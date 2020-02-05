Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Город Ухань оцеплен. Въезд и выезд запрещены.

Вэньцзюнь Ван 33 года. Она домохозяйка, и вся ее семья живет в Ухане, эпицентре эпидемии нового коронавируса.

Она и ее родственники не могут покинуть город с 23 января, когда там был введен строгий карантин и въезд и выезд из Уханя был запрещен.

С того времени коронавирусом заразились более 20 тыс. человек по всему миру, и по меньшей мере 427 скончались.

Информации из города поступает крайне мало. Би-би-си удалось связаться с Вэньцзюнь Ван и узнать, с какими тяготами ей и ее семье приходится сталкиваться, чтобы выжить в городе в условиях эпидемии. Мы приводим ее рассказ.

С начала эпидемии коронавируса скончался мой дядя, мой отец в критическом состоянии, а у мамы и тети появились симптомы этой болезни.

После томографии стало ясно, что у них заражены легкие. Мой брат тоже стал кашлять, ему трудно дышать.

У отца высокая температура, его лихорадит. Вчера температура поднялась до 39,3 градусов. Он постоянно кашляет, и ему тоже трудно дышать. Мы достали ему кислородный аппарат, и сейчас он пользуется этим аппаратом круглые сутки.

Папа принимает как западные лекарства, так и традиционные китайские препараты. Он не может лечь в больницу, так как ему не могут официально поставить диагноз из-за нехватки оборудования для тестов.

Моя мама и тетя каждый день ходят в больницу в надежде, что отцу там найдется место, и это несмотря на их собственные проблемы со здоровьем. Все больницы отказываются его принимать.

"Нам никто не помогает"

В Ухане много мест, куда направляют в карантин тех, у кого лишь слабо выраженные симптомы или же заболевание находится в инкубационной стадии.

Карантинные пункты предоставляют лишь базовые удобства, и туда не берут тяжелобольных, как, например, моего отца, так как для них просто нет места.

Мой дядя скончался в одном из таких карантинных пунктов, так как там нет возможности оказывать квалифицированную медицинскую помощь тяжелобольным. Я очень надеюсь, что мой отец попадет на лечение, но сейчас нам никто не помогает, и никто с нами не выходил на связь.

Я несколько раз связывалась с социальной службой, но всякий раз мне отвечали, что поместить отца в больницу нет ни малейшей возможности.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса глобальной угрозой

Отец и дядя отправились в карантинный пункт. Сначала мы все думали, что это как бы больница, но оказалось, что это просто гостиница.

Там не было ни медсестер, ни врачей, а также не было отопления. Они пришли туда после обеда, но покормили их только вечером, холодными закусками. Мой дядя был уже тяжело болен, и начинал терять сознание.

Его ни разу не осмотрел врач. Его с отцом разместили в разных номерах. В 6:30 утра папа пошел его навестить, но к тому времени дядя уже скончался.

"Лучше умереть дома, чем в карантине"

Сейчас строятся новые госпитали, но они предназначены для тех, кто уже находится в переполненных больницах, а не для людей вроде нас.

Если мы будем следовать указаниям властей, то нам следует отправиться в один из карантинных пунктов. Но если мы это сделаем, то с отцом произойдет то же, что и с дядей.

Мы считаем, что лучше умереть дома, чем в карантине.

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Улицы Уханя практически опустели

"Зараженных очень много"

Таких семей, как наша, великое множество, и все они сталкиваются с такими же трудностями.

Отца моей подруги не пустили в карантинный пункт, так как у него была слишком высокая температура.

Ресурсов в городе не хватает, а зараженных очень много. Нам страшно, мы не знаем, что будет дальше.

Я хочу сказать, что если бы знала, что 23 января город окажется в оцеплении, я бы несомненно вывезла всю семью, так как здесь для нас нет никакой помощи.

Если бы мы оказались в другом месте, у нас хотя бы была надежда. Я не могу сказать, правильно ли мы поступили, прислушавшись к указаниям властей, которые говорили оставаться в городе.

Но, по-моему, кончина моего дяди - ответ на этот вопрос.

Коронавирус в цифрах

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) на 4 февраля, новый коронавирус 2019-nCoV за сутки не распространился на новые страны.

ВОЗ сообщает, что по всему миру зарегистрировано 20 630 случаев заражения этим вирусом (3241 из них лишь за последние сутки).

В Китае подтверждены почти 20,5 тыс. случаев заражения (3235 из них новые). 425 человек скончались.

За пределами Китая случаи распространения нового коронавируса обнаружены в 23 странах (159 подтвержденных случаев). Один человек скончался.