Британия вышла из ЕС через 3,5 года после референдума. Как это было

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption В резиденции премьера на Даунинг-стрит вели обратный отсчет до брексита

В полночь по центральноевропейскому времени с 31 января на 1 февраля,спустя 188 недель после референдума по брекситу, Британия формально выходит из Европейского союза. Приготовления к моменту выхода в течение дня шли в Лондоне и Брюсселе, а Борис Джонсон пообещал британцам "национальное возрождение".

"Я считаю, что это здоровое и демократическое решение" - заявил премьер-министр Борис Джонсон в пятницу вечером в своем обращении к нации по случаю брексита.

"Считаю, что при всех своих сильных сторонах, Евросоюз уже 50 лет развивается в направлении, которое больше не подходит для нашей страны", - заявил премьер, пообещав, что 31 января станет начальной точкой для "национального возрождения" Британии.

Премьер добавил, что новая Британия будет контролировать миграцию, создавать свободные экономические зоны, не прекратит борьбу с глобальным изменением климата и наконец одолеет преступность.

Технические приготовления к моменту официального выхода из ЕС шли весь день. В Брюсселе у здания Европарламента спустили британский флаг, заменив его на флаг Евросоюза.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Группа членов Европарламента от Британии, несколько дней назад выдворенная из зала заседаний за размахивание британскими флажками, покинула Брюссель с помпой. Парламентарий Джонатан Буллок, уезжая из города, махал "юнион джеком" из окна своего автомобиля.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

Момент снятия флага попал на видео нашего корреспондента.

Небывалую концентрацию британских флагов можно было увидеть в Лондоне. У здания парламента в пятницу собрались сторонники брексита.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

В пятницу акции провели и сторонники, и противники брескита. На Парламентской площади состоялась демонстрация движения Leave Means Leave ("Выход - значит выход"). Сторонники выхода из ЕС пришли на нее в костюмах с мотивами "юнион джека".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Атмосфера на Парламентской площади была праздничной

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Многие сторонники брексита считают его "освобождением" от ЕС

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Кажется, каждый сторонник выхода в этот день украсил себя как минимум тремя национальными флагами

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption У парламента выступил даже свой, британский "Элвис"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption На противоположном, южном берегу Темзы демонстрацию провели противники брексита

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Остаться здесь, чтобы бороться", - написано на плакате, вывешенном противниками выхода из ЕС на Вестминстерском мосту

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption "Мы по-прежнему любим ЕС". Такая надпись после захода солнца появилась на скалах в Рамсгейте на юге Англии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Сторонники брексита тем временем намекали на выгоду для британских фермеров, раздавая у парламента яблоки сорта Great British

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Ближе к вечеру Парламентская площадь заполнилась людьми, которые планируют остаться на ней вплоть до самого момента выхода из ЕС

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption День Х совпал с пятницей, поэтому в пабах особенно много народу - и сторонников, и противников брексита

***