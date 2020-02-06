Как Кирк Дуглас прославился в СССР и положил конец "черному списку" Голливуда

Правообладатель иллюстрации Donaldson Collection Image caption Кирк Дуглас обладал мужеством и принципиальностью под стать своему самому знаменитому герою - Спартаку

"Я Спартак!", "Я Спартак!", "Я Спартак!" Лес встающих с колен рабов, каждый из которых готов пожертвовать жизнью, чтобы спасти своего вождя, своего героя Спартака - одна из самых знаменитых, самых ярких и самых знаковых сцен в истории мирового кино. Она стала легендой и даже вошла в анекдоты - высшая степень всенародного признания.

Я был совсем ребенком, когда "Спартак" - героическая история восстания рабов в Древнем Риме - вышел в советский прокат, спустя несколько лет после выхода его в Америке. Фильм потрясал невиданным для советского кино голливудским размахом, но главное - он потрясал совершенно противоположным сложившемуся тогда в моем еще вполне детском сознании представлении об Америке.

Мы все знали о Спартаке. Он был герой, герой классовой борьбы - как Ленин, как Павка Корчагин, как Павлик Морозов или Зоя Космодемьянская. Он боролся против угнетателей, против врагов трудового народа, какими мне, как и всем куда более взрослым и образованным советским людям, представлялась Америка.

"Как же так? - думал я. - Ведь этот фильм сделан в США, стране, где капиталисты угнетают рабочих, в стране, где нет свободы и где безжалостная и несправедливая буржуазная машина подавления не может сделать восставшего раба положительным героем?"

Наверное, это было одно из первых зернышек сомнения в справедливости того, что нам внушали в школе и с экранов еще только появившихся телевизоров, зароненное в мое детское сознание.

Кирк Дуглас - Спартак в жизни

Я не знал тогда, конечно, ни имени режиссера Стэнли Кубрика, ни того, что фильм был поставлен по роману любимого советской пропагандой писателя-марксиста Говарда Фаста (именно поэтому он наверняка и угодил в советский прокат).

Не знал я, что автором сценария фильма был Далтон Трамбо - режиссер, внесенный комиссией сенатора Маккарти в "черный список" за свои левые убеждения, даже отсидевший в тюрьме и в течение всех 50-х годов вынужденный работать анонимно, без имени в титрах.

Но я запомнил имя Кирка Дугласа - мужественное точеное лицо, яркий решительный образ. Настоящий герой, объект подражания и восхищения.

Не знал я тогда, что и сам Дуглас по мужеству и принципиальности был человеком под стать своему герою. Именно он - к тому времени уже звезда, игравший рядом с Дорис Дэй и Лорен Бэколл, трижды номинированный на "Оскара", в том числе и за роль Ван Гога в фильме "Жажда жизни" - настоял на том, чтобы Далтон Трамбо был реабилитирован, и его настоящее имя было внесено в титры фильма вместо безликого псевдонима "Сэм Джексон".

В "черный список", помимо Трамбо, входили еще 150 профессионалов индустрии развлечений, считавшиеся коммунистами. Попавшие в список больше не могли работать в Голливуде - по крайней мере, под своими настоящими именами.

После истории с Трамбо "черному списку", по существу, был положен конец.

"Маскарад закончился", - писал позднее Дуглас. "Все мои друзья сказали мне, что я был дураком, поставив на кон свою карьеру. Это был огромный риск. Но "черный список" был разрушен".

"Я не думал о том, чтобы стать героем и избавиться от "черного списка", - говорил Кирк Дуглас. - Только позже я осознал значимость этого импульсивного поступка".

Правообладатель иллюстрации Bettmann Image caption Американский сценарист Далтон Трамбо в октябре 1947 г. покидает заседание возглавляемой сенатором Маккарти Комиссии по расследованию антиамериканской деятельности. За отказ от сотрудничества с Комиссией Трамбо был приговорен к 11 месяцам тюремного заключения и ему было запрещено работать в Голливуде. Написанный им сценарий "Спартака" был представлен студии Universal под псевдониммом, и только по настоянию Кирка Дугласа имя Трамбо было восстановлено, и "черный список" отменен

"Спасибо тебе, Кирк, что ты вернул мне имя", - сказал Дугласу растроганный Трамбо.

Даже президент Кеннеди был растроган происходящим.

Реакционная организация "Американский легион" устроила протест против фильма. Кеннеди прошел сквозь толпу протестующих и демонстративно вошел в кинотеатр.