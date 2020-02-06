Больница в Благовещенске, где 169 детей заразились гепатитом, жалуется на травлю

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Уже 13 семей выиграли иски о компенсации морального вреда, связанного с заражением детей гепатитом С во время лечения в Амурской областной детской клинической больнице. Всем детям присудили от 400 тысяч до 500 тысяч рублей компенсации плюс потребительские штрафы в размере 50% от этой суммы (их больница также должна будет выплатить семьям).

Больница в свою очередь заявила в "Инстаграме" о травле.

Информация о том, что у детей, лечившихся от онкозаболеваний в Амурской областной детской клинической больнице, впоследствии выявили гепатит С, впервые появилась в СМИ в декабре 2018 года. Как стало известно Би-би-си, родители годами пытались обратить на это внимание проверяющих, властей региона и даже Владимира Путина - однако их никто не слушал. Летом 2019-го нахождение очага гепатита С в детской больнице признали амурские власти.

Роспотребнадзор на протяжении более полугода проводил эпидемиологическое расследование, в результате которого была доказана связь инфицирования детей с оказанием им медицинской помощи в АОДКБ. Ведомство установило, что всего были заражены 169 детей, самый ранний эпизод относится еще к 2000 году.

Больница свою вину неоднократно отрицала, в том числе в ходе судебных разбирательств, однако суды не усмотрели оснований ставить под сомнение достоверность результатов эпидемиологического расследования и выводов судмедэкспертизы (копия одного из судебных решений есть у Би-би-си).

В четверг, 6 февраля 2020 года Амурская областная детская клиническая больница внезапно заявила о травле "со стороны следственных и контролирующих органов", опубликовав в "Инстаграме" открытое письмо. Больница утверждает, что история началась с "грязного пиара" депутата областного заксобрания (по всей вероятности, имеется в виду депутат от ЛДПР Сергей Труш, который по просьбе родителей первым привлек внимание к необходимости расследования). Подписавшиеся также жалуются, что оспаривать проверки Роспотребнадзора можно только через суд.

Последняя внеплановая проверка Роспотребнадзора прошла в больнице в декабре 2019 года. В ее ходе в очередной раз были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологического режима.

В числе подписавших открытое письмо - экс-заведующая онкогематологическим отделением Ирина Батурская, снятая с должности в связи со скандалом, а также повара, буфетчицы, кухонные работники, уборщицы и кастелянши.