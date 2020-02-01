История карантина: как чума научила нас противостоять коронавирусу

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Тинторетто пережил в Венеции эпидемию чумы и посвятил ей цикл картин

Города в китайской провинции Хубэй закрывают на карантин, чтобы предотвратить дальнейшее распространение нового коронавируса. В некоторых странах Запада людей, возвращающихся из Уханя, изолируют на срок до двух недель.

Карантин на протяжении долгого времени используют для борьбы с распространением заболеваний. Сам этот термин происходит от первого известного случая использования методики изоляции.

Когда в XIV веке Европу опустошала эпидемия чумы, в Венеции ввели правило, согласно которому прибывающие корабли должны были стоять на якоре 40 дней, прежде чем экипажу и пассажирам разрешат сойти на берег. Эту практику назвали "quarantino" - производное от итальянского "сорок".

Непонятно, почему был выбран именно такой срок, говорит профессор истории медицины Оксфордского университета Марк Харрисон. Возможно идея восходит к описанным в Новом Завете 40 дням, которые Иисус провел в пустыне.

Со временем срок карантина сократился, но эта практика по-прежнему играет ключевую роль в ограничении распространения заболеваний.

В Британии один из самых известных примеров - карантин, введенный в деревне Им из-за бубонной чумы. С сентября по декабрь 1665 года от нее умерло 42 жителя деревни.

В июне 1666 года недавно назначенный приходской священник Уильям Момпессон решил закрыть деревню на карантин.

Правообладатель иллюстрации Science History Images / Alamy Stock Photo Image caption Чумной доктор в защитном костюме. Гравюра 1656 года

Он объявил прихожанам, что деревня должна быть закрыта - ее нельзя ни посещать, ни покидать. Герцог Девонширский предложил присылать продукты и припасы, если жители согласятся на карантин. Момпессон пообещал делать все возможное для того, чтобы смягчить страдания жителей.

В августе смертность достигла пика - в день умирало пять-шесть человек, но карантин соблюдался. Со временем смертность упала, а к ноябрю эпидемия закончилась. Карантин сработал.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption В деревни Им установили карантин, чтобы чума не проникла в другие населенные пункты

В наши дни карантин, как правило, вводят правительства или медицинские организации.

"Когда вводятся карантинные меры, они основаны не только на медицинских расчетах о том, будут ли они эффективными для остановки или замедления распространения инфекционного заболевания, - говорит Харрисон. - Такие меры принимают, чтобы успокоить правительства других стран и успокоить собственное население".

В 1900 году в Сан-Франциско китайских иммигрантов поместили в карантин после того, как мужчину из Китая нашли мертвым в отеле, и выяснилось, что он умер от чумы.

Полицейские огородили колючей проволокой китайский квартал. Жителям не разрешалось выходить за ограждение, а внутрь могли попасть только полицейские и врачи.

По словам Харрисона, со вспышки коронавируса SARS, известного как "атипичная пневмония", в 2002-2003 годах началась новая эпоха контроля за распространением заболеваний.

Во время эпидемии людей, которые контактировали с вирусом, помещали в карантин. Китайские власти угрожали уголовной ответственностью за нарушение условий карантина.

Эта болезнь еще раз показала, насколько важно разным странам работать сообща над такими проблемами.

Когда из Китая вирус попал в канадский Торонто, 44 человека умерло и еще несколько сотен заразилось. Чтобы остановить распространение болезни, в Канаде поместили в карантин 7 тысяч человек.

Правообладатель иллюстрации Getty Images

"Во время эпидемии 2003 года, когда вирус начал проникать в другие страны, карантин в разных формах применяли очень активно. Если бы не эти меры, пандемия могла быть гораздо хуже", - говорит Харрисон.

Китай пытается сдержать распространение нового коронавируса, применяя традиционную методику карантина. Всемирная организация здравоохранения признает, что страна "предпринимает экстраординарные меры перед лицом экстраординарной проблемы".