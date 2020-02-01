История карантина: как чума научила нас противостоять коронавирусу
Города в китайской провинции Хубэй закрывают на карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса. В некоторых странах Запада людей, возвращающихся из Уханя, изолируют на срок до двух недель.
Карантин на протяжении долгого времени используют для борьбы с распространением заболеваний. Сам этот термин происходит от первого известного случая использования методики изоляции.
Когда в XIV веке Европу опустошала эпидемия чумы, в Венеции ввели правило, согласно которому прибывающие корабли должны были стоять на якоре 40 дней, прежде чем экипажу и пассажирам разрешат сойти на берег. Эту практику назвали "quarantino" - производное от итальянского "сорок".
Непонятно, почему был выбран именно такой срок, говорит профессор истории медицины Оксфордского университета Марк Харрисон. Возможно идея восходит к описанным в Новом Завете 40 дням, которые Иисус провел в пустыне.
Со временем срок карантина сократился, но эта практика по-прежнему играет ключевую роль в ограничении распространения заболеваний.
В Британии один из самых известных примеров - карантин, введенный в деревне Им из-за бубонной чумы. С сентября по декабрь 1665 года от нее умерло 42 жителя деревни.
В июне 1666 года недавно назначенный приходской священник Уильям Момпессон решил закрыть деревню на карантин.
Он объявил прихожанам, что деревня должна быть закрыта - ее нельзя ни посещать, ни покидать. Герцог Девонширский предложил присылать продукты и припасы, если жители согласятся на карантин. Момпессон пообещал делать все возможное для того, чтобы смягчить страдания жителей.
В августе смертность достигла пика - в день умирало пять-шесть человек, но карантин соблюдался. Со временем смертность упала, а к ноябрю эпидемия закончилась. Карантин сработал.
В наши дни карантин, как правило, вводят правительства или медицинские организации.
"Когда вводятся карантинные меры, они основаны не только на медицинских расчетах о том, будут ли они эффективными для остановки или замедления распространения инфекционного заболевания, - говорит Харрисон. - Такие меры принимают, чтобы успокоить правительства других стран и успокоить собственное население".
В 1900 году в Сан-Франциско китайских иммигрантов поместили в карантин после того, как мужчину из Китая нашли мертвым в отеле, и выяснилось, что он умер от чумы.
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Полицейские огородили колючей проволокой китайский квартал. Жителям не разрешалось выходить за ограждение, а внутрь могли попасть только полицейские и врачи.
По словам Харрисона, со вспышки коронавируса SARS, известного как "атипичная пневмония", в 2002-2003 годах началась новая эпоха контроля за распространением заболеваний.
Во время эпидемии людей, которые контактировали с вирусом, помещали в карантин. Китайские власти угрожали уголовной ответственностью за нарушение условий карантина.
Эта болезнь еще раз показала, насколько важно разным странам работать сообща над такими проблемами.
Когда из Китая вирус попал в канадский Торонто, 44 человека умерло и еще несколько сотен заразилось. Чтобы остановить распространение болезни, в Канаде поместили в карантин 7 тысяч человек.
"Во время эпидемии 2003 года, когда вирус начал проникать в другие страны, карантин в разных формах применяли очень активно. Если бы не эти меры, пандемия могла быть гораздо хуже", - говорит Харрисон.
Китай пытается сдержать распространение нового коронавируса, применяя традиционную методику карантина. Всемирная организация здравоохранения признает, что страна "предпринимает экстраординарные меры перед лицом экстраординарной проблемы".