расследования в отношении президента США. Уголовные и гражданские иски против Трампа рассматривают прокуратуры Нью-Йорка и Лос-Анджелеса.

"Во время слушаний в сенате юристы Белого дома постоянно заявляли о том, что глава государства не может быть привлечен к уголовной ответственности, пока он находится у власти, - говорит Ричард Фролик. - Боюсь, что в США нет ни одного закона, который помешал бы предъявить президенту уголовные обвинения, когда он покинет свой пост".

Почему демократы вообще начали процесс импичмента?

После убедительной победы на промежуточных выборах в Конгресс осенью 2018 года демократы получили большинство в палате представителей, но сенат остался под контролем республиканцев. Согласно конституции, Конгресс имеет право лишь объявить об импичменте президента, согласовав и утвердив выдвинутые против него статьи обвинений. Решение об отстранении главы государства от власти должны утвердить две трети сенаторов. Но у демократов в верхней палате Конгресса США всего 47 мест из 100, так что всерьез о возможном уходе Трампа из Белого дома не рассуждали даже самые ярые его оппоненты.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Политологи считают, что результаты сенатского голосования сам Дональд Трамп попытается использовать в новой президентской гонке

"Разумеется, демократы рассчитывали заработать политические очки, представив на обсуждение общественности преступные, с их точки зрения, действия президента, - поясняет Марвин Калб. - Тем не менее, они всегда заявляли, что не рассчитывают на победу, и выступают с этой инициативой только потому, что к этому их обязывает конституция".

Самого Трампа, похоже, эти объяснения не слишком беспокоили. Он был абсолютно уверен в том, что в результате слушаний республиканское большинство в Сенате его полностью оправдает. Для республиканцев речь шла об имидже и престиже партии в год президентских выборов, так что поражение президента для них означало бы и позорный провал во время предстоящего голосования.