BAFTA в нарядах: все оттенки розового, черный и "старое" платье герцогини Кембриджской
- 3 февраля 2020
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В Лондоне прошла 73-я церемония вручения премий Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA). Военная драма режиссера Сэма Мендеса "1917" выиграла в семи из девяти номинаций, в которых была представлена.
А на красной дорожке, судя по всему, "выиграли" черный и розовый цвета. Именно в таких оттенках выбрало наряды подавляющее число претендентов на получение наград BAFTA.
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