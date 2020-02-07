Image caption О Ки Чхоль живет в крохотном подвальном помещении, куда практически не проникает дневной свет

Южнокорейский фильм "Паразиты" про две семьи, одна из которых ютится в подвале, а другая обитает в роскошном особняке, пользуется кассовым успехом по всему миру.

"Паразиты" - это драма, а не документальный фильм, но подобные квартиры в убогих подвалах - явление не редкое. В Сеуле тысячи людей живут в таких условиях.

Джули Юн из Корейской Службы Би-би-си решила с ними встретиться.

Солнечный свет практически не проникает в комнатку на цокольном этаже, где живет О Ки Чхоль.

Натурального света столь мало, что комнатное растение, которое он держал в своем жилище, этого не выдержало.

Image caption В комнату О Ки Чхоля могут заглядывать прохожие

Прохожие могут свободно заглядывать через низкое окно в его крохотное помещение. Подростки иногда курят прямо у его окна, иногда еще и плюются.

Летом в комнатушке нестерпимо влажно, и он постоянно борется со всепроникающей плесенью.

В тесном совмещенном санузле нет раковины, а ванна просто приподнята на полметра над полом. Потолок там настолько низкий, что ему приходится стоять, расставив ноги, чтобы не удариться головой.

"Как только сюда въехал, я сразу же оказался весь в синяках и ссадинах - то споткнусь на лестнице и ушибу ногу, то зацеплюсь рукой за шершавую бетонную стену", - говорит О Ки Чхоль. Ему 31 год, и он работает в сфере логистики.

Но, как он говорит, со временем привык. "Я знаю, где все шероховатости, неровности, углы, где располгаются выключатели".

Image caption Из-за чрезвычайно низкого потолка О Ки Чхоль не может распрямиться в ванной комнате

Фильм "Паразиты" - запутанная история столкновения двух противоположных миров - очень бедного и очень богатого. Один из самых успешных южнокорейских режиссеров Пон Чжун Хо наглядно демонстрирует разницу в условиях жизни бедных Кимов и зажиточных Паков, показывая их жилища. Паки обитают в особняке на холме, возвышающемся над Сеулом, а Кимы - в сумрачном и тесном полуподвале.

В реальном Сеуле тысячи молодых людей ютятся в таких помещениях, работая изо всех сил и отчаянно экономя, чтобы в будущем обзавестись настоящим жильем, а не каморкой.

Правообладатель иллюстрации CJENM/BBC Image caption Санузел семьи Ким в "Паразитах" мало чем отличается от санузла в подвале, где живет О Ки Чхоль

Правообладатель иллюстрации CJENM Image caption Дом Паков в фильме просторен, чист и светел

Эти квартирки в цокольных этажах появились в Сеуле не случайно: они - результат истории Южной Кореи. Их начали строить несколько десятилетий назад, в разгар конфликта с Северной Кореей.

В 1968 году северокорейский спецназ проник в Сеул. Их задачей было устранение тогдашнего президента Южной Кореи Пака Чон Хи.

Image caption Чтобы увидеть дневной свет и сделать глоток свежего воздуха, О Ки Чхолю приходится выходить на улицу

Убить президента им не удалось, но напряженность в отношениях между двумя Кореями резко возросла. В том же году северокорейские силы атаковали американское разведывательное судно "Пуэбло" и захватили его.

Вооруженные северокорейские агенты проникали в Южную Корею, в стране был совершен ряд терактов.

Опасаясь эскалации, в 1970 году правительство Южной Кореи изменило строительные нормы и правила, распорядившись, чтобы все малоэтажные новостройки были снабжены подвалом или цокольным этажом, которые могли бы служить убежищем в случае конфликта с Севером или чрезвычайных ситуаций.

Изначально эти подвалы запрещалось сдавать жильцам. Но в 1980-е годы в стране возник кризис в связи с острой нехваткой жилья. Больше всего им был затронут Сеул. Правительству пришлось разрешить людям селиться в полуподвалах.

Image caption В Сеуле ощущается острая нехватка доступного жилья

В 2018 в докладе ООН было отмечено, что хотя по размеру экономики Южная Корея занимает 11-е место в мире, нехватка доступного жилья создает серьезные препятствия, в особенности для малообеспеченных слоев населения и молодежи.

За последнее десятилетие южнокорейцы в возрасте моложе 35 лет в среднем тратят на квартплату порядка половины своих доходов.

В результате полуподвалы для многих оказались единственным выходом в ситуации стремительного роста цен на недвижимость. Подобные каморки сдаются примерно за 450 долларов в месяц. Средняя месячная зарплата для молодых людей в возрасте 20-30 лет составляет в среднем 1700 долларов в месяц.

Многим из тех, кто живет в цокольных этажах, не нравится, что остальные сеульцы смотрят на них свысока, в буквальном и переносном смысле. Но есть и те, кто не жалуется.

Image caption О Ки Чхоль говорит, что ему нравится жить в своем подземелье

"Вы знаете, мне и в самом деле хорошо в моей квартире, - говорит О Ки Чхоль. - Я выбрал это место для того, чтобы сэкономить, и мне это удается. Хотя я замечаю, что многие смотрят на меня с жалостью".

"В Корее люди считают очень важным наличие собственного дома и хорошего автомобиля. Подвалы же ассоциируются с нищетой", - продолжает он.

К середине фильма "Паразиты" семья Кимов пытается внедриться в дом Паков, работая там прислугой и репетиторами. И в этот момент младший сын Паков говорит, что от Кимов плохо пахнет.

Когда Ким Китхэк, глава семьи Кимов, пытается избавиться от этого запаха, его дочь, не проявляя никаких эмоций, говорит: "Это запах подвала. От него не избавиться, пока мы оттуда не переедем".

Image caption Пак Чжунь Джун (справа) говорит, что ему сразу понравилась идея жить в полуподвале

26-летний фотограф Пак Чжунь Джун посмотрел фильм вскоре после того, как сам переехал в полуподвал. Изначально он тоже хотел сэкономить, и ему понравилось, что в его подвале было достаточно места для него и его подружки.

Но, посмотрев фильм, он не мог отогнать мысль, что в его подвале тоже попахивает. "Я не хотел, чтобы и я вонял, как семья Кимов", - говорит он.

Все лето он постоянно жег ароматические палочки и не выключал влагопоглотитель. По его словам, из-за фильма "Паразиты" он решил привести свой подвал в порядок, починить все, что было сломано, покрасить стены и сделать его полноценным жильем.

"Я не хотел, чтобы люди меня жалели лишь потому, что я живу ниже уровня земли", - говорит он.

Пак и его подружка Шим Минь вели видеоблог о том, как они облагораживают свое жилище.

Сейчас они им вполне довольны, хотя ремонт занял у них несколько месяцев.

Image caption Пак Чжунь Джун и его подружка вместе отремонтировали свой полуподвал

"Когда мои родители увидели квартиру в первый раз, они были просто в ужасе. Предыдущий жилец много курил, и моя мама не могла вынести этого запаха", - говорит он.

Подружка Пака была резко против его идеи переехать в подвальную квартиру.

"Мне очень не нравились подвалы. Создается впечатление, что они небезопасны. Мне это напоминает темную сторону городской жизни. Я выросла в многоквартирном доме, так что я очень беспокоилась за своего парня", - говорит она.

Однако зрители их видеоблога о ремонте в квартире оставляли им комментарии со словами поддержки. Некоторые даже писали, что завидуют тому, как опрятно стала выглядеть их квартира.

"Нам очень нравится наш дом, и мы гордимся проделанной работой", - говорит подруга Пака. Но, добавляет она, это не означает, что они останутся там навсегда. Со временем они переедут в место получше.

О Ки Чхоль тоже экономит, чтобы со временем купить собственную квартиру. Они лишь сожалеет, что сейчас его кошка не видит солнца.

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