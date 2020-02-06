"Оскар-2020": какие сюрпризы может принести церемония этого года?

Правообладатель иллюстрации Getty/Lionsgate/Sony/Pixar

Пока букмекеры делают ставки, мы разбираемся, что в "Оскаре" этого года самое занимательное.

Интервал между премиями BAFTA и "Оскар" в этом году оказался очень небольшим. В издании Guardian даже уверены, что звезде "Джокера" Хоакину Фениксу едва хватит времени, чтобы отстирать его "многоцелевой" смокинг и советуют не делать этого, чтобы помочь планете.

Церемония в этом году проводится раньше обычного в надежде побороть падение рейтинга телетрансляции премии.

Среди других важных претендентов на самый урожайный на трофеи фильм церемонии - военная драма "1917", "Брачная история" от Netflix и южнокорейский хит "Паразиты".

1. Скарлетт Йоханссон номинирована в двух актерских категориях сразу

Она поборется и за лучшую актрису в главной роли - за "Брачную историю", и за лучшую роль второго плана ("Кролик Джоджо").

Подобных случаев за всю историю премии было всего 11, среди них - Сигурни Уивер в 1989 году, Аль Пачино в 1993-м, Эмма Томпсон в 1994-м, Джейми Фокс в 2005-м и Кейт Бланшетт в 2008-м.

Правообладатель иллюстрации Netflix/Fox Image caption Скарлетт Йоханссон сыграла две очень контрастные роли в "Брачной истории" (слева) и "Кролике Джоджо"

Никто из них не выиграл обе награды.

Скарлетт Йоханссон сыграла две очень разные роли в "Брачной истории" Ноа Баумбаха и "Кролике Джоджо" Тайки Вайтити.

2. Синтия Эриво уже взяла "Эмми", "Грэмми" и "Тони", а теперь еще может взять и "Оскара"

Возможно, исполнительнице роли активистки Гарриет Табмен, боровшейся с рабством, удастся собрать престижную четверку наград ("Эмми", "Грэмми", "Оскар", "Тони"). Если так, то воплотившая ее на экране Синтия станет самой молодой актрисой в истории, собравшей такой джекпот.

Правообладатель иллюстрации EPA

Ей 33, а нынешний рекордсмен Роберт Лопес собрал свою "большую четверку" в 2018 году в возрасте 39 лет.

У Эриво есть два шанса взять "Оскар": она номинирована как на награду за лучшую женскую роль ("Гарриет") , так и за лучшую оригинальную песню - Stand Up .

3. Если Сэм Мендес станет лучшим режиссером, это будет самый большой разрыв между двумя режиссерскими победами в истории "Оскара"

Недавно посвященный в рыцари Британской Империи сэр Сэм взял "Оскара" как лучший режиссер в 1999 году за "Красоту по-американски", но может снова одержать победу на церемонии этого года со своим чрезвычайно успешным эпосом о Первой мировой войне - "1917".

До сих пор самый большой разрыв был на счету Билли Уайлдера - прошло 15 лет между его режиссерскими трофеями за "Потерянный уикэнд" (1945) и "Квартиру" (1960).

4. Впервые фильмы двух гражданских супругов - в одной номинации

Режиссеры Грета Гервиг и Ноа Баумбах вместе с 2011 года. У них есть ребенок, а в этом году еще и шанс получить награду за "лучший фильм".

Для Гервиг это "Маленькие женщины", для Баумбаха - "Брачная история".

Правообладатель иллюстрации Getty Images Image caption Лора Дерн (справа) сыграла и в ленте Греты Гервиг (слева), и в фильме своего партнера Ноа Баумбаха (в центре)

В 2009 году была схожая история, когда фильмы Джеймса Кэмерона ("Аватар") и Кэтрин Бигелоу ("Повелитель бури") были номинированы на главную награду, но этот режиссерский тандем распался 18 годами ранее.

Гервиг также может получить "Оскар" за лучший адаптированный сценарий, а ее супруг - за лучший оригинальный.

В обеих лентах сыграла Лора Дерн, которая выдвинута на награду "лучшая актриса второго плана" за роль в "Брачной истории".

Правообладатель иллюстрации Pixar Image caption "История игрушек 4" - один из 10 самых кассовых мультфильмов всех времен

5. "История игрушек 4" может улучшить рекорд, установленный "Историей игрушек 3"

Приз за лучший анимационный фильм появился в 2001 году, и с тех пор в этой категории победил только один сиквел - собственно, "История игрушек 3".

Таким образом, победа четвертой части эпопеи сделает ее не только вторым сиквелом, выигравшим награду за "лучший анимационный фильм", но и вторым, выигравшим по одной франшизе.

6. "Паразиты" - всего шестая картина на иностранном языке, номинированная на "лучший фильм"

Это первый корейский фильм, получивший номинацию на главный приз, и только шестая лента в истории, которая номинирована и на "лучший фильм", и на "лучший фильм на иностранном языке".

Среди прочего, такой "двойной" чести ранее удостаивались "Рома" Альфонса Куарона в прошлом году, "Любовь" Михаэля Ханеке в 2013 году и "Крадущийся тигр, затаившийся дракон" Энга Ли в 2001-м.

7. Джонатан Прайс - единственный из номинантов на главную мужскую роль, который играет реального человека

В "Двух папах" валлийский актер играет папу римского Франциска.

Другие номинанты - Леонардо Ди Каприо, Антонио Бандерас, Адам Драйвер и Хоакин Феникс - изображают вымышленных персонажей.

Правообладатель иллюстрации Reuters Image caption Для 72-летнего Джонатана Прайса роль Франциска - первая номинация на "Оскар"

Впрочем, Педро Альмодовар, по собственному признанию, добавил автобиографичности в характер режиссера, которого играет Бандерас в "Боли и славе".

В категории лучших актрис царит реализм: Рене Зеллвегер играет кинодиву Джуди Гарланд, Синтия Эриво - правозащитницу Гарриет Табмен, а Шарлиз Терон - телеведущую Fox News Мегин Келли.

8. Журналисты дарят идеи кинематографистам

Два претендента сезона премий этого года основаны на репортажах.

"Прекрасный день по соседству" вдохновлен материалом 1998 года в журнале Esquire, который написал журналист Том Джунод.

"Стриптизерши" основаны на расследовании, опубликованном в 2015 году в нью-йоркском журнале Джессикой Преслер.

Правообладатель иллюстрации Getty/Sony Image caption Дженнифер Лопес не номинировали за роль в "Стриптизершах". зато Том Хэнкс может получить награду за "Прекрасный день по соседству"

Несмотря на то, что оба фильма были номинированы в этот сезон, в том числе - на "Золотой глобус", только "Прекрасный день" попал в оскаровские номинации.

9. Средний возраст номинантов на лучшую мужскую роль второго плана - 71 год

Это значительно более солидная цифра, чем средний возраст всех предыдущих победителей в этой категории - 49 лет.

На этот раз Брэд Питт в свои 56 - самый молодой. Далее идут Том Хэнкс - ему 63, Джо Пеши - 76, Аль Пачино - 79, а сэру Энтони Хопкинсу и вовсе 82.

У каждого из них уже есть "Оскар": у Питта как у продюсера "12 лет рабства", у остальных - за актерские работы.

10. "Бердмен" и 1917: что общего

Эксперты "Оскара" пристально следят за категорией "лучший монтаж", потому что существует сильная корреляция между номинантами в этой категории и главной наградой за "лучший фильм".

У "1917" нет номинации за монтаж, хотя его и считают фаворитом.

Только один фильм за последние 40 лет выиграл лучшую картину без номинации за монтаж - "Бердмен" 2014 года.

Интересно, что оба фильма имитируют отсутствие монтажных склеек, но в обоих они есть, что демонстрирует, насколько искусной должна быть работа монтировавших их операторов.

Правообладатель иллюстрации EPA Image caption У "1917" Сэма Мендеса два "Золотых глобуса" - за "лучшую драму" и "лучшего режиссера"

11. Netflix удвоил свои шансы выиграть лучшую картину в этом году

Стриминговый сервис возлагал на "Рому" свои надежды год назад, активно борясь за награду "лучший фильм", которая в конечном итоге досталась "Зеленой книге".

В этом году они выпустили гораздо больше фильмов для сезона наград - "Король", "Меня зовут Долемайт", "Два папы" и в прах разруганная критиками "Прачечная".

Правообладатель иллюстрации Netflix Image caption "Меня зовут Долемайт" - один из хитов Netflix с участием Эдди Мерфи

Тем не менее, два фильма стримингового гиганта - "Ирландец" и "Брачная история" - номинированы на главный приз.

Вполне может быть, что Академия еще не готова отдать Netflix приз за лучшую картину.

Но, согласно букмекерам, у гангстерского фильма Мартина Скорсезе с Робертом Де Ниро, Аль Пачино и Джо Пеши есть немалый шанс.

12. У сочинительницы Дайан Уоррен - 11-я номинация на "Оскар"

Песня I'm Standing With You из фильма "Прорыв" делает из 63-летней Уоррен рекорсдсменку.

Фактически, она теперь женщина с самым большим числом номинаций на "Оскар" без единой победы, что несколько умаляет давление на Гленн Клоуз - у той лишь семь номинаций без победы.

У Элтона Джона впервые с "Короля-Льва" 1994 года появилась номинация за "лучшую песню".

Правообладатель иллюстрации EPA/Getty Image caption Возможно, роль Джуди Гарланд (справа) принесет Рене Зеллвегер (слева) актерский "Оскар"

13. У Джуди Гарланд не было "Оскара", но Рене Зеллвегер может повезти

Ожидалось, что Джуди получит "Оскара" в 1954 году за фильм "Звезда родилась" - репортеры установили камеры около ее койки в роддоме, чтобы она могла произнести свою победную речь.

Вместо этого награда досталась Грейс Келли за роль в фильме "Деревенская девушка".

Операторам пришлось быстро свернуть съемку Гарланд.

Теперь у Рене Зеллвегер есть шанс почтить Джуди спустя полвека после ее смерти.