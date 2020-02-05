Как Лев Парнас превратился в козыря демократов в борьбе против Трампа

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В старом здании Манхэттенского федерального суда на Фоли-сквер состоялось предварительное заседание по делу 58-летнего уроженца Украины Льва Парнаса и трех его соратников, обвиняемых в нарушении закона о финансировании предвыборных кампаний.

Это уроженец Беларуси Игорь Фруман, арестованный 9 октября вместе с Парнасом в вашингтонском аэропорту им. Даллеса перед вылетом в Вену, коренной американец Дэвид Коррейа и уроженец Украины, гражданин США Андрей Кукушкин - на заседании они не присутствовали и были представлены своими адвокатами.

Занимающийся их делом судья Пол Откен назначил начало процесса, который предположительно займет две-три недели, на 5 октября.

Как всегда, эту дату не следует воспринимать буквально: суд может неоднократно переноситься или не состояться вообще, если обвиняемые заключат с прокурорами признательную сделку, посредством которых разрешается в США подавляющее большинство федеральных дел.

Когда Парнас спустился по ступеням суда под руку со своей белокурой женой Светланой, репортеры спросили у него, собирается ли он подписать с прокуратурой соглашение о сотрудничестве. Парнас ответил уклончиво, сказав лишь: "Я здесь для того, чтобы говорить правду".

Его адвокат Джозеф Бонди говорит, что прокуроры пока не предложили Парнасу никакой сделки. Парнас, со своей стороны, не предлагает им помощь в проникновении в его электронные устройства, защищенные паролями.

Прокурор Николас Рус отметил на последнем заседании, что никто из четырех обвиняемых не предоставил пока властям пароли к своим устройствам. Иными словами, ФБР сейчас пробует взломать их телефоны, компьютеры и жесткие диски.

Рус добавил, что прокуратура, возможно, предъявит им дополнительные обвинения. Если это произойдет, то, скорее всего, до первого мая. К этой дате стороны должны будут отправить судье свои последние ходатайства по делу.

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Опытные юристы находят нынешнюю тактику Парнаса необъяснимой. Прокуроры, возможно, тоже.

Ни он, ни его подельники не признали себя виновными, и первое время после ареста Парнас вел себя так, как большинство здешних обвиняемых, то есть не высовывался, а мирно изучал со своими защитниками компромат на себя, предоставленный ему по закону прокуратурой.

Прокурор Рус сообщил на заседании, что объем полученных защитой материалов пока достигает 197 тысяч страниц, и это еще не конец.

В наступившем году Парнас начал вести себя по-новому. Он переметнулся в лагерь критиков Дональда Трампа и принялся снабжать компроматом недругов президента в конгрессе.

Компромат был изъят у него на обыске и потом предоставлен ему прокурорами. В разгар суда над Трампом демократы были рады его получить, и фигура Парнаса засверкала в их глазах новыми красками.

"Раньше он был гангстером с неуплаченными долгами, - заметил Си-эн-эн его адвокат Бонди. - Сейчас же он превратился в самого значимого свидетеля, которого можно выставить на суде".

В конце января адвокат направил лидеру республиканского большинства в сенате Митчу Макконнелу список компромата, которым предлагал поделиться Парнас, если бы его вызвали свидетелем на сенатский суд. Этот список занимает почти три страницы текста.

Например, Парнас, по словам Бонди, был готов дать показания против таких республиканских деятелей, участвовавших в "заговоре" с целью смещения американского посла на Украине Мари Иованович и сбора компромата на Байденов, как сам Трамп, вице-президент Майк Пенс, бывший министр энергетики Рик Перри, госсекретарь Майк Помпео, министр юстиции Бил Барр, сенатор Линдсей Грэм, конгрессмен Девин Нунес, его помощник Дерек Харви, журналист Джон Соломон, адвокаты Джо ДиДженова и Виктория Тенсинг, Рудольф Джулиани "и другие".

На суд Парнаса так и не вызвали, потому что республиканцев в сенате сейчас больше.

Линию поведения Парнаса эксперты пока находят загадочной. Демократическая фракция конгресса и либеральные СМИ начали носить его на руках и какое-то время видели в нем последнюю надежду избавиться от Трампа, пока Парнаса не затмили мемуары бывшего помощника президента по нацбезопасности Джона Болтона.

Но конгресс и СМИ не в состоянии спасти Парнаса от суда, который теоретически грозит ему 20-летним сроком. Облегчить его участь способна лишь прокуратура. Она может подписать с ним соглашение о сотрудничестве и на этом основании потом ходатайствовать перед судьей о снисхождении.

Она, возможно, не случайно воздерживается от того, чтобы предложить Парнасу сделку.

Обвинения против него, например, включают лживые заявления и использование подложных документов. Это умаляет ценность Парнаса как свидетеля обвинения. Прокуроры также стремятся жестко контролировать обвиняемых, которые с ними сотрудничают. Парнас же пустился во все тяжкие.

15 января он дал серию пространных интервью либеральным каналам Си-эн-эн и Эм-эс-эн-би-си, в которых описал маневры адвоката Трампа Руди Джулиани на Украине, где тот пытался с помощью Парнаса собрать компромат на бывшего вице-президента США Джо Байдена и его сына Хантера и добиться, чтобы Киев официально объявил о начале официального расследования по их поводу.

Эти откровения Парнаса широко цитировались обвинителями на сенатском суде над Трампом. Он также предоставил конгрессу содержимое своего iPhone 11, которое, как сообщают, включало не только компромат для импичмента президента, но и порнофайлы своего владельца, хронику его визитов на сайты знакомств и порносайты.

Защитник Бонди попросил команду лидера демократического меньшинства сената Чака Шумера предоставить им с Парнасом билеты на суд над Трампом, и та его уважила. Судья Откен разрешил Парнасу съездить для этого в Вашингтон, но в ложу для зрителей его не пустили, и Парнас провел прения в кабинете Шумера.

Дело в том, что Парнас, освобожденный под залог в миллион долларов, носит браслет с GPS-датчиком, который запрещен в сенате наравне с любой другой электроникой.