Кроссовки Nike Vaporfly: чудо-обувь и еще семь спорных инноваций в спорте

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Спортсмены в кроссовках Nike Vaporfly в 2019 году выиграли 31 из 36 медалей на крупнейших мировых марафонах

Элиуд Кипчоге в октябре 2019 года вошел в историю как первый человек, пробежавший марафон менее чем за два часа. Вслед за его достижением разразилась дискуссия. Всё дело в особой конструкции кроссовок рекордсмена.

Кенийский бегун использовал высокотехнологичные кроссовки Nike Alphafly из серии Vaporfly. Они сделаны из сверхлегкого материала и имеют особую подошву, позволяющую эффективно расходовать энергию толчка.

По сути, эта обувь позволила ему бежать быстрее. Другие спортсмены в кроссовках из этой серии тоже добивались выдающихся результатов.

В прошлом году кенийка Бриджит Косгей в аналогичных кроссовках пробежала Чикагский марафон за 2 часа, 14 минут и 4 секунды, больше чем на минуту улучшив предыдущий мировой рекорд.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Стоимость Vaporfly составляет около 250 долларов

Исследования показали, что спортсмены в кроссовках серии Vaporfly бегают на 4-5% быстрее, чем их конкуренты в другой обуви.

Начались споры о том, насколько это честно, но 31 января Международная ассоциация легкоатлетических федераций постановила, что спортсмены имеют право участвовать в соревнованиях в кроссовках Vaporfly. В то же время ассоциация анонсировала ужесточение правил в отношении высокотехнологичной обуви.

Комбинезон Серены Уильямс

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Комбинезон, стимулирующий циркуляцию крови, вызвал много споров

Серена Уильямс вызвала ажиотаж на французском турнире "Ролан Гаррос" в 2018 году, но не своими спортивными результатами.

Легендарная американская теннисистка привлекла всеобщее внимание, выйдя на корт в черном обтягивающем комбинезоне, специально разработанном для нее фирмой Nike.

В компании говорили, что комбинезон стимулирует циркуляцию крови и препятствует образованию тромбов, от чего Уильямс чуть не умерла при родах девятью месяцами ранее.

Президент Федерации тенниса Франции Бернар Гьюдичелли раскритиковал теннисистку: назвал ее костюм неприемлемым, потребовал уважать турнир и место его проведения, а со следующего года добился введения нового дресс-кода, которому форма Уильямс уже не соответствовала.

Купальный костюм LZR Racer

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Майкл Фелпс в костюме LZR выиграл семь золотых медалей на Олимпийских играх 2008 года

Одна из причин, по которым особенно интересно следить за соревнованиями по плаванию на Олимпиадах, заключается в том, что там почти всегда устанавливают новые рекорды.

Но когда на пекинской Олимпиаде в 2008 году было побито сразу 25 мировых рекордов, это вызвало удивление.

Большинство рекордсменов (23 из 25-ти ) использовали купальные костюмы LZR Racer, разработанные компанией Speedo совместно с НАСА.

Костюмы LZR Racer помогают держаться на плаву и уменьшают сопротивление воды. В итоге спорстмены, выступавшие в этих костюмах, завоевали 98% всех медалей в плавании в Пекине.

Год спустя Международная федерация плавания запретила эти костюмы.

Незаконная прыгучесть

Правообладатель иллюстрации APL Image caption Несмотря на скандальный запрет, баскетбольные кроссовки фирмы APL пользовались бешеным успехом

Американская обувная компания Athletic Propulsion Lab еще в 2010 году обещала исполнить мечту каждого баскетболиста - прыгать выше.

Она утверждала, что разработанные ею баскетбольные кроссовки Concept 1 добавят почти 10 см к высоте прыжка.

Однако Национальная баскетбольная ассоциация США запретила эту обувь, поскольку она дает несправедливое преимущество над соперниками.

Скандал всё равно сыграл на руку компании - позже она заявила, что всего за три дня было распродано столько кроссовок, сколько обычно удается за девять месяцев.

Ракетка "спагетти"

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Вооруженный необычной самодельной ракеткой, Фишбах добивался феноменальных результатов

Скандалы в теннисе - не редкость.

Когда малоизвестный Майкл Фишбах, который занимал 216-ю позицию в мировом теннисном рейтинге, разгромил семикратного победителя турниров "Большого шлема" Стэна Смита на Открытом чемпионате США 1977 года, все профессионалы тенниса пришли в негодование.

Фишбах играл на чемпионате ракеткой собственного изготовления, которую тогда же прозвали "спагетти" - она выглядела так, словно на ней остались прилипшие макароны.

Струны ракетки не переплетались, а были очень сильно натянуты в параллельных плоскостях и укреплены трубчатыми насадками.

Такая ракетка придавала мячу бешеное вращение и непредсказуемый отскок. Многие утверждали, что она помогает менее умелым игрокам брать верх над опытными.

В том же году Ассоциация тенниса США ввела временный запрет на ракетки "спагетти", а на следующий год Международная федерация тенниса объявила эту конструкцию вне закона.

Запретная бита в крикете

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Понтинг набрал более 1700 ранов с помощью своей биты в период с 2005-го по 2006 год

Австралиец Рики Понтинг считался одним из самых известных игроков в крикет. На его счету было более 13 тысяч ранов (очков) в официальных матчах.

Однако когда в 2005 году бэтсмен за один сезон набрал 1544 рана, случился скандал.

Дело в том, что Понтинг использовал Кахуну - особую биту с графитовой прокладкой, приклеенной к задней кромке.

Спортивные чиновники посчитали, что такая конструкция биты давала Понтингу несправедливое преимущество при отбивании мяча.

Сам спортсмен и фирма Kookaburra, которая разработала такую биту, отвергали все обвинения в злом умысле, но всё равно биту вскоре запретили.

При этом Понтинг, хотя и снизил свою результативность, еще долгие годы оставался лидером команды.

Новая форма камерунских футболистов

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Экипировка камерунских футболистов не понравилась ФИФА

Немецкая фирма спортивной одежды Puma заключила контракт на поставку футбольной формы для футболистов сборной Камеруна, которая должна была выступить на Кубке африканских наций в 2004 году.

Новая экипировка представляла собой комбинезон - шорты и футболка были пришиты друг к другу, надевать их нужно было через расположенные на плечах разрезы на молниях.

Форма, которая получила прозвище "второй кожи", обтягивала тела футболистов очень плотно, и за нее было трудно ухватиться.

ФИФА отнеслась к форме камерунцев с большим неодобрением и запретила ее за нарушение правил, гласящих, что футболка и шорты - это отдельные предметы экипировки.

Сборная Камеруна проигнорировала запрет и играла во всех матчах турнира в новой форме. За это ее оштрафовали на 150 тысяч долларов. Впрочем, позже штраф был отменен.

Супермен на велосипеде

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Британец Грэм Обри придумал позу "супермена" и соответствующую конструкцию руля трекового велосипеда

Британский велосипедист Грэм Обри по прозвищу Летучий Шотландец дважды был чемпионом мира в индивидуальной гонке преследования на 4000 метров.

Одного такого достижения вполне достаточно, чтобы стать знаменитостью.

Но куда большую известность ему принесли его постоянные стычки со спортивными чиновниками из-за технических новаций в велоспорте.

В 1993 году Обри побил рекорд в часовой гонке, выступив на самодельном трековом велосипеде. Его конструкция позволяла спортсмену занимать позу, которая вызывала меньшее сопротивление воздуха.

Вскоре Международный союз велосипедистов запретил и сам велосипед, и посадку, которую придумал Обри.

Но в 1995 году Летучий Шотландец снова отличился - он придумал новую посадку при езде на трековом велосипеде - позу "супермена", когда руки велогонщика полностью вытянуты вперед.

Эта посадка также была впоследствии запрещена.

Но Обри всё равно остался легендой велоспорта.