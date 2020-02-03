В Лондоне прошла 73-я церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Военная драма режиссера Сэма Мендеса "1917" выиграла в семи из девяти номинаций, в которых была представлена.

А на красной дорожке, судя по всему, "выиграли" черный и розовый цвета. Именно в таких оттенках выбрало наряды подавляющее число претендентов на получение наград BAFTA.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Ведущим церемонии вручения наград BAFTA стал ирландский комик и телеведущий Грэм Нортон, который для вечера в Альберт-холле выбрал пиджак в тон красной дорожки.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Шарлиз Терон была номинирована на премию BAFTA в категории "Лучшая женская роль" - за роль телеведущей Мегин Келли в фильме "Скандал". На красной дорожке она появилась в воздушном шифоновом платье Dior лилового цвета.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Режиссер фильма "Кролик Джоджо" Тайка Вайтити просит фотографов переключить свое внимание на номинанта на получение награды "Лучший актер" Джонатана Прайса и его супругу, актрису Кейт Фахи.

Правообладатель иллюстрации AFP Image caption Джесси Бакли была номинирована в категории "Лучшая актриса" за роль Роуз-Линн Харлан в фильме "Дикая Роза".

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Скарлетт Йоханссон в этот раз была номинирована сразу в двух категориях - "Лучшая женская роль" ( за роль Николь в "Брачной истории") и "Лучшая женская роль второго плана" (в фильме "Кролик Джоджо"). На красной дорожке она появилась в розовом платье Versace, украшенном страусиными перьями.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Флоренс Пью, номинированная на награду "Лучшая женская роль второго плана" (за роль в фильме "Маленькие женщины"), появилась в длинном платье цвета фуксии

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Еще одно платье в розовых тонах. Рене Зеллвегер стала обладательницей награды "Лучшая женская роль" за роль голливудской певицы и актрисы Джуди Гарленд в фильме "Джуди".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Главный герой этой церемонии награждения - режиссер Сэм Мендес, чья военная драма "1917" получила семь из девяти наград, на которые она была номинирована, появился на красной дорожке со своей супругой - музыкантом Элисон Болсом.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Две звезды фильма "1917" Дин-Чарльз Чапман и Джордж Маккей (не) сговариваясь пришли на церемонию в смокингах

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Аль Пачино, номинированный в категории "Лучшая мужская роль второго плана" (за фильм "Ирландец"), кажется, попытался спрятаться от журналистов, не сходя с красной дорожки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Фильм "Паразиты" стал одним из самых успешных в этом сезоне. На церемонии вручения наград BAFTA фильм представлял исполнитель главной роли Сон Кан Хо и режиссер Пон Чжун Хо

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Звезды фильма "Квин и Слим". Беременная Джоди Тёрнер-Смит появилась на красной дорожке в ярко-желтом платье, а Дэниел Калуя пришел на церемонию в строгом темно-синем костюме.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Хоакин Феникс стал лауреатом в номинации "Лучшая мужская роль" за роль Джокера в одноименном фильме режиссера Тодда Филлипса. Кажется, на церемонии вручения наград насторение у него значительно лучше, чем обычно, и он даже улыбается фотографам.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption Адам Драйвер, претендовавший на получение награды "Лучшая мужская роль" (за роль в фильме "Брачная история"), пришел на церемонию вручения наград вместе со своей супругой Джоан Такер.

Правообладатель иллюстрации PA Media Image caption Красное и черное: актрисы Сирша Ронан, Марго Робби и Эмилия Кларк выбрали черные платья для красной дорожки

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Церемонию вручения наград BAFTA посетили герцог (который является президентом BAFTA) и герцогиня Кембриджские. Герцогиня пришла в "старом" наряде - в белом платье с золотистым узором от Alexander McQueen, в котором она впервые появилась во время официального визита в Малайзию в 2012 году.

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