Британия вышла из ЕС через 3,5 года после референдума. Как это было
В полночь по центральноевропейскому времени с 31 января на 1 февраля,спустя 188 недель после референдума по брекситу, Британия формально выходит из Европейского союза. Приготовления к моменту выхода в течение дня шли в Лондоне и Брюсселе, а Борис Джонсон пообещал британцам "национальное возрождение".
"Я считаю, что это здоровое и демократическое решение" - заявил премьер-министр Борис Джонсон в пятницу вечером в своем обращении к нации по случаю брексита.
"Считаю, что при всех своих сильных сторонах, Евросоюз уже 50 лет развивается в направлении, которое больше не подходит для нашей страны", - заявил премьер, пообещав, что 31 января станет начальной точкой для "национального возрождения" Британии.
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Премьер добавил, что новая Британия будет контролировать миграцию, создавать свободные экономические зоны, не прекратит борьбу с глобальным изменением климата и наконец одолеет преступность.
Технические приготовления к моменту официального выхода из ЕС шли весь день. В Брюсселе у здания Европарламента спустили британский флаг, заменив его на флаг Евросоюза.
Группа членов Европарламента от Британии, несколько дней назад выдворенная из зала заседаний за размахивание британскими флажками, покинула Брюссель с помпой. Парламентарий Джонатан Буллок, уезжая из города, махал "юнион джеком" из окна своего автомобиля.
Момент снятия флага попал на видео нашего корреспондента.
Небывалую концентрацию британских флагов можно было увидеть в Лондоне. У здания парламента в пятницу собрались сторонники брексита.
В пятницу акции провели и сторонники, и противники брескита. На Парламентской площади состоялась демонстрация движения Leave Means Leave ("Выход - значит выход"). Сторонники выхода из ЕС пришли на нее в костюмах с мотивами "юнион джека".
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