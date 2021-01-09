Настоящая "игра престолов", сезон II, часть 2. Шотландия: кровавая корона Макальпинов

Яна Литвинова

Би-би-си, Лондон

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Первая королевская династия Шотландии прославилась тем, что практически ни один из ее представителей не умер спокойно, в своей постели и от старости.

Масса исторических примеров демонстрирует, что корона в Средневековье (и позднее) была настолько желанным призом, что в борьбе за нее совершалась масса мелких, крупных и очень крупных преступлений.

Англичане во время Войны роз самоистребились до такой степени, что и от Ланкастеров, и от Йорков практически ничего не осталось. И это уже не говоря о солдатах, которых ни одна, ни другая сторона ни капельки не жалела, ослепленная магическим блеском королевских регалий.

А наследник кто?

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Поскольку никто не знает, как выглядели Макальпины, вполне можно считать, что это - один из них: нехорошо смотрит и явно замышляет убийство

В пользу шотландцев следует сказать, что большую часть убийств они совершали, не вовлекая большие народные массы. Сражения, конечно, случались, но не охватывали все население поголовно. Главная проблема престолонаследия у них заключалась в том, что вместо простого права мужского первородства, в стране бытовала практика под названием танистри.

Суть ее заключалась в том, что королем, или вождем становился не сын действующего правителя, а какой-то другой его родственник, которого "выбирали" старшие члены кланов примерно в тот момент, когда новый король вступал в должность.

Если посмотреть на королевское древо династии Макальпинов, первых шотландских королей, то видно, что корона скакала, как теннисный мяч на корте, от потомков Дональда к потомкам Константина и обратно.

Теоретически эта система была не так уж плоха, потому что позволяла заменить правящее лицо, в том случае, если текущий король оказывался умственно несостоятельным, физически больным или слишком скверным по характеру.

Практически же получалось так, что нетерпеливые наследники пускались во все тяжкие, чтобы сократить время ожидания.

"Нет мира венценосной голове"

Автор фото, Olesia Volkova Подпись к фото, Константин, отрекшись от престола, переехалв пещеру. Скорее всего, не в эту, но не будем придираться к географии. Зато сразу понятно. что человек почти полностью сменил стиль жизни

Константин II, тот самый, который объединился с викингами, чтобы разбить англосаксонскую армию короля Этельстана (и проиграл), унаследовал престол от своего двоюродного брата Дональда. Надо сказать, что для средневекового короля он был на редкость скромен и после 43 лет царствования подал в отставку. То есть, отрекся от престола, к чему его, кстати, никто не принуждал, и ушел в монастырь, где жил в пещере, умерщвлял плоть и вызывал огромное уважение у окружающих.

Вслед за ним королем стал не его сын, а сын его кузена - Малькольм. Он снискал репутацию как человек мудрый и отважный и даже объединялся с двумя королями англосаксов, чтобы бороться с викингами. Умер же он, однако, не от скандинавской руки, а от шотландской: подавив мятеж одного из подчиненных вассалов, он не сумел спастись от мести сторонника проигравшей стороны.

Автор фото, Olesia Volkova Подпись к фото, Игра престолов в Шотландии выгодно отличалась от английской более зловещими пейзажами. Этот туман на вересковой пустоши просто идеально подходит к не менее зловещему преступлению

За Малькольмом корону получил опять же не его сын, а сын Константина II, Индульф. О его судьбы мы, вероятно, ничего толком так и не узнаем, потому что одни историки верят в то, что он погиб в очередном столкновении с очередными викингами, другие - что он, как и его дядя Константин, отрекся и ушел в монахи.

За Индульфом корону, как вы уже, наверное, догадались, получил опять же не его сын, а сын Малькольма - Дуфф. И вот тут стало весело.

Дуфф, Кулен, черная магия и затопленная могила

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Сильно сомневаюсь, что бедные форесские кумушки хотели истребить короля, но закончилось это для них очень плохо

Королем Дуфф был не слишком долго, всего четыре года. И очень может быть, что в этом коротком сроке был повинен его собственный кузен, сын предыдущего короля Индульфа - Кулен.

Кулену идея танистри совсем не нравилась, и он считал, что корона должна была достаться ему, как сыну предыдущего короля.

В те времена обойденные короной принцы еще не впадали в задумчивое состояние, не разгуливали с черепами по кладбищам и не беседовали по ночам с призраками убиенных отцов. Они собирали какое-то войско и начинали активные действия.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Кинлосское аббатство вообще-то было основано уже после описываемых событий, но руины живописные, и расположено оно неподалеку от Форреса

Дуфф, который, если верить хроникам, был большим поборником справедливости, как раз в это время усмирял очередное восстание. Нарушители спокойствия были благополучно подавлены, но тут король заболел.

Болезнь его, если верить автору "Хроник и истории Шотландии" Гектору Бойсу, была результатом колдовства. Удивляться такому диагнозу не приходилось, потому что король "странно и неожиданно потел во всех местах, а тело его иссыхало, а сила покидала его день за днем".

Врачи уже совсем отчаялись, но тут пришло известие, что в городе Форрес происходят какие-то ночные бдения, на которых, вроде бы, ведьмы пытаются истребить короля.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Мост через реку Моффат в Форресе. Может буть, тело незадачливого короля сбросили куда-то сюда. А может быть, и нет. Мост, разумеется, гораздо более озднего времени

Властям города удалось поймать местную девушку (интересно, как они ее вычислили), которая во время допроса с пристрастием созналась, что и ее мать, и все остальные колдуньи активно работают над тем, чтобы король умер через несколько дней.

Колдуньи были пойманы с поличным и сожжены, а король чудесным образом оправился. Можно, казалось бы, почивать на лаврах, но не тут-то было, потому что как раз к выздоровлению монарха подоспел Куллен со своим войском.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, А вот и еще один мост около Форреса, Далтулих, через реку Финдхорн. Места, однако, красивые

Произошло сражение, в котором Дуфф вроде бы победил, но близкий родственник его потрепал изрядно, так что королю пришлось срочно отступить в тот же Форрес, чтобы пополнить запасы еды и людей.

И во второй раз Форрес оказался для короля гораздо вреднее, чем в первый, потому что потерял он не только здоровье, но и жизнь, поскольку был просто убит. Как именно убит? Вроде бы на него набросился какой-то сторонник Кулена и заколол на месте. Или это был не просто сторонник Кулена, и даже вообще не сторонник, а Дональд, губернатор Форресского замка. Сначала этот Дональд, конечно, спас короля от ведьм, но потом король казнил одного его родственника, замешанного в мятеже, и Дональд ожесточился.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, И Форрес на закате. Теперь, кстати, многие турфирмы завлекают людей в город тем, что, мол, тут было полным полно ведьм. Возможно, когда-то так и было, но после неудачного покушения на короля, ничего не осталось

Или речь идет о нескольких сторонниках Кулена, которые сначала подсыпали снотворного в кружки с пивом королевской охраны, а потом уже убили короля, а тело его сбросили с моста в реку. Хотя вполне возможно, что эта группа наемных убийц была тоже нанята Дональдом.

Да и королевские останки не просто сбросили в реку, а сначала (я не слишком уверена, что это было доступно технологиями IX века) разделили русло реки, и зарыли тело короля (в ил, тину? камни?), а потом вернули воду на место, и никто ни чего не знал. К счастью, потом тело все-таки нашли, короля похоронили как положено, но корону получил Кулен. Большой радости, однако, она и ему не принесла тоже.

Все-таки исторической правды ради следует отметить, что был ли Кулен напрямую замешан в смерти Дуффа или нет, мы все еще не в курсе, и почти наверняка не в курсе и останемся.

Почти шекспировский злодей

Автор фото, Colin Smith Подпись к фото, Замок Дамбартон. Здесь располагалась столица королевства Страклайд, с которым у короля Кулена произошел небольшой конфликт с местным правителем

Многие литературоведы считают, что самым страшным злодеем у Шекспира был Ричард III. До таких высот Кулен, правда, не дошел, но Бойс главу об этом отпрыске дома Макальпинов озаглавил следующим образом: "О короле Кулене и его гнусной жизни, и о бедствиях, которые обрушились на державу по причине его вредоносных действий".

Вообще-то верить Бойсу особо не следует, и современные историки считают, что он основывал большую часть своих "Хроник и истории Шотландии" на слухах, а не на исторических документах. Хотя документов того времени сохранилось настолько мало, что Бойса можно понять.

Возможно, царствование Кудена не было слишком жестоким, но мирным и плодотворным его тоже назвать нельзя. Потому как после того, как он убил (или не убил) Дуффа и стал королем Альбы, ему пришлось постоянно оборонять королевство с одной стороны от владетелей Страклайда на юге, с другой - от викингов на севере.

Страклайд был королевством бриттов, которые как раз во время правления Кулена активно возжаждали полной независимости. Тут опять многое туманно, но с относительной уверенностью можно сказать, что в один прекрасный день Кулен и брат его Эохейд навестили бриттов (не исключено, что это был дружественный визит), и вроде бы все шло хорошо, пока Кулену не приглянулась дочь тамошнего правителя Армдарха.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Это, конечно, условный разрушенный замок, но если разгневанный отец не задумываясь поджог свою собственность, то живым насильники, конечно, не ушли

Кулен долго раздумывать не стал, а просто похитил девушку на пару со своим братом и воспользовался ею, невзирая на законы гостеприимства и здравый смысл, поскольку только полный идиот не понимает, что за изнасилование дочери любой отец, особенно средневековый отец при власти, будет мстить.

Амдарх исключением не был. Как именно он убил короля Альбы, мы точно не знаем, но по одной из версий он спалил дотла свой собственный замок вместе с королем и его братом. По поводу того, какое количество слуг, рабов или вольных вассалов погибло в том же пламени, хроники молчат.

После Кулена престол получил брат убиенного им Дуффа - Кеннет II.

Кровь на троне

Автор фото, Hugh Venables Подпись к фото, Если считать, что леди Финелла все-таки бросилась в водопад, то Глас Алт является наиболее вероятным кандидатом. Он и вблизи Феттеркейрна, и высотой в 50 метров

Кеннет II провел большую часть своего царствования, сражаясь с бриттами Страклайда, англичанами англосаксонского короля Эдгара и викингами ярла Оркнейских островов - Сигурда.

Жизнь его закончилась, как это было принято, смертью от руки убийцы в Феттеркейрне (теперь это - небольшой городок в графстве Абердиншир). Правда, убил его не потенциальный наследник, а дочь графа (или ярла) Ангусского, леди Финелла. Высокородная дама мстила за сына, сраженного Кеннетом, вроде бы, в одном из сражений. Хотя есть и другой вариант: два будущих короля, Кеннет III и Константин III, подговорили ее убить Кеннета II, который хотел исключить их из порядка престолонаследования.

Для мстительной леди все это закончилось печально: она бежала, но была настигнута солдатами Кеннета, и чтобы избежать смерти в неволе, красиво бросилась в водопад. По более прозаичной версии, ее все-таки взяли живой и казнили.

Автор фото, Steven Harrison Подпись к фото, Деревня Крамонд, которая теперь стала частью Эдинбурга. Историки считают, что Константин III был убит где-то здесь

После Кеннета II корону Альбы получил его троюродный брат, сын Кулена, Констанин III. Он носил корону всего два года, и тоже был убит, неподалеку от современного Эдинбурга. После него королем стал Кеннет III, племянник Кеннета II. Если вы уже окончательно и безнадежно запутались, то я не виновата, вините династию Макальпинов, которая упорно называла своих сыновей одними и теми же именами.

Кеннет III попал в историю главным образом потому, что был последним королем Альбы, "назначенным" по принципу танистри. Как вы, наверное, уже догадались, и конец Кеннета III, и конец танистри мирными не были.

Автор фото, Garrit Подпись к фото, А нынешняя вискикурня Глентаррет находится тем, где был убит Кеннет III. По крайней мере, места тут красивые

В марте 1005 года, неподалеку от того места, где в наше время находится вискикурня Глентаррет, будущий король Малькольм II разбил войско текущего короля Кеннета III, убив и его самого, и его сына Гирика.

Чисто практичное убийство

Автор фото, Thrissel Подпись к фото, Деревня Гламис, где был убит Малькольм II. В XI веке тут был королевский охотничий домик, от которого, правда, ничего не осталось

Конечно, гарантировать, что именно думал Малькольм, никто не может, но, скорее всего, ход его мысли был прост и прям, как полет стрелы: у него не было сыновей, только три дочери. И хотя все они удачно вышли замуж, их сыновья претендовать на корону Альбы не могли до тех пор, пока оставались прямые мужские наследники.

Вывод? Прямых наследников надо устранить. Расправившись с Кеннетом и его сыном, он также организовал убийство и внука предыдущего короля, тем самым НЕ повторив ошибку Гирика I, убившего Аэда, но проворонившего его сына и племянника.

Автор фото, Marlene Bougard Подпись к фото, Замок Гламис был построен горазо позже, в XIV веке. И еще, если верить слухам, то в нем "живет" полным полно привидений

Но и Малькольму, несмотря на все старания, не удалось жить мирно и умереть в своей постели. И все потому, что ему хотелось править как можно большей территорией. На севере он благополучно заключил союз с викингами, выдав свою дочь замуж за тамошнего правителя, но на Страклайде споткнулся.

Пока Страклайдом правил союзник Малькольма, король Оуэн, все было хорошо, но тот умер, не оставив наследника. Малькольм решил, что это - прекрасная возможность посадить на престол своего внука Дункана. Бриттам Страклайда это почему-то не понравилось, и они отправили к нему наемных убийц.

Первый король Шотландии, сумевший избавиться от крайне неудобного принципа престолонаследия (танистри), пострадал от своей собственной жадности. Однако, история его на этом не закончилась.

Три дочери, три внука

Автор фото, Ray Oaks Подпись к фото, Дункана убили его же собственные двоюродные братья, и произошло это в Элгине. Это - развалины собора

Каждая из дочерей Малькольма родила сына, и каждый из них отметился в шотландской истории.

С двумя из этой троицы мы все прекрасно знакомы. Их всемирную известность обеспечил некий Уильям Шекспир, хотя при этом и переврал исторические факты, как только можно. Дело в том, что одного из них звали Дункан, а второго - Макбет. Третий же, сын ярла Сигурда, Торфинн, хотя и занимался преимущественно тем, что боролся со своими старшими сводными братьями (сыновьями Сигурда от первого брака), но выкроил время на то, чтобы помочь Макбету захватить престол.

Да, печально и не по-родственному, но факт: в 1025 году, в битве при Элгине Макбет и Торфинн победили войско Дункана, а его самого просто убили. Так Макбет и стал королем.

О бедном Макбете замолвите слово

Автор фото, Royal collection Подпись к фото, Нет, не думайте, это не натуральный Макбет, король Шотландии, но таким его (вполне уважительно) изобразил художники XVII века. Творение Шекспира было гораздо интереснее и активно будило воображение многочисленных живописцев

Макбет был не так уж плох, и уж точно оказался лучшим королем, нежели его предшественник и двоюродный брат Дункан. На совести величайшего гения англоязычной литературы немало испорченных репутаций, вспомним только, что он сделал с героиней французского народа Жанной Д'Арк и английским королем Ричардом III!

Вот и Макбет оказался такой же жертвой этого негативного пиара.

Автор фото, Wikimedia Commons Подпись к фото, Одни три ведьмы чего стоят!

Начнем с того, что Макбет никогда не был Кавдорским таном, также как и таном Глэмиса. И хотя он и повинен в смерти Дункана, но убил он его на поле битвы, а не заколол в темноте, подло нарушив все законы гостеприимства. Согласитесь, что хотя первый вариант, конечно, тоже предосудителен с точки зрения современной морали, но существенно лучше, нежели тайное и гнусное убийство.

Автор фото, Rossetti Archive Подпись к фото, Или смерть леди Макбет. Руки ей так отмыть и не удалось. Никто не пытался отмыть и корону Макальпинов, но результат, наверное, был таким же печальным

Кроме того, Макбет правил настолько успешно, что ему удалось даже как-то стабилизировать положение в стране и несколько улучшить жизнь его обитателей. И даже дальние родственники предыдущего короля его не слишком беспокоили, поскольку никто толком не знал, где они находятся. О том, какой стабильной стала Шотландия, можно судить по тому, что Макбет отважился отлучиться на паломничество в Рим.

Но даже щедрые пожертвования, сделанные в Риме, не спасли Макбета от судьбы его многочисленных предшественников. В 1054 году сын Дункана Малькольм при поддержке близкого родственника своей матери, который по счастливой случайности был властителем Нортмубероенда, пошел войной на Макбета и убил его.

Король Альбы мертв! Да здравствует король Шотландии

Автор фото, Brobra694 Подпись к фото, Макбет и его пасынок Лулах. Фрагмент фриза "Знаменитые шотландцы" в Портретной галерее Эдинбурга. Что вы думаете по поводу выражения лица Лулаха? Действительно был простачком?

После Макбета с династией Макальпинов было практически покончено. Но она предприняла последнюю отчаянную попытку удержать заляпанный кровью престол. А заляпан он был изрядно. Можно слегка перефразировать слова леди Макбет, мучительно пытающейся отмыть руки: "Все еще держится запах крови. Все благовония Аравии не надушат эту... корону".

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Следующие этапыИгры престолов в Шотландии были сосредоточены в трех местах: Замке Стерлинг...

После убийства Макбета королем стал его пасынок Лулах, чье несколько сомнительное право на престол объяснялось тем, что его мать была внучкой Кеннета III. Почему Малькольм II пропустил Лулаха в своем истреблении претендентов, - тайна сия велика есть, хотя, не исключено, что это произошло потому, что Лулаха считали простаком, и Малькольм решил, что связываться с ним просто не стоит.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, Дворце Линлитгоу, разумеется, до того, как он был разрушен...

Впрочем, реальных шансов на царствование у Лулаха не было никаких, потому что те, кто устранил Макбета, никуда не делись. Лулах сидел на троне с августа 1057 года по март 1058, после чего тоже был убит, и королем стал Малькольм.

Сын Лулаха решил, видимо, не искушать судьбу, и ушел в монастырь.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, ...и дворце Холируд, который единственный из этой троицы остается собственностью королевской семьи

И на этом закончилась династия Макальпинов, которую основал самый первый Кеннет, ставший королем и пиктов и Гэлов. Малькольм же стал первым королем династии Данкельдов (на самом деле по этому поводу есть и другое мнение, что первым королем из Данкельдской династии стал убитый Макбетом Дункан I).

Начиная с него, все последующие короли уже именовали себя королями Шотландии. Потому что, если историки считают, что первым королем шотландцев был Кеннет мак Альпин, то сами его потомки считали себя королями Альбы. И Малькольм, а не Дункан стал первым монархом, считающим себя королем Шотландии.

Автор фото, Getty Images Подпись к фото, История превзошла вымысел, хотя шекспировских страстей никто не отменял