Правообладатель иллюстрации Anastasiya Kovtun

Русская служба Би-би-си поговорила с 16-летней Настей Ковтун из города Чайковский в Пермском крае, которая стала автором одной из четырех обложек Vogue для мартовского номера журнала с певицей Билли Айлиш. В интервью она рассказала, почему рисует именно Билли Айлиш, о своих эмоциях от того, что певица выбрала для обложки именно ее рисунок, и о своих планах на будущее.

Vogue опубликовал четыре обложки мартовского номера с Билли Айлиш в начале этой недели. Настя Ковтун стала самым молодым автором цифровой обложки Vogue в истории журнала.

В мартовском номере Vogue появляются два портрета Билли Айлиш, которые нарисовали фанатки певицы из России и США - 16-летняя россиянка Настя Ковтун из города Чайковский в Пермском крае и 20-летняя американка Кейли Янг из города Кантон, штат Мичиган. Как пишет Vogue, их работы выбрала из миллионов других сама Айлиш.

Когда Vogue связался с молодыми художницами, обе они сначала подумали, что их разыгрывают. Например, Насте Ковтун сотрудникам журнала пришлось отправить в качестве доказательства выходные данные номера с переводом на русский.

В интервью продюсеру Би-би-си Марии Корниенко Настя рассказала подробнее про свое сотрудничество с Vogue, про то, почему любит Билли Айлиш и почему не хочет получать художественное образование.

Би-би-си: Когда вы начали заниматься рисованием?

Настя Ковтун: Я всегда любила рисовать. Мама рассказывала, что когда мне было два года, у меня уже было много рисунков семьи, друзей, природы. Когда я была маленькой, я делала это просто потому, что мне нравилось, и это было весело. Сейчас так же.

Рисование я воспринимаю не как работу или обязанность. Я могу просто порисовать после школы, после трудного дня, если хочу отдохнуть. Я стараюсь посвящать все свободное время рисованию, и поэтому многим кажется, что я очень много работаю над этим, но на самом деле это не так. Для меня это легко.

Правообладатель иллюстрации ANASTASIYA KOVTUN

Би-би-си: Вы где-то учились рисовать?

Н.К.: Я три года ходила в художественную школу, но за эти три года я почувствовала на себе сильное давление со стороны преподавателей. Там обучали профессионально, то есть это такое же обучение, как и в обычной школе, только художественное. Но там от меня все время что-то требовалось.

Например, я выражала свои мысли на бумаге, а учитель говорил, что это неправильно и нужно сделать по-другому. На экзаменах в художественной школе я смотрела на свои работы и понимала, что половина из всего этого - не мое, а то, что сделал преподаватель.

Меня не устраивало то давление, и я решила, что для того, чтобы быть талантливым, чтобы развивать свои способности, не обязательно учиться в художественной школе. Если у тебя есть желание и уверенность, что все получится, то тебе ничего не помешает, даже отсутствие профессионального образования. Поэтому я решила, что смогу справиться сама, и не прогадала.

Би-би-си: Как вы выработали свой стиль?

Н.К.: Когда люди начали обращать внимание на мои работы, мне стали говорить, что у меня очень интересный и уникальный стиль. Но для меня это было необычно, потому что я сама этот стиль не замечаю. Я просто вижу картинку и стараюсь показать на бумаге то, что хочу. Например, я часто рисую длинные ресницы, просто потому, что я хочу так рисовать, а люди считают, что это особенность стиля.

Би-би-си: Кто из современных художников и иллюстраторов вас вдохновляет?

Н.К.: По большей части, я вдохновляюсь от самой себя. Глядя на свои работы, мне хочется совершенствоваться, делать их лучше, поэтому мой главный мотиватор - это я сама.

Би-би-си: Как ваши родители относятся к вашим иллюстрациям?

Н.К.: Моя семья всегда меня поддерживала во всем. Например, мой дядя все время обеспечивает меня продуктами для рисования, за что я ему очень благодарна. А моя мама педагог, она понимает, что ребенку нужно давать время, чтобы он смог понять, чего хочет от жизни.

У меня была такая возможность, и мама мне ее предоставила, за что я ей тоже очень благодарна. Она поддерживала меня, особенно последние полгода. Я считаю, что давление на ребенка со стороны родителей - это самое ужасное.

Би-би-си: А вы видите себя профессиональным художником в будущем?

Н.К.: Я бы хотела связать свою жизнь с рисованием, но не хотела бы обучаться этому в высшем учебном заведении, потому что там будет такое же давление на меня, как было в художественной школе. Все, что я буду там делать, будет не от сердца. Поэтому я бы хотела быть свободным художником и продавать свои картины.

Би-би-си: Расскажите, как вы узнали о том, что Vogue выбрал ваш рисунок для обложки.

Н.К.: В середине декабря мне написал визуальный директор Vogue. Для меня это было очень странно, потому что я начала выкладывать свои рисунки в "Инстаграм" только в конце октября. То есть с тех пор прошло всего полтора месяца, и я не была востребованным художником, обо мне никто не знал.

А тут такое масштабное предложение от Vogue - конечно, я сразу не поверила. Но потом они отправили мне страницу журнала, где были прописаны все работники, и я убедилась, что это правда. В ходе разговора я узнала, что Билли Айлиш сама порекомендовала мои работы журналу.

Я знала, что она замечала мои рисунки в "Инстаграме" раньше, но не думала, что они понравятся ей настолько, что она выберет меня для этого проекта.

Би-би-си: А как вы узнали, что она видела ваши работы?

Н.К.: В начале ноября она лайкнула два моих рисунка, и я была в шоке. Самая главная вещь для меня как для художника - чтобы человек, которого ты рисуешь, увидел мой рисунок, оценил и высказал свое мнение.

Билли стала первым человеком, который заметил мои работы. Раньше я рисовала много публичных людей, менее известных, чем она. У них была возможность заметить мои рисунки, но они этого не делали.

Правообладатель иллюстрации ANASTASIYA KOVTUN Image caption Билли Айлиш лайкнула 15 работ Насти Ковтун, хоть и не подписана на ее "Инстаграм"

А Билли, на такой волне популярности, часто проверяет аккаунты своих фанатов, обращает внимание на то, что они делают, использует их работы в своих проектах. Позже она замечала другие мои работы, и из-за того, что она часто их видела, она выбрала именно меня.

Би-би-си: Почему вы рисуете именно Билли Айлиш?

Н.К.: Билли - это тот человек, который помог мне понять, чем я хочу заниматься по жизни. Когда я о ней узнала, о том, что она в таком раннем возрасте начала развивать свой талант, я подумала: "А чем я хуже?" Она занимается своим любимым делом, и я могу делать то же самое, и я могу делать это прямо сейчас, с ранних лет. Она может это делать через музыку, а я - через рисование.

Ее уникальность в музыке, ее стиль в одежде тоже меня очень вдохновляют. Я считаю, что уникальность - это самое главное в людях. Это то, что я ценю больше всего.

Би-би-си: У вас была возможность пообщаться с ней напрямую?

Н.К.: Нет. Я узнала, что она порекомендовала мои работы уже в разговоре с Vogue. Но я бы очень хотела с ней пообщаться.

Би-би-си: Кто еще вам нравится из исполнителей?

Н.К.: Я давно слежу за Ланой Дель Рей. Я читала ее биографию, я знаю, что у нее была очень тяжелая история, и я восхищаюсь ей как человеком. Она делает очень атмосферные видео, после просмотра которых хочется сделать что-то новое.

Еще я давно слежу за творчеством Майли Сайрус. Она очень неординарный человек, развивается в разных сферах. Она не боится менять свой стиль и не боится чужого мнения.

Би-би-си: А как насчет русских исполнителей?

Н.К.: Я не хочу обидеть русскую музыку, но мне кажется, что сейчас большинство исполнителей, особенно менее известных, воспринимают музыку просто как способ заработать деньги. Для них это не искусство. Они просто хотят денег, славы, и делают это не от сердца. Они бездумно покупают рекламу, пытаются сделать хит, поймать хайп.

Чтобы стать популярным, нужно делать все от души и не ждать отдачи. Но это не ко всем относится. Я считаю, что в России много достойных исполнителей, просто я не очень интересуюсь их творчеством, но очень их уважаю.

Правообладатель иллюстрации ANASTASIYA KOVTUN

Би-би-си: Получается, что вы сама неожиданно стали популярной. Что изменилось в вашей жизни после публикации в Vogue?

Н.К.: На самом деле, все очень сильно изменилось за последние четыре дня. Предложение поработать с известным изданием - это то, о чем я даже никогда не мечтала, потому что свои рисунки я выкладывала в "Инстаграм" для себя.

Когда мне поступило предложение от Vogue, я не знала, что рисунок будет опубликован на обложке. Я думала, что он будет внутри журнала, а о том, что он на обложке, я узнала одновременно со всеми остальными. Я была морально к этому не готова и не ожидала такого внимания к себе.

Би-би-си: Интересовались ли вы реакцией на публикацию в соцсетях?

Н.К.: Я стараюсь не читать комментарии, потому что многие говорят странные вещи, например, что рисунок посредственный. Но они не понимают, что это не простая случайность, что я не просто рисовала и выкладывала рисунки в соцсети, и меня случайно заметили, а что я много работала над своими рисунками и продвижением.

Но есть много хороших комментариев, многие меня поддерживают и говорят, что я молодец. Я этому очень рада.

Би-би-си: Вам уже поступали предложения по работе, новые заказы?

Н.К.: Да, я уже была на нескольких встречах, было много интересных предложений. Это то, в чем я хочу себя реализовать, и я очень постараюсь это сделать.

Предложений много, и мне есть из чего выбрать. Сложность в том, что я не могу взять все сразу, потому что я учусь в школе, и мне нужно постараться выбрать именно то, что я хочу и что поможет мне в будущем.

Би-би-си: Какие у вас планы на ближайшее будущее?

Н.К.: Я постараюсь себя реализовать как можно лучше, поучаствовать в как можно большем количестве проектов. Сейчас у меня есть уникальная возможность, и ее нельзя просто упустить. У меня будет сложное время, потому что нужно будет совмещать и школу, и рисование. Конечно, будет непросто, но мне это интересно, поэтому я буду прилагать все усилия.

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