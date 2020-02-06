Какие коктейли пили герои известных книг и фильмов? Пройдите наш тест

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6 февраля свой профессиональный праздник отмечают бармены. Международным его пока что можно назвать с большой натяжкой: его празднуют в основном в России и на Украине. Однако никто не запретит нам воспользоваться этим неофициальным поводом и опубликовать тест о коктейлях, а вам - проверить, хорошо ли вы в них разбираетесь.

Следует помнить, что чрезмерное употребление алкоголя вредит здоровью и снижает качество жизни. И вообще не красит человека.

Рецепты некоторых напитков в этом тесте являются вымышленными, их пить нельзя. За более подробной информацией обращайтесь к профессиональному бармену.

Иллюстрации:к вопросам 1, 3, 4, 8, 9, 10 - Getty Images; к вопросам 2. 5 и 7 - кадры из соответствующих фильмов; к вопросу 6: TASS Archive