"Каждый политик мечтал бы не слышать неудобные вопросы". Как мировые лидеры воюют со СМИ

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Офис украинского президента Владимира Зеленского называет СМИ ненужными посредниками. Пресс-служба британского премьера Бориса Джонсона не приглашает неугодных журналистов на брифинги. Кремль ограничивает доступ журналистского пула к президенту Владимиру Путину. А Дональд Трамп давно находится в состоянии войны с репортерами.

Чтобы обойти журналистов, политики пишут в соцсети. Но пострадает в итоге только общество, считают эксперты.

Британские СМИ недовольны Борисом Джонсоном: премьер нарушил многолетнюю традицию и отстранил журналистов от записи исторического обращения, посвященного выходу страны из Евросоюза. Джонсон оказался не единственным политиком, который не видит смысла в традиционных медиа.

А медиа отвечают тем же: в понедельник, 3 февраля, журналисты (включая одного из старших корреспондентов Би-би-си) ушли с брифинга, организованного премьером, после того, как туда не пустили нескольких их коллег.

Проигрывает только народ

Традиционно обращения британских премьеров снимает один из телеканалов, а затем запись распространяется среди других вещателей. В этот раз Борис Джонсон решил, что журналисты ему не нужны: обращение было снято штатным оператором и отправлено телеканалам.

В результате далеко не все медиа решили транслировать это послание. Британская Daily Telegraph (в этой газете Джонсон до своего взлета на властный Олимп был популярным колумнистом, и она в целом весьма близка и лояльна нынешнему правительству) поговорила с отдельными консерваторами, которые признались, что они в ярости от того, как, в частности, Би-би-си освещала день выхода страны из ЕС.

"Только Би-би-си может делать спецэфир по брекситу из студии, украшенной цветами ЕС. Они отказываются транслировать обращение премьер-министра. Они дают сюжет про брексит только на 15-й минуте новостного выпуска, а потом показывают [не входящих в правящую партию брекситеров] Фараджа, Виддеком и кучу римейнеров [сторонников сохранения членства Британии в ЕС]", - говорил изданию высокопоставленный представитель Консервативной партии.

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Отвечая на претензии, в Би-би-си отметили, что ведущие новостных выпусков постоянно цитировали речь Бориса Джонсона, а решение - транслировать видео или нет - всегда принимается в корпорации исходя из ценности видео для освещения ситуации.

Несколькими днями позже, в понедельник, 3 февраля, произошел новый скандал в отношениях между премьером и журналистами. Корреспондентов СМИ пригласили на закрытый брифинг, на котором Джонсон должен был рассказать о дальнейших планах по брекситу - в частности, о будущем торговом соглашении с ЕС. Когда журналисты прибыли на место, их разделили на две группы, после чего первой группе разрешили зайти, а тех, кто был во второй группе, попросили уйти.

Когда представителя Даунинг-стрит попросили объяснить отказ в доступе нескольким журналистам, он ответил: "Мы вправе информировать того, кого хотим, и тогда, когда хотим". Все оставшиеся корреспонденты отказались принимать участие в брифинге и ушли.

Иэн Мюррей из Кембриджской некоммерческой ассоциации редакторов отмечает, что ограничение доступа СМИ приводит к меньшей информированности общества: "Это событие вызывает тревогу. Возможно, правительство пытается избегать СМИ, чтобы облегчить себе условия. Демократия предполагает, что правительство взаимодействует с медиа, а не пытается их избегать. В конце концов, когда доступ к представителям власти закрыт или ограничен, проигрывает только народ".

Несмотря на то, что телевидение остается главным источником новостей для британцев, в 2019 году число людей, смотревших новостные выпуски на Би-би-си, упало по сравнению с предыдущим годом. Зато британцы стали чаще получать информацию из соцсетей, свидетельствуют данные регулятора Ofcom. Но значит ли это, что люди действительно хотят получать информацию напрямую от политиков?

В 2017 году агентство Reuters провело опрос и выяснило, что более 60% пользователей популярных соцсетей не подписаны на страницы политиков. На официальную страницу Бориса Джонсона в "Фейсбуке" подписаны 914 тысяч человек, а его обращение к народу на этой странице на момент написания заметки посмотрели 1,9 млн зрителей.

Журналисты не нужны

Журналисты оказались не нужны не только Борису Джонсону, но и украинскому президенту Владимиру Зеленскому. Во всяком случае, так говорил глава офиса главы государства.

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Андрей Богдан утверждал, что для общения с народом журналисты команде Зеленского не нужны, а с людьми можно говорить напрямую. Действительно, во время предвыборной кампании Зеленский журналистов избегал, не участвовал он и в предвыборных дебатах. А журналисту РБК-Украина пришлось "выбивать" интервью - в честной борьбе у стола для пинг-понга он выиграл у тогда еще будущего президента, который и пообещал в случае проигрыша пообщаться с журналистом.

Комментируя это заявление, главный редактор издания "Страна" Игорь Гужва, вспомнив появления Зеленского в эфира канала 1+1, заметил: "Конечно, легко рассуждать о ненужности журналистов, когда за тебя топит один из крупнейших олигархических каналов страны".

"Когда ты что-то пишешь в соцсетях или выставляешь видео, к тебе нет уточняющих вопросов. Ты купаешься в лучах благодарности и экстаза своих фанатов или покрываешься желчью своих оппонентов. С оппонентами проще - их можно удалять, банить, игнорировать. Но главное - к тебе нет вопросов, на которые ты не хочешь отвечать", - говорил местный журналист, главный редактор радио НВ Валерий Калныш.

В октябре 2019 года Зеленский встретился с журналистами на фудкорте. Пресс-марафон длился больше 14 часов - журналисты сменяли друг друга за столом, во главе которого сидел президент. "Журналистов уважаем? Уважаем. Ну вы же такой же парень, как и я. Мы из одной сферы, между прочим. Только я из нее перешел в политику, а вы в журналистике прекрасны", - заявил Зеленский одному из репортеров.

Каждый крупный политик в мире мечтал бы никогда не иметь этих проблем в виде неудобных вопросов от журналистов, сказал Би-би-си британский профессор Даррен Лилекер, эксперт по политическим коммуникациям.

"Но нормы демократии важны, - продолжает он. - И большинство демократически избранных политиков считает, что приверженность таким нормам важнее спокойной жизни. Они помнят, что однажды они снова могут оказаться в оппозиции власти и тогда им будет очень важно, чтобы их голос тоже был услышан в обществе. А это вряд ли возможно в стране, где СМИ являются лишь рабами или рупором властей".

Закрыть рот и послушать

Американский коллега Зеленского Дональд Трамп даже не пытается говорить об уважении к журналистам. Взаимоотношения президента с американскими СМИ давно находятся в фазе острых военных действий. Сам Трамп несколько лет назад назвал это войной, а журналистов - "одними из самых нечестных людей на земле".

Еще в 2017 году журналистов CNN, New York Times, Los Angeles Times, Politico, BuzzFeed, Guardian и Би-би-си не пустили на брифинг Шона Спайсера, который тогда был официальным представителем Белого дома. Журналисты об этом решении узнали практически на пороге Белого дома.

Тогда же Трамп отказался от традиционного ужина с корреспондентами президентского пула, нарушив традицию, существовавшую десятки лет. "Свободный доступ СМИ к открытому правительству является решающим национальным интересом", - заявил тогда редактор The New York Times Дин Баке.

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Открыто в 2017 году высказался и теперь уже бывший советник Трампа Стив Бэннон, заявив, что журналистам следует "закрыть рот и немного послушать", - он же тогда назвал СМИ оппозиционной партией.

Спустя несколько лет ситуация не сильно поменялась, не исчезло любимое Трампом упоминание "фейк ньюз". Вот его твит, написанный в сентябре 2019 года: "Хорошая новость в том, что мы выигрываем. Наш реальный оппонент - это не демократы. И даже не сокращающееся число республиканцев, которые сбились с пути. Наш основной противник - СМИ, распространяющие фейковые новости".

Общению с журналистами Трамп предпочитает "Твиттер". А пишет он туда очень часто. Так, 12 декабря прошлого года он написал рекордные 112 твитов за сутки. Некоторые его твиты, как отмечают эксперты - в частности, профессора Йельского университета, - могут даже нарушать законы.

Профессор Даррен Лиллекер считает: "Поведение Трампа демонстрирует, что политик может заставить независимые СМИ плясать под его дудку. Трамп с помощью "Твиттера" по сути смог обойти СМИ и начать говорить с публикой напрямую. А журналисты вынуждены читать его твиты вместе со всеми, строить вокруг них свои репортажи. Пример Трампа показывает, что этот метод часто работает, и так можно собрать большую аудиторию".

Правда, говорит профессор, так обычно поступают политики, которые утверждают, что СМИ не служат интересам их страны: "Но возможно, такие политики иногда просто путают интересы своей страны со своими личными интересами".

Основная проблема, считает эксперт, в том, что журналисты могут как угодно комментировать слова президента, но они практически лишились возможности задать ему острый вопрос или указать на неточности в его словах.

"Такое поведение ставит под угрозу существование плюрализма. Если политики выключают журналистов из процесса производства новостей, то люди теряют возможность услышать одновременно и некое утверждение, и его критику, - сказал Би-би-си Лиллекер. - Трамп - наиболее очевидный пример политика, который выбрал такую стратегию. Джонсон только начинает ее использовать. Также с Трампом часто сравнивают нынешнего президента Бразилии Жаира Болсонару. Он тоже отсекает неудобных ему журналистов и пытается контролировать то, как его освещают в СМИ. К похожей тактике прибегал и Хосни Мубарак в Египте".

"Это театр"

Российский президент Владимир Путин любит говорить о роли СМИ в современном обществе. Сам Путин (в отличие от своего коллеги Дмитрия Медведева) не пишет ни в "Фейсбук", ни в "Твиттер" - однажды он говорил, что у него просто нет времени на соцсети.

На словах Путин часто утверждает, что СМИ "служат действенным механизмом общественного контроля", "активизируют прямой диалог между гражданами и властью" и "является организаторами полезных инициатив". Раз в год президент проводит многочасовые пресс-конференции и иногда дает интервью. Правда, в конце прошлого года издание "Проект" опубликовало "рассказ о том, как Владимира Путина оградили от журналистов".

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Журналисты издания проанализировали изменения в работе кремлевского пула - пула корреспондентов, напрямую работающих с президентом. Издание утверждает, что в некогда престижном месте работы репортеры теперь проводят часы ожидания за картами, зачитывают главе государства согласованные с Кремлем вопросы, а на некоторые мероприятия попасть они не могут в принципе: приходится смотреть онлайн-трансляцию. Все из-за того, говорят журналисты "Проекта", что пресс-служба Кремля стала регламентировать работу репортеров.

Во время предвыборной кампании Владимира Путина Кремль начал брать в рабочие поездки и представителей западных СМИ. Журналист Washington Post Эндрю Рот тогда рассказывал, что это было очень интересно - с точки зрения того, как работает российская политика: "Это театр: мы три часа ехали туда. Наверно, три часа его ждали, еще три часа - назад. И все это ради 30-секундной картинки. Мы не каждый день можем это наблюдать".