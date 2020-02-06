Законны ли поправки Путина в Конституцию? Баттл авторов и юристов

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В России полным ходом идет обсуждение поправок в Конституцию, предложенных президентом России Владимиром Путиным. Соавторы президентского законопроекта, депутаты и члены рабочей группы, которая работает над предложениями, с оптимизмом смотрят на идеи Путина и предложенную им процедуру голосования. Этот оптимизм, однако, не разделяют многие юристы. Би-би-си рассказывает о главных спорах между законодателями и экспертами в области права.

Президентский законопроект о поправках Путина Дума уже поддержала в первом чтении. Сейчас парламент и рабочая группа, созданная для проработки предложений, готовятся ко второму чтению - из-за большого количества идей его сдвинули с середины на конец февраля. В числе основных предложений - закрепление в Конституции социальных гарантий и ее приоритета над международным правом, расширение роли Госсовета, увеличение ценза оседлости для президента, сокращение числа судей Конституционного суда и новые правила утверждения членов правительства.

На данный момент власти еще не определились с полным объемом правок, а главное - с порядком голосования, которое предложил провести президент. Но звучащие предложения уже спровоцировали критику многих юристов. С чем же они не согласны?

Можно ли было вносить все поправки одним законопроектом? Владимир Путин внес все свои предложения по поправкам в Конституцию одним документом. В его изначальной версии - 22 предложения, которые касаются самых разных тем - от социальных гарантий до устройства Конституционного суда. По действующим нормам, любой закон об исправлении Конституции должен охватывать "взаимосвязанные изменения конституционного текста". Что говорят авторы поправок в Конституцию "Закон называется "О поправке", эта поправка может в себя включать достаточное количество статей. Пределы и концепция данного законопроекта ограничены 3-8 главами Конституции. Президент в своей пояснительной записке и в послании говорил о том, что 1 и 2 глава не затрагиваются. А всё остальное, как мы считаем, укладывается в концепцию законопроекта".



Павел Крашенинников, глава комитета Думы по госстроительству, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию



Что говорят юристы "Каждая поправка в Конституцию должна отдельно и тщательно обсуждаться. "Пакетное" изменение Конституции - недопустимо, иначе это, по сути, принятие новой Конституции".



Григорий Мелькольянц, сопредседатель движения "Голос"





"У этих поправок нет общего предмета. Документ должны были, по крайней мере, разбить на несколько законопроектов и каждому дать свое наименование".



Илья Шаблинский, доктор юридических наук, эксперт по конституционному праву



Имеет ли юридический смысл голосование по поправкам в Конституцию? Владимир Путин предложил вынести вопрос изменений в Конституцию на "общероссийское голосование". Сейчас такая процедура не предусмотрена ни самой Конституцией, ни законом, регулирующим ее изменение. Голосование - то есть референдум - возможно в случае изменений 1, 2 и 9 главы Конституции, но поправки Путина формально их не затрагивают. Власти пока не решили, как пройдет голосование - процедуру обещают прописать во втором чтении прямо в самом законопроекте о поправках в Конституцию. Что говорят авторы поправок в Конституцию "Это общероссийское голосование, юридически значимое, от которого будет зависеть, вступит или не вступит закон в силу. Я на это обращаю внимание, это не опрос, а юридически значимое голосование".



Павел Крашенинников





"Это не формальность, это именно голосование за или против".



Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России





"Мы задаем стандарты широкой демократии, граждане нашей страны смогут высказать свое мнение, это не только обозначит значимость норм Конституции, но и обяжет их выполнять".



Вячеслав Володин, спикер Госдумы



Что говорят юристы "Это голосование тоже не имеет ничего общего с законом о порядке внесения поправок в Конституцию. Оно не будет иметь никакой юридической силы".



Елена Лукьянова, профессор ВШЭ ("Медуза")





"Голосование в статье 2 законопроекта не имеет никакого значения и никак не влияет на вступление этих поправок в силу, закон 1998 года регулирует процедуру изменения глав 3-8 шаг за шагом, и никакого всероссийского голосования там нет. Законный способ предусмотреть голосование - это провести референдум по проекту новой Конституции".



Григорий Вайпан, руководитель судебной практики Института права и публичной политики



Имеет ли Путин право не подписывать закон о поправках в Конституцию, если люди проголосуют против, а госорганы - за? По действующим законам, поправки к 3-8 главе Конституцию принимаются как федеральный конституционный закон. Процедуру определяет сама Конституция. В ней сейчас не говорится о процедуре ветирования такого закона после того, как он уже прошел Думу, Совет Федерации и региональные парламенты. Раньше поправки принимались так - их утверждало Федеральное Собрание, региональные заксобрания, а затем подписывал президент. После этого президент дополнительно публиковал указ об опубликовании новой Конституции. Что говорят авторы поправок в Конституцию "Нужно, чтобы люди пришли на пункты этого голосования и сказали, хотят они этого изменения или нет, чтобы граждане нашей страны фактически и были той окончательной инстанцией, которая или принимает этот закон о поправках, или отклоняет его. И только после того как люди скажут свое слово, я его подпишу или не буду подписывать".



Владимир Путин, президент России





"После прохождения через заксобрания закон будет подписан. Вступит в силу его вторая часть, которая касается процедуры голосования. Дальше состоится голосование. Если граждане проголосуют за, то президент подпишет документ, в соответствии с которым поправки поступают на обнародование. То есть, по сути, он будет ставить подпись два раза".



"Если граждане проголосуют против, то президент осуществит не ветирование, а подведение итогов голосования".



Павел Крашенинников



Что говорят юристы "Обещание [Путина по поводу возможного неподписания] - фейк, который показывает, что вариант неодобрения поправок на этом так называемом всероссийском голосовании не рассматривается. Исходя из статьи 136 Конституции, поправки вступают в силу после поддержки федерального, а также 2/3 региональных парламентов. Такие законы не могут быть ветированы президентом".



Григорий Вайпан, руководитель судебной практики Института права и публичной политики





"В отношении [обычного] федерального закона президент наделен правом его отклонения, чего не предусматривает порядок принятия федерального конституционного закона, распространенный статьей 136 Конституции Российской Федерации на процедуру принятия поправок".



Постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 12-П по делу о толковании статьи 136 Конституции РФ



Можно ли изменить преамбулу Конституции? Рабочая группа по поправкам в Конституцию сейчас активно обсуждает изменение ее преамбулы - вступления. Звучат предложения добавить туда слова о "народе-победителе" и Боге. Что говорят авторы поправок в Конституцию "Ограничений по изменению преамбулы не имеется".



Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию





"Что касается изменения преамбулы, никаких запретов нет. Мы полагаем, что это возможно делать по процедуре для 3-8 главы Конституции.



Правительство и господин Приходько в 2015 году говорили, что нельзя редактировать преамбулу? Что я могу сказать! Привет ему!"



Павел Крашенинников



Что говорят юристы "В Конституции нет ответа на вопрос, возможно ли вносить поправки в преамбулу и по какой процедуре - это тот случай, когда необходимо заключение Конституционного суда".



Илья Шаблинский, доктор юридических наук





"Преамбулу Конституции будет правильно, как минимум, уравнять с основами конституционного строя и признать, что ее преобразование, если в этом есть необходимость, допустимо только через пересмотр Конституции РФ в порядке ее статьи 135".



Владимир Кряжков, доктор юридических наук, эксперт по конституционному праву (Журнал "Государство и право" N 1, 2016)





"Внесение предлагаемых изменений недопустимо ввиду отсутствия в Конституции норм, предусматривающих правила внесения поправок и пересмотра положений преамбулы".



Сергей Приходько, бывший глава аппарата правительства в отзыве кабинета на проект закона о создании процедуры редактирования преамбулы в 2015 году





"Положения преамбулы Конституции должны быть так же защищены от редактирования, как главы 1, 2, 9, не могут быть пересмотрены Федеральным Собранием и нуждаются в повышенной юридической защите, поскольку их изменение повлечет за собой разрушение всей системы правовых норм".



Владимир Плигин, бывший глава комитета Думы по конституционному законодательству, в отзыве комитета на проект закона о создании процедуры редактирования преамбулы в 2015 году



Затрагивают ли поправки первую и вторую главы Конституции? С самого начала Путин и участники рабочей группы заявляли, что не планируют менять первую и вторую главы Конституции, которые касаются основ конституционного строя и прав и свобод граждан и не могут быть изменены без созыва Конституционного собрания и принятия новой Конституции.



Тем не менее некоторые эксперты сочли, что те изменения, которые предложил президент, на самом деле могут иметь прямое отношение к первой и второй главе. В частности, речь идет о предложении по расширению полномочий Государственного совета и приоритете конституции над международным правом. Что говорят авторы поправок в Конституцию "Ни первая, ни вторая главы не должны быть затронуты. Мы просто добавляем [новые моменты]".



Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию





"Если [международный] договор какой бы то ни было противоречит Конституции... он не будет действовать на территории Российской Федерации".



Владимир Путин о поправке в статью 79 Конституции на встрече с рабочей группой





"Это не пересмотр Конституции, так как не затрагиваются первая, вторая и девятая главы".



Талия Хабриева, сопредседатель рабочей группы, член Венецианской комиссии при Совете Европы в интервью Российской газете



Что говорят юристы "Из-за поправок подвергаются опасности основы конституционного строя. Причем предлагается не вносить поправки напрямую в первую и вторую главы, а поправками в остальные главы лишить их силы… Например, упразднить полномочия Совета федерации созданием Госсовета… Добавление этого непонятного органа идет в ущерб принципу разделения властей, который закреплен в первой главе [Конституции].



То же самое с приоритетом Конституции над межгосударственными актами".



Елена Лукьянова, доктор юридических наук, эксперт по конституционному праву ("Медуза")





"Исполнение международного решения является непременной обязанностью государства. Положение о том, что… решение [Европейского] суда не подлежит исполнению, прямо противоречит международным обязательствам России по Венской Конвенциии о праве международных договоров и статье 46 ЕКПЧ и должно быть исключено".



Венецианская комиссия, 2016





"Если кардинальные изменения в первые две главы Конституции разрабатывать и вносить не собираются, то это значит, что и часть 1 статьи 17 Конституции продолжит действовать. А в ней написано, что в Российской Федерации "признаются и гарантируются права и свободы человека и гражданина согласно общепризнанным принципам и нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией". То есть Конституция поставлена на второе место - как следующая правилам, закреплённым в международном праве относительно прав и свобод человека".



Тамара Морщакова, судья Конституционного суда в отставке ("Адвокатская улица")





"Не может государство, изменив Конституцию, отменить или изменить свои международно-правовые обязательства. Единственный вариант, который есть у государства, - выйти из этих международных договоров, перестать быть их участником".



Глеб Богуш, преподаватель факультета права ВШЭ, специалист по международному праву





Ранее на этой неделе Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) опубликовал опрос, согласно которому большинство россиян поддерживает поправки Путина. Наибольший энтузиазм у опрошенных вызвали предложения закрепить в Конституции обязательную индексацию пенсий и зафиксировать минимальный размер оплаты труда на уровне прожиточного минимума. Всего о важности имзенений в Конституцию заявили 79% участников опроса.

До этого свой опрос провел и "Левада-центр". По его данным, 47% опрошенных сочли, что предложенные Путиным изменения необходимы, чтобы позволить ему остаться у власти после окончания президентского срока в 2024 году. При этом 44% верят в то, что поправки вносятся в интересах населения. 30% опрошенных, говоря о роли Конституции, заявили, что документ ни на что не влияет.

Источники цитат: "Медуза", статья 136 Конституции Российской Федерации, постановление Конституционного Суда РФ от 31 октября 1995 г. N 12-П по делу о толковании статьи 136 Конституции РФ, отзыв комитета Думы по конституционному законодательству на проект закона о создании процедуры редактирования преамбулы в 2015 году, заключение Венецианской комиссии по закону о внесении изменений в федеральный конституционный закон "О Конституционном суде Российской Федерации", "Адвокатская улица", The Insider, ТАСС, Венецианская комиссия.

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