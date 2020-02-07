Жизнь при коронавирусе: в Китае отменили свадьбы и нашли новое применение зубочисткам
В 2003 году, во время эпидемии атипичной пневмонии (SARS) китайские власти решили провести дезинфекцию общественного транспорта. В автобусах и поездах распылили хлорку - для борьбы с вирусом и ради показухи - демонстрации населению активных мер против загадочной новой болезни.
Ничего не подозревавшие пассажиры занимали места согласно купленным билетам, но выйдя на улицу, с изумлением обнаруживали, что их штаны и юбки отлично отбелены в том самом месте, которое соприкасалось с сиденьем.
На этот раз все иначе. В 11-миллионном Ухане объявлен карантин, жителям советуют не пользоваться общественным транспортом и вообще не выходить на улицу.
Застрявшие в городе приезжие пытаются каждый по своему приспособиться к жизни в эпицентре эпидемии.
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Самозащита
Маски для лица всегда были популярны в Китае, так как якобы фильтруют загрязненный воздух, защищают от микробов и вирусов и вдобавок сохраняют макияж в его первозданном виде.
Неудивительно, что маски эти были распроданы в Китае и соседних странах уже через несколько дней после объявления о новом вирусе.
В городе Сямынь, в тысяче километров к югу от Уханя, местные власти организовали в интернете лотерею. Приз - запас масок. Это было сделано для того, чтобы люди не скапливались в огромных очередях.
"Никогда не думал, что моей первой лотереей станет розыгрыш масок! Не дом, не машина, не билеты на стадион, а маски!" - пишет местный житель в соцсети Weibo.
Маски для лица мгновенно разлетаются с прилавков, хотя совсем не факт, что они предотвращают распространение вируса. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что одних лишь масок недостаточно и важнее регулярно и тщательно мыть руки.
В некоторых районах жители возводят импровизированные блок-посты. На одном из них можно увидеть мужчину с явными театральными наклонностями, вооружившегося секирой и плакатом "Посторонние не пройдут!"
Каждой семье разрешается отправить одного человека за необходимыми покупками. Их имена и адреса регистрируются.
Курьерские службы быстро приспособились к создавшейся ситуации и оставляют покупки в почтоматах, из которых клиент может их достать. Таким образом курьеры и покупатели не встречаются лицом к лицу.
В многоквартирных зданиях появились зубочистки и пакеты с бумажными салфетками, чтобы люди не прикасались к кнопкам руками.
В подвешенном состоянии
Пожалейте романтиков. Воскресенье 2 февраля (02.02.2020) многими китайцами считалось исключительно благоприятным днем для заключения брака.
Но городской ЗАГС Пекина объявил, что в столице не будут регистрироваться браки, дабы избежать скопления народа.
В тот же день в провинции Сычуань, в тысяче километров от Уханя, произошло землетрясение магнитудой 5,1.
Перед местными жителями встал незавидный выбор: остаться в зданиях несмотря на шанс оказаться заживо погребенными под обломками или выбежать на улицу, рискуя заразиться коронавирусом.
На счастье здания выстояли и никто не погиб.
Во многих школах уроки теперь проходят отдаленно, через интернет. Англоязычная китайская государственная газета Global Times сообщает, что 1 февраля более 12 млн школьников в стране учились в режиме онлайн.
Изучающие новый вирус эксперты говорят, что вероятность смертельного исхода при заражении им ниже, чем в случае с вирусом SARS.
Но пока ученые пытаются разработать вакцину против нового коронавируса, многие находят свои собственные способы защититься от эпидемии.